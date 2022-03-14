Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вопрос предоставления военных самолетов Украине остается чрезвычайно неотложным в повестке дня.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно неотложным в повестке дня. Между военными есть разговор о том, какие именно самолеты нужны, для каких целей, но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - сказал он. Кулеба на онлайн брифинге в понедельник.
Министр подчеркнул, что Украине необходимо значительно усилить свои воздушные силы.
"Лучшее, что могут сделать союзники из НАТО сейчас, это предоставить Украине необходимые боевые самолеты и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе, потому что наибольшее количество жертв мы терпим в результате бомбардировок наших городов с неба", - заявил Кулеба.
Кроме того, глава МИД отметил, что очень важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, изготовленное в советское время, передали его Украине.
Пожалуйста, подождите...
Війна зараз !!!
мальчик скрипач начинает выгребать от гопника во дворе, взрослый дядя разнимает их, скрипач предъявляет дяде:
- где ты раньше был, пока ты где-то шлялся, он мне рубашку порвал!
скрипач=зеля
зебильё не понимает
Але є такий союз:НАТО,і як директор скаже,так і буде.Директор може помиляться,або бути слабим,а виходить-від рішень однієї людини залежить доля країн,громадянином яких він навіть не є...
Це-нормально?
Може зупинили б (зі значно більшими втратами), може - ні.
Якби прокацапська агентура навколо ЗЕ не саботувала оборону останні 2.5 років, то дало б ефект значно більший, ніж закриття неба НАТО в даний момент.
Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .
Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .
Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
Це кудло військових злочинців .