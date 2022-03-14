У Росії продовжують розповсюджувати фейки про "біологічну зброю", - посольство США

РФ продовжує розповсюджувати дезінформацію щодо Програми США зі зменшення біологічної загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook посольства США в Україні.

Так, у посльстві нагадали, що програму зменшення біологічної загрози було розпочато разом з Україною з метою зменшити ризики від незаконної програми колишнього СРСР зі створення біологічної зброї, за якою після 1991 року в країнах-спадкоємицях залишились небезпечні біо матеріали.

Із ключового:

- Медичні заклади та біологічні лабораторії по всьому світу вивчають патогени, для того аби мати можливість підтверджувати спалахи захворювання та покращити раннє виявлення хвороб. Усі члени країни Всесвітньої організації охорони здоров’я повинні мати можливості, щоб виявляти загрози захворювання та реагувати на них. Це є основний потенціал національної безпеки охорони здоров'я.

- Мирна співпраця з урядом України підвищує біозахист і біобезпеку на територіях, аби гарантувати відсутність будь-яких ризиків для народу України .

- Українські лабораторії належать та підпорядковуються уряду України.

- Щодня Росія поширює дезінформацію про програму зменшення біологічної загрози. На відміну від Росії, Сполучені Штати та Україна не розробляють біологічну зброю і в повному обсязі слідують домовленостей міжнародної Конвенції про біологічну зброю.

Також нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, МОЗ України також зазначив, що на території нашої держави немає американських лабораторій. Усі лабораторні можливості в Україні виконують єдину загальну функцію – індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення і підпадають під регуляцію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Міністерство охорони здоров'я України також звернуло увагу на те, що в оприлюднених Росією документах немає згадок про особливо небезпечні біопатогени, розробку яких російські пропагандистські ЗМІ приписують Україні

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