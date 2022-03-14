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У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У переговорах української та російської делегацій щодо припинення війни взято технічну паузу до 15 березня.
Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - написав він.
Топ коментарі
+74 Artem Victorovich
показати весь коментар14.03.2022 16:21
+50 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар14.03.2022 16:22
+27 шурец
показати весь коментар14.03.2022 16:24
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Будь ласка, зачекайте...
Ну скаже - я демілітаризував Україну: їхня армія знищена та "переможена", їхня оборонка, мости, підприємства знищені.
Ми з Конституції заберемо курс в НАТО, а потім укладемо прямі оборонні союзи із США, Британією та Польщою, для прикладу.
Вони прибираються на границі 24.02.2022, при цьому ми не визнаємо їх прав на ОРДЛО і Крим
Думаю десь так... Інакше наше суспільство не сприйме домовленостей.
Особисто для мене важливим та показовим є контроль над ЗАЕС та каналом.
Якщо не буде виразної перемоги України над кацапами, то про кошти на відбудову можна тільки помріяти. Дадуть щось на "відчепись" (як німці пропонували РАЗОВО чверть ЩОРІЧНОГО доходу від транспортування газу, який Україна втрачає).
Але кацапам німці дадуть більше, як завжди бувало!
Єдине, що може реально щось змінити, це смерть *****. А це вже фарт, що не від нас залежить.
Якщо ми зможемо вибити їх із ЗАЕС та Каховки, тоді я погоджусь, що потрібно добивати до кінця, йти у Крим і т.п. Поки що я не бачу жодних наших досягнень на Півдні.
Бо німці почнуть співпрацю, Байден спокуситься на перезавантаження ітд ітп
Нас це в принципі не має цікавити. У нас є шанс зайняти своє місце у цивілізованому світі. Навіть членство у ЕС, це вже не аби яка запорука нашої безпеки. Так, це не НАТО, але прийде час і до цього. А здобувши цю перемогу та ставши країною ЕС ми маємо шанси підписати прямі оборонні союзи.
Франція навіть і не виводила свої підприємства!
Яка "ця перемога", якщо це буде злив України ЗЕБЕ!
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Черчіль, котрого ЗЕ так вдавав кілька днів мав сотні подібних причин, щоб здатися.
І за короткий час - Україна буде мати ту ж проблему, що завжди! Агресивну та сильнішу Орду зі Сходу.
Більшість українців собі зараз навіть не усвідомлює, наскільки зараз Україні пощастило:
- ворог узалежнив свою економіку від світової на 90% і попав під санкції світового масштабу;
- ворог угробив більшість своїх боєздатних військ;
- влада ворога повністю неадекватна;
- кілька найсильніших держав світу нам сильно допомагають зброєю, бо їхні нітереси співпадають з нашими;
- ЄС, який завдяки німцям був економічним тилом ворога на протязі кількох десятків років, зараз на 70-80% став нашим тилом...
- руйнування ворога, як держави, в даний момент буде повністю виправданим кроком (чого б не було при іншій владі в Москві)
та багато інших
Багато з вищенаведених факторів є дуже "слизькими", вони можуть перестати діяти, як тільки Україна зробить більшу помилку або просто не пощастить (скажімо, після перевороту на Ерефії прийде більш-менш адекватна влада).
Ще гірше, зараз в Україні при владі ЗЕ(БЕ)нерати, котрі пробують зіпсувати наші стосунки зі США (бо там судять БЕ) та іншими союзниками, і прагнуть врятувати Ерефію від розвалу (заради заробітку БЕ? ).
Зараз є реальна можливість зруйнувати історичного ворога, такої нагоди може не бути сотні років потім !
На виведення військ ви не погодитесь будете воювати до останнього українського солдата?
З.І. І так, плюс за те, що дві думки змогли сформулювати.
До вашої багатогранності мені само собою далеко. Але я знаю деякі суттєві втрати, що ми понесли практичено в перший день, що не оприлюднюються. Так, відвести війська до стану лютого це не перемога. Але піти за межі кордону нам все одно несила. Натомість фінансові санкції не будуть зняті аж до звільнення Криму. Ембарго залишиться. Вже до грудня Германія планує побудувати перший LNG термінал. Хутінські холуї не отримають те, що було заморожене.Тож кацапи будуть гнити і хтось таки вдавить свого фюрера.Я не фанат зелених, але це не той випадок, де переговори означають зраду.
Тепер трішки краще, але може все ж спробуємо зовсім без зебілізму?
Що за міфічні "втрати в перший день", про які знає тільки Руслан?
Людські? - ні (приховати не вийде). Авіа чи ППО? - теж ні, відомо. Та й загалом, техніку можна отримати від союзників (США, Британія).
Тобто не аргумент, але фікція.
Розмірковування про санкції - надто лінійно-наївні. Якщо закінчиться війна, то Захід не захоче собі на шкоду санкціями давити кацапню. Не для того німці та ін. інвестували.
Видно ж по .Чечні(2 рази), Грузії, Сирії, Лівії ....
До того ж, зараз для пуйла важливо зняти лише частину фінансових санкцій - щоб кацапи не збунтувалися, і щоб армію відбудувати.
А це власне протирічить інтересам України.
Становище України з кожним днем покращується, Кацапії - погіршується.
Значна частина кацапських військ в Україні приречена без перемир"я. Ресурсів для ведення війни кацапія не має, а Україна має за собою тил у вигляді Штатів і Британії, як мінімум!
К-сть протестуючих на кацапії зростає експоненціально.
Навіть китайські аналітики радять Китаю поспішити з рятуванням пуйла, бо за тиждень-два буде запізно.
Тільки зрадник в такій ситуації буде рятувати ворога ( і не ситуативного, але історичного ! ) від катастрофи.
Захід, звісно буде турбуватися про власні інтереси, але в цей раз ситуація інша. Я дарую вам "лінійно-наївні"міркування. Тож, побудова LNG і відмова від Urals це данність. Статки олігархів і можновладців підпадають під довгострокову програму розшуку, що запущена безвідносно санкцій. Ті дядьки вже не випустять з рук, що схопили. Заморожені 350 мільярдів будуть предметом судового розгляду і тут європейські суди на 100% стануть на бік України, а від європейських політиків нічого не залежитиме. Так, світ повернеться до торгівлі в окремих чутливих галузях. Газ, - але лише для хімічних виробництв. нікель, алюміній. Продукція для хайтеку. Частково зерно, але Україна виграє більше.
Всі хочуть перемоги одразу. Але, воліють щоби її робили інші.
а) перемир"я є корисним для України... (??)
б) краще зупинити війну до перемоги, бо втрати можуть бути менші... (??)
в) якась мішанка фактів і домислів щодо економіки;
в) По порядку. Ніяка не даність, ніде цене зафіксовано. Німці не відмовляться від інвестицій в кацапію, бо саме така співпраця дала їм перевагу над іншими європейськими країнами. В них немає жодної партії, яка б не фінансувалася спільними бізнесовими проєктами з кацапнею. А німці - це нр 1 в ЄС.
Як видно, кацапські олігархи не мають впливу на пуйла, тому це другорядне (хоч вони частково рятують свої статки, хто через Ізраїль, хто через Туреччину...)
Щодо заморожених коштів - не треба ділити шкуру невбитого ведмедя. Стверджувати що-небудь поки що надто рано.
Україна не може виграти більше, бо в РФ більше ресурсів.
б) Патологічно-пацифістична логіка. Антиісторична.
Якщо помиритися зараз - жертви, які вже понесла Україна - будуть неостаточними. Бо конфлікт не розв"язано. Кацапня полізе знову, і тим швидше, чим кращі умови миру отримає.
Якщо не вийти на кордони - це взагалі означає постійно втрачати життя в подібному конфлікті, який був 2014-2022. Теж це означає більше цивільних втрат.
а) "Першим пропонує миритися зрадник" - загально відома істина, більше відома у версії Капоне "Якщо друг пропонує помиритися з ворогом, значить зрадники про все вже домовилися!"
Всі натягнуті вигоди (натягнуті, бо якщо 2.5 років ЗЕвлади не було достатньо, то й коротке перемир"є не допоможе) від перемир"я для України перекреслюються жирними мінусами:
- втрата підтримки Британії (5-й пункт Джонсона)
- дуже сильне ослаблення підтримки від США (оточення Байдена в значній мірі це обамівські пацифісти, як тільки громадська думка перестане на них тиснути - зразу перестануть допомагати)
- закріплення кацапні на більшості досягнутих позицій (тобто налагодять собі логістику, а підписаними паперми запропонують підтертися), теж не понесуть більших втрат ті їх частини, котрі зараз в дуже скрутному становищі на Півночі;
- втрата моменту!
поки йде війна і тримаються санкції, Кацапія руйнується внутрішньо - в них розсипається вертикаль;
щоб справитися з внутрішнім бродінням і реорганізувати армійські та ФСБшні верхи пуйлу необхідно невелика пауза з пом"якшенням санкцій, причому тут вистачить навіть продажі золота. Не можна давати йому такий шанс!
Це вже ж було !
Підсвітять наші ще світанки
Машини, спалені в полях.
Палаючі російські танки
Підсвітять наші ще світанки.
Рашистів виб'ємо останки,
А решту вишлемо в гробах.
Підсвітять наші ще світанки
Вогні звитяги у очах.
Молодці.
Диявол криється в формулюваннях.
Чого ти тролиш під моїми коментами ?
А вам не соромно сюди заходити ?
За вчинок вiн не просить покаяння.
Ти можеш лихо зкоiти геть зле,
Та не втiкти тобi вiд покарання...
Когда закончится война.
Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.
А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла --- ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
Крим
Донецк
Луганск
Херсон
Запорожье
Николаев
Наступит тишина на 5 лет... а дальше все прикрасно понимают что будет.
Всё свободное время они используют только для перегрупировки подвоза горючего и нападения.
Якщо ідуть розмови щодо відведення військ до кордонів звільнення Донецьку, Луганську ,Криму це один стан між країнами,
а якщо гуманітарні коридори то це стан війни......
І навіщо від народу це утаємничувати!!!!!!!!!!
Народ мусить бути готовим - нам ще нічку ночувати, а чи буде вона без бомбардування?!!!!!
Напевно ні.
Так треба сказати відверто народ мобілізуйте свої сили!!!!!!!!!
Ви ж не наївний ? Це ж кацапи - морально кончені люди.
Бабки на калькуляторі рахують які Кремль обіцяє скинути на приватні рахунки чи як ?
Попереджали про фейки з капітуляцієй, згоден, було таке, але на всякий народ України попередив що Україна переможе тільки тоді коли паРаша впаде у прірву.