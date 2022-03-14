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дезинформация (297) США (23203) Украина (44304) биологическое оружие (22)

В России продолжают распространять фейки о "биологическом оружии", - посольство США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

В России продолжают распространять фейки о

РФ продолжает распространять дезинформацию о Программе США по уменьшению биологической угрозы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook посольства США в Украине.

Так, в посольстве напомнили, что программа уменьшения биологической угрозы была начата вместе с Украиной с целью уменьшить риски от незаконной программы бывшего СССР по созданию биологического оружия, после 1991 года в странах-наследницах остались опасные био материалы.

Из ключевого:

- Медицинские учреждения и биологические лаборатории по всему миру изучают патогены, чтобы иметь возможность подтверждать вспышки заболевания и улучшить раннее выявление болезней. Все члены страны Всемирной организации здравоохранения должны иметь возможности, чтобы выявлять угрозы заболевания и реагировать на них. Это основной потенциал национальной безопасности здравоохранения.

- Мирное сотрудничество с правительством Украины повышает биозащиту и биобезопасность на территориях, чтобы гарантировать отсутствие каких-либо рисков для народа Украины.

– Украинские лаборатории принадлежат и подчиняются правительству Украины.

- Ежедневно Россия распространяет дезинформацию о программе уменьшения биологической угрозы. В отличие от России Соединенные Штаты и Украина не разрабатывают биологическое оружие и в полном объеме следуют договоренностям международной Конвенции о биологическом оружии.

Также напомним, как сообщал Цензор.НЕТ ранее, Минздрав Украины также отметил, что на территории нашего государства нет американских лабораторий. Все лабораторные возможности в Украине выполняют единую общую функцию – индикацию и идентификацию возбудителей инфекционных болезней, которые имеют значительный эпидемический потенциал и/или международное значение и подпадают под регуляцию в соответствии с международными медико-санитарными правилами. Министерство здравоохранения Украины также обратило внимание на то, что в обнародованных Россией документах нет упоминаний об особо опасных биопатогенах, разработку которых российские пропагандистские СМИ приписывают Украине

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Якщо розроблялася біозброя для знищення славян, то не розумію, чому лапотники так стривожилися? Виїдуть звідти посольства Чехії, Польщі, Словакії і, відповідно, жоден славянин на їх території не постраждає
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14.03.2022 16:06 Ответить
так вони помилково вважають себе слов'янами, бідні, дурні істоти, що не знають свого коріння...
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14.03.2022 18:46 Ответить
То есть как сами травят Новичком народ направо-налево, так это все правильно у них, а как другие разрабатывают - усираются от негодования. Двойные стандарты у рашки, такие двойные.
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14.03.2022 16:11 Ответить
Так, була й є велика кількість біолабораторій... Головна їхня мета - видалення з геному кацапів 47-ої хромосоми....)))
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14.03.2022 16:13 Ответить
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14.03.2022 16:13 Ответить
Інформвійна і пропаганда рєшає. Потім парочка терактів по рф. І в їх армію полізе тьма бухих бидло добровольців. Путін це опанований нечистим духом персонаж. Такий варіант відкидувати не потрібно. Я взагалі вважаю шо кожна заява Путіна орієнтована на населення рфії.
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14.03.2022 16:18 Ответить
Да, биологическое оружие основанное на лишней хромосоме, дебилы , бл
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14.03.2022 16:44 Ответить
Так вы, кацапы не обнаружили ни одной лаборатории в Украине? Да не обнаружили, потому что американци их спрятали.
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14.03.2022 17:14 Ответить
 
 