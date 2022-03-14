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Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Вопрос военных самолетов для Украины остается неотложным в повестке дня, - Кулеба

Вопрос предоставления военных самолетов Украине остается чрезвычайно неотложным в повестке дня.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Самолеты нужны. Этот вопрос остается чрезвычайно неотложным в повестке дня. Между военными есть разговор о том, какие именно самолеты нужны, для каких целей, но любые разговоры о том, что Украине самолеты не нужны, не соответствуют действительности", - сказал он. Кулеба на онлайн брифинге в понедельник.

Министр подчеркнул, что Украине необходимо значительно усилить свои воздушные силы.

"Лучшее, что могут сделать союзники из НАТО сейчас, это предоставить Украине необходимые боевые самолеты и штурмовики, которые позволят нам сбалансировать военную ситуацию в небе, потому что наибольшее количество жертв мы терпим в результате бомбардировок наших городов с неба", - заявил Кулеба.

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Кроме того, глава МИД отметил, что очень важно, чтобы все страны, имеющие на своих складах оружие, изготовленное в советское время, передали его Украине.
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Топ комментарии
+3
Й в цьому питанні я бачу йще одне додаткове нанеспокоєння США .

Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .

Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .

Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
Це кудло військових злочинців .
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14.03.2022 16:23
+2
ЗЕботня агітує проти НАТО, яке поламало плани пуйлу, ЗЕ і БЕ
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14.03.2022 16:31
+2
головой думать не желаешь ? Это ответ на то , чтоб наши нытики не сваливали свою вину на Запад .
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14.03.2022 16:31
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Поки про літаки чи закрите небо не скажуть Залужний чи Муженко слухати цих зелених дегенератів не має сенсу
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14.03.2022 15:55 Ответить
Скажіть що ви їх купили по 1$ за літак і питання вирішується.
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14.03.2022 15:56 Ответить
Вкрай необходимы и системы ПВО, чтобы могли работать по высоколетящим целям а также предупреждать ракетный обстрел. Проблема с самолётами, так хоть с этим раздуплитесь
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14.03.2022 16:11 Ответить
Припинить негайно політичні "собачи бої" .

Війна зараз !!!
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14.03.2022 16:26 Ответить
головой думать не желаешь ? Это ответ на то , чтоб наши нытики не сваливали свою вину на Запад .
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14.03.2022 16:31 Ответить
ситуация:

мальчик скрипач начинает выгребать от гопника во дворе, взрослый дядя разнимает их, скрипач предъявляет дяде:

- где ты раньше был, пока ты где-то шлялся, он мне рубашку порвал!

скрипач=зеля

зебильё не понимает
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14.03.2022 20:58 Ответить
Якби НАТО не існувало,Україна знайшла б собі союзників по бойових діях.Кожна країна вирішила би,добити ворога чи дозволяти йому шантажувати всіх кого забажається.
Але є такий союз:НАТО,і як директор скаже,так і буде.Директор може помиляться,або бути слабим,а виходить-від рішень однієї людини залежить доля країн,громадянином яких він навіть не є...
Це-нормально?
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14.03.2022 16:20 Ответить
ЗЕботня агітує проти НАТО, яке поламало плани пуйлу, ЗЕ і БЕ
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14.03.2022 16:31 Ответить
А я вважаю,що це воїни поламали плани *****. А якби закрили небо,то цивільні люди були б живі.
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14.03.2022 16:39 Ответить
Без попередження НАТО про точний час атаки за 6-7 годин, без надання протитанкової зброї, без постійної розвід. інформації - невідомо, як би поточилося.
Може зупинили б (зі значно більшими втратами), може - ні.

Якби прокацапська агентура навколо ЗЕ не саботувала оборону останні 2.5 років, то дало б ефект значно більший, ніж закриття неба НАТО в даний момент.
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14.03.2022 17:14 Ответить
Згоден.Аргументовано.
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14.03.2022 21:17 Ответить
Й в цьому питанні я бачу йще одне додаткове нанеспокоєння США .

Верогідність того , що якись український пілот замість головної задачи захисту українського неба не направить крилату ракету кудись в напрямок Москви й будинка на Лубянський площі зростає з кожним днем .

Я не уявляю собі такого нашого пілота , який про це не мріяв .

Адже ж ******** це сутто військовий об"єкт !
Це кудло військових злочинців .
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14.03.2022 16:23 Ответить
 
 