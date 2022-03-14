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У Росії продовжують розповсюджувати фейки про "біологічну зброю", - посольство США

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У Росії продовжують розповсюджувати фейки про

РФ продовжує розповсюджувати дезінформацію щодо Програми США зі зменшення біологічної загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook посольства США в Україні.

Так, у посльстві нагадали, що програму зменшення біологічної загрози  було розпочато разом з Україною з метою зменшити ризики від незаконної програми колишнього СРСР зі створення біологічної зброї, за якою після 1991 року в країнах-спадкоємицях залишились небезпечні біо матеріали.

Із ключового:

- Медичні заклади та біологічні лабораторії по всьому світу вивчають патогени, для того аби  мати можливість підтверджувати спалахи захворювання та покращити раннє виявлення хвороб. Усі члени країни  Всесвітньої організації охорони здоров’я  повинні мати  можливості, щоб виявляти загрози захворювання та реагувати на них. Це є основний потенціал національної безпеки охорони здоров'я. 

- Мирна співпраця з урядом України підвищує біозахист і біобезпеку на територіях, аби гарантувати відсутність  будь-яких ризиків для  народу України .

- Українські лабораторії належать та підпорядковуються уряду України.

Щодня Росія поширює дезінформацію про програму зменшення біологічної загрози. На відміну від Росії, Сполучені Штати та Україна не розробляють біологічну зброю і в повному обсязі слідують домовленостей міжнародної Конвенції про біологічну зброю.

Також нагадаємо, як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, МОЗ України також зазначив, що на території нашої держави немає американських лабораторій. Усі лабораторні можливості в Україні виконують єдину загальну функцію – індикацію та ідентифікацію збудників інфекційних хвороб, що мають значний епідемічний потенціал та/або міжнародне значення і підпадають під регуляцію відповідно до міжнародних медико-санітарних правил. Міністерство охорони здоров'я України також звернуло увагу на те, що в оприлюднених Росією документах немає згадок про особливо небезпечні біопатогени, розробку яких російські пропагандистські ЗМІ приписують Україні

Читайте також: США не розробляють біологічну зброю в Україні, - Пентагон
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Якщо розроблялася біозброя для знищення славян, то не розумію, чому лапотники так стривожилися? Виїдуть звідти посольства Чехії, Польщі, Словакії і, відповідно, жоден славянин на їх території не постраждає
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14.03.2022 16:06 Відповісти
так вони помилково вважають себе слов'янами, бідні, дурні істоти, що не знають свого коріння...
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14.03.2022 18:46 Відповісти
То есть как сами травят Новичком народ направо-налево, так это все правильно у них, а как другие разрабатывают - усираются от негодования. Двойные стандарты у рашки, такие двойные.
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14.03.2022 16:11 Відповісти
Так, була й є велика кількість біолабораторій... Головна їхня мета - видалення з геному кацапів 47-ої хромосоми....)))
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14.03.2022 16:13 Відповісти
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14.03.2022 16:13 Відповісти
Інформвійна і пропаганда рєшає. Потім парочка терактів по рф. І в їх армію полізе тьма бухих бидло добровольців. Путін це опанований нечистим духом персонаж. Такий варіант відкидувати не потрібно. Я взагалі вважаю шо кожна заява Путіна орієнтована на населення рфії.
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14.03.2022 16:18 Відповісти
Да, биологическое оружие основанное на лишней хромосоме, дебилы , бл
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14.03.2022 16:44 Відповісти
Так вы, кацапы не обнаружили ни одной лаборатории в Украине? Да не обнаружили, потому что американци их спрятали.
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14.03.2022 17:14 Відповісти
 
 