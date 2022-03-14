В переговорах с РФ взята техническая пауза до завтра, - Подоляк

В переговорах украинской и российской делегаций по прекращению войны взята техническая пауза до 15 марта.

Об этом сообщил в твиттере член украинской делегации на переговорах с РФ Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В переговорах взята техническая пауза до завтра. Для дополнительной работы в рабочих подгруппах и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжаются...", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подоляк перед началом нового раунда переговоров с РФ: Наши позиции неизменны - немедленное прекращение огня и отвод всех российских войск с территории Украины. ВИДЕО