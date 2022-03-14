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Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня

Українські громади за кордоном активно допомагають дипломатам забезпечувати надійну підтримку України з боку іноземних урядів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.

Зазначається, що завдяки багатотисячним мітингам і акціям солідарності з нашою державою, що відбулися в неділю, тиск на Росію стає більш потужним.

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня 02 Санкції

- Центральний банк Багамських островів заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія санкцій Заходу

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня 02Ізоляція РФ

- Виробник взуття одягу Vans призупиняє доставку товарів покупцям у Росії

- "Тойота Мотор Росія" призупинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі, а також імпорт автомобілів до РФ

- Німецький виробник техніки Bosch заявив, що зупинив постачання до РФ. Компанія також повідомила, що перебуває у процесі припинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі

- Система грошових переказів з Британії Paysend зупиняє роботу в РФ через війну проти України

- 6500 росіян не можуть ані вилітити з Таїланду, ані платити за послуги, бо їхні картки заблоковані через санкції

- Активісти української громади у Польщі розпочали безстрокову блокаду переміщення товарів до РФ та Білорусі. Через це на польсько-білоруському кордоні утворилася 15-кілометрова черга вантажівок з російськими і білоруськими номерними знаками

Читайте також: Увесь світ підтримує Україну, - оперативна обстановка на дипломатичному фронті від МЗС України станом на 13 березня

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня 02Депутінізація світу

- Корейський автовиробник Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу російського олігарха Романа Абрамовича

- Німецький футбольний союз відкликав звання почесного члена у колишнього канцлера Герхарда Шредера, який обіймає посаду голови ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть"

- Українська громада у Варшаві провела акцію "Путінці - геть з Польщі" перед комплексом, у якому проживають російські дипломати

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня 02Акції на підтримку України

Протягом 12-13 березня в різних куточках світу пройшли масові акції на підтримку України.

- У Берліні понад 20 000 людей вийшли на демонстрацію, щоб підтримати Україну

- У центрі Гельсінкі тисячі людей вийшли на марш "Матері за мир" на підтримку України. Акцію організували організований фінські матері, щоб продемонструвати підтримку українським матерям та сім’ям, які страждають від війни

- Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці канадських міст проти розв'язаної Росією війни в Україні. Люди вимагали від уряду Канади посилити санкції проти РФ й закрити небо над Україною

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін, схоже, не займається дипломатією для припинення війни, - Гарріс

Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня 02Допомога

- Група українських дітей хворих на рак прибула на лікування до Великої Британії

- 12 терміналів супутникового звʼязку Starlink прибули до Києва

- Мерія Відня відправила до України 6 вантажівок гуманітарної допомоги, а це - 150 лікарняних ліжок, 50 нош, ковдри та ультразвукове обладнання

- Лише протягом 13 березня з Польщі до України вирушили 25 вантажівок, 9 автобусів та 58 вагонів гуманітарної допомоги

Автор: Наталя Джума
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***** не хоче в потустороннє пекло - зробімо йому пекло тут!
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14.03.2022 12:18 Відповісти
Шрайк

Когда самая большая по площади страна просит самую большую по населению о помощи, потому что не может справиться с Украиной, чувство гордости за родину взмывает до небес) Поможет ли Китай России - вопрос.С которым будет разбираться страна с самой большой в мире экономикой
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14.03.2022 12:18 Відповісти
Рассиянцы ошибочно считают Китай своим стратегическим партнером, а у Китая свои интересы, в том числе и откусить от мордора свой кусок. Опять же, достаточно сравнить торговый баланс Китая с США и с мордором, чтобы понять где у Китая больший интерес.
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14.03.2022 12:50 Відповісти
мне вот вообще похер что там ушло из ******.
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14.03.2022 12:19 Відповісти
Євгеній Жуков

Вчора о 08:26 ·



Пишут мне ,что мне очень весело)
Отвечаю мне и в14 и 15 было весело) в то время когда всем было тепло и *****)
Как говорится там нам было *****, чтоб вам здесь было *******.
По этому бойца надо было поддерживать и уважать с самого начала. А не тогда когда припекло.
Не хочешь кормить свою армию будешь кормить чужую.
По этому делайте выводы, и поднимите сопли.
Война на дворе.
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14.03.2022 12:19 Відповісти
Безпілотник, що впав у Хорватії, ніс 120-кілограмову авіабомбу: з'ясувалися нові деталі

14.03.2022, 1



Безпілотник радянської розробки Ту-141 "Стриж" , який кілька днів тому впав у хорватському Загребі, ніс авіабомбу вагою 120 кг. А вибух стався під землею, що суттєво знизило наслідки.

Про це повідомляє національне телебачення HRT із посиланням на джерело в Міноборони країни. Сам же міністр оборони Маріо Баножич підтвердив, що у воронці виявлено сліди вибухівки та фрагменти авіабомби, але деталей не уточнив.

"Коли безпілотник упав на м'яку землю, вибух стався під землею. Якби бомба вдарилася об асфальт або бетон, наслідки були б катастрофічними", - наводить його джерело телеканал.
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14.03.2022 12:23 Відповісти
 
 