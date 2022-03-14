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У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк

У переговорах української та російської делегацій щодо припинення війни взято технічну паузу до 15 березня.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - написав він.

Також читайте: Четвертий раунд переговорів Росії та України: комунікація важко, але йде, - Подоляк

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+74
В цій війні немає дипломатичного рішення,тільки військова поразка однієї з сторін .
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14.03.2022 16:21
+50
Со свинособаками переговоры бесполезны. После заключения Минских соглашений эти скоты Дебальцево штурмовали. Тут такая же ***** может быть - могут на Киев пойти, как только с ними договора подпишут.
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14.03.2022 16:22
+27
как после всего им можно верить???????????? вы что там вообще?
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14.03.2022 16:24
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В цій війні немає дипломатичного рішення,тільки військова поразка однієї з сторін .
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14.03.2022 16:21 Відповісти
коли крокодил тримає вас за ноги, щоб утягнути в безодню, вимагайте в нього переговори з гарантією безпеки
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Росія живе у паралельній реальності. Там повністю зачищений інфопростір, там "реальність" формує телевізор. Якщо ***** бажає телевізійну перемогу, а не реальну, то чом би й ні? Яка нам різниця що він своєму бидлу покаже?
Ну скаже - я демілітаризував Україну: їхня армія знищена та "переможена", їхня оборонка, мости, підприємства знищені.
Ми з Конституції заберемо курс в НАТО, а потім укладемо прямі оборонні союзи із США, Британією та Польщою, для прикладу.
Вони прибираються на границі 24.02.2022, при цьому ми не визнаємо їх прав на ОРДЛО і Крим

Думаю десь так... Інакше наше суспільство не сприйме домовленостей.
Особисто для мене важливим та показовим є контроль над ЗАЕС та каналом.
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14.03.2022 16:41 Відповісти
Ну і звісно, паралельно нас приймають у ЄС, а за арештовані кошти кацапів відновлюються міста та економіка (це кацапам по тв не покажуть)...
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14.03.2022 16:43 Відповісти
Це вологі фантазії.
Якщо не буде виразної перемоги України над кацапами, то про кошти на відбудову можна тільки помріяти. Дадуть щось на "відчепись" (як німці пропонували РАЗОВО чверть ЩОРІЧНОГО доходу від транспортування газу, який Україна втрачає).
Але кацапам німці дадуть більше, як завжди бувало!
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14.03.2022 16:47 Відповісти
Можемо воювати роками і підписати те саме, тільки через рік.
Єдине, що може реально щось змінити, це смерть *****. А це вже фарт, що не від нас залежить.
Якщо ми зможемо вибити їх із ЗАЕС та Каховки, тоді я погоджусь, що потрібно добивати до кінця, йти у Крим і т.п. Поки що я не бачу жодних наших досягнень на Півдні.
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14.03.2022 16:55 Відповісти
Смерть пуйла - це невдача для України!
Бо німці почнуть співпрацю, Байден спокуситься на перезавантаження ітд ітп
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14.03.2022 16:57 Відповісти
РФія від цієї війни не скоро оправиться. Тим паче, Східна та Північна Європа вже зрозуміли з чим мають справу. Ніяких ******** технологій їм вже не дадуть, а як ми бачимо, без них вони просто м'ясо. Та й 200, полонені почнуть добивати моральний клімат.
Нас це в принципі не має цікавити. У нас є шанс зайняти своє місце у цивілізованому світі. Навіть членство у ЕС, це вже не аби яка запорука нашої безпеки. Так, це не НАТО, але прийде час і до цього. А здобувши цю перемогу та ставши країною ЕС ми маємо шанси підписати прямі оборонні союзи.
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14.03.2022 17:02 Відповісти
Оправляться! Німці чекають-недочекаються, коли з пуйлом можна буде далі торгувати!
Франція навіть і не виводила свої підприємства!
Яка "ця перемога", якщо це буде злив України ЗЕБЕ!

Більше читай!
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14.03.2022 17:07 Відповісти
"Військові міркування" тут недоречні.
Черчіль, котрого ЗЕ так вдавав кілька днів мав сотні подібних причин, щоб здатися.
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14.03.2022 17:04 Відповісти
На півдні головне наше досягнення це народ.Уважно передивись як зустрічають кацапоорків прості селяни й містяни.А території обовязково відвоюємо !
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14.03.2022 18:06 Відповісти
роззуй очі, коли нічого не бачиш
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15.03.2022 03:37 Відповісти
Ніхто не буде відновлювати нам жодні міста з економікою без надійних гарантій безпеки від майбутніх руйнувань, таких як військовий союз із США чи НАТО
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14.03.2022 21:53 Відповісти
Те, що ти пропонуєш - це Україна визнає свою поразку (хай і не надто ганебну). Кацапія відбудується швидко! В них тільки фінансові проблеми, які пропонуєш допомгти їм вирішити!

І за короткий час - Україна буде мати ту ж проблему, що завжди! Агресивну та сильнішу Орду зі Сходу.

Більшість українців собі зараз навіть не усвідомлює, наскільки зараз Україні пощастило:
- ворог узалежнив свою економіку від світової на 90% і попав під санкції світового масштабу;
- ворог угробив більшість своїх боєздатних військ;
- влада ворога повністю неадекватна;
- кілька найсильніших держав світу нам сильно допомагають зброєю, бо їхні нітереси співпадають з нашими;
- ЄС, який завдяки німцям був економічним тилом ворога на протязі кількох десятків років, зараз на 70-80% став нашим тилом...
- руйнування ворога, як держави, в даний момент буде повністю виправданим кроком (чого б не було при іншій владі в Москві)
та багато інших

Багато з вищенаведених факторів є дуже "слизькими", вони можуть перестати діяти, як тільки Україна зробить більшу помилку або просто не пощастить (скажімо, після перевороту на Ерефії прийде більш-менш адекватна влада).

Ще гірше, зараз в Україні при владі ЗЕ(БЕ)нерати, котрі пробують зіпсувати наші стосунки зі США (бо там судять БЕ) та іншими союзниками, і прагнуть врятувати Ерефію від розвалу (заради заробітку БЕ? ).

Зараз є реальна можливість зруйнувати історичного ворога, такої нагоди може не бути сотні років потім !
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14.03.2022 16:45 Відповісти
Стратег!
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14.03.2022 21:58 Відповісти
Реальна можливість ще не настала. Україна тримає північ, а на півдні відступаємо.
На виведення військ ви не погодитесь будете воювати до останнього українського солдата?
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14.03.2022 22:48 Відповісти
При чому тут "погодитесь", не "погодитесь"? Свого Подоляка про це питайте! Він в ДЄрмака може спитати!
З.І. І так, плюс за те, що дві думки змогли сформулювати.
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14.03.2022 23:08 Відповісти
Самі в них і питайте., чого мені під носа пхаєте?
До вашої багатогранності мені само собою далеко. Але я знаю деякі суттєві втрати, що ми понесли практичено в перший день, що не оприлюднюються. Так, відвести війська до стану лютого це не перемога. Але піти за межі кордону нам все одно несила. Натомість фінансові санкції не будуть зняті аж до звільнення Криму. Ембарго залишиться. Вже до грудня Германія планує побудувати перший LNG термінал. Хутінські холуї не отримають те, що було заморожене.Тож кацапи будуть гнити і хтось таки вдавить свого фюрера.Я не фанат зелених, але це не той випадок, де переговори означають зраду.
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14.03.2022 23:26 Відповісти
Пхав, бо стиль висловлення був зебільний.

Тепер трішки краще, але може все ж спробуємо зовсім без зебілізму?
Що за міфічні "втрати в перший день", про які знає тільки Руслан?
Людські? - ні (приховати не вийде). Авіа чи ППО? - теж ні, відомо. Та й загалом, техніку можна отримати від союзників (США, Британія).
Тобто не аргумент, але фікція.

Розмірковування про санкції - надто лінійно-наївні. Якщо закінчиться війна, то Захід не захоче собі на шкоду санкціями давити кацапню. Не для того німці та ін. інвестували.
Видно ж по .Чечні(2 рази), Грузії, Сирії, Лівії ....

До того ж, зараз для пуйла важливо зняти лише частину фінансових санкцій - щоб кацапи не збунтувалися, і щоб армію відбудувати.
А це власне протирічить інтересам України.
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14.03.2022 23:45 Відповісти
P.S. Маю ще час доповнити:

Становище України з кожним днем покращується, Кацапії - погіршується.
Значна частина кацапських військ в Україні приречена без перемир"я. Ресурсів для ведення війни кацапія не має, а Україна має за собою тил у вигляді Штатів і Британії, як мінімум!
К-сть протестуючих на кацапії зростає експоненціально.
Навіть китайські аналітики радять Китаю поспішити з рятуванням пуйла, бо за тиждень-два буде запізно.

Тільки зрадник в такій ситуації буде рятувати ворога ( і не ситуативного, але історичного ! ) від катастрофи.
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15.03.2022 00:17 Відповісти
Це ви хлопцям на півдні розкажіть. І на сході. Що, мовляв, вас не шкода. Ще кілька тисяч життів і ***** приповзе. А не приповзе. Має в олозі мирний атом, акрім дубини. Про Китай - потішили. Їм послаблення сусіда буде лише в радість. Щоби він ще більше потрапив в залежність. Сировина в обмін на хайтек і фін.послуги - це ж просто як африканців роздягти.
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15.03.2022 00:35 Відповісти
І головне, вести перемовини, не означає одразу домовитися. Кацапи не здатні перемогти, але і ми теж. Якби не ситуація на півдні, все виглядало б інакше. Хіба що буде щвидкий моторизований прорив до Маріуполя. Та для нас будь яка кількість жертв, якої можна уникнути буде бажана. А для них другий Афганістан буде новим уроком. Тому ймовірний військовий компроміс. І залізна стіна.
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15.03.2022 00:56 Відповісти
Не лише Руслан. Але Руслан був під ... не скажу де, і бачив на власні очі. Дуже болюче, але так, не смертельно для війська загалом. Подальші втрати легко перевищать ті перші. Проте саме для того, щоби відновити техніку, якої замало, провести перенавчання війська, зокрема на нові системи ПВО, зняти питання постачання авіації зі східної Європи - перемир'я не завадить. Та головне, кожні 4-5 кацапських життів, на які насрати, нам коштують однє життя військового і одне - цивільного. Щоби орда втратила половину і забралась сама, ми заплатимо, нехай, 20-25 тисяч загиблими. Мало? Чи може пошукати варіанти?
Захід, звісно буде турбуватися про власні інтереси, але в цей раз ситуація інша. Я дарую вам "лінійно-наївні"міркування. Тож, побудова LNG і відмова від Urals це данність. Статки олігархів і можновладців підпадають під довгострокову програму розшуку, що запущена безвідносно санкцій. Ті дядьки вже не випустять з рук, що схопили. Заморожені 350 мільярдів будуть предметом судового розгляду і тут європейські суди на 100% стануть на бік України, а від європейських політиків нічого не залежитиме. Так, світ повернеться до торгівлі в окремих чутливих галузях. Газ, - але лише для хімічних виробництв. нікель, алюміній. Продукція для хайтеку. Частково зерно, але Україна виграє більше.
Всі хочуть перемоги одразу. Але, воліють щоби її робили інші.
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15.03.2022 00:28 Відповісти
Розділю на 3 твердження:
а) перемир"я є корисним для України... (??)
б) краще зупинити війну до перемоги, бо втрати можуть бути менші... (??)
в) якась мішанка фактів і домислів щодо економіки;

в) По порядку. Ніяка не даність, ніде цене зафіксовано. Німці не відмовляться від інвестицій в кацапію, бо саме така співпраця дала їм перевагу над іншими європейськими країнами. В них немає жодної партії, яка б не фінансувалася спільними бізнесовими проєктами з кацапнею. А німці - це нр 1 в ЄС.

Як видно, кацапські олігархи не мають впливу на пуйла, тому це другорядне (хоч вони частково рятують свої статки, хто через Ізраїль, хто через Туреччину...)
Щодо заморожених коштів - не треба ділити шкуру невбитого ведмедя. Стверджувати що-небудь поки що надто рано.
Україна не може виграти більше, бо в РФ більше ресурсів.

б) Патологічно-пацифістична логіка. Антиісторична.
Якщо помиритися зараз - жертви, які вже понесла Україна - будуть неостаточними. Бо конфлікт не розв"язано. Кацапня полізе знову, і тим швидше, чим кращі умови миру отримає.
Якщо не вийти на кордони - це взагалі означає постійно втрачати життя в подібному конфлікті, який був 2014-2022. Теж це означає більше цивільних втрат.

а) "Першим пропонує миритися зрадник" - загально відома істина, більше відома у версії Капоне "Якщо друг пропонує помиритися з ворогом, значить зрадники про все вже домовилися!"

Всі натягнуті вигоди (натягнуті, бо якщо 2.5 років ЗЕвлади не було достатньо, то й коротке перемир"є не допоможе) від перемир"я для України перекреслюються жирними мінусами:
- втрата підтримки Британії (5-й пункт Джонсона)
- дуже сильне ослаблення підтримки від США (оточення Байдена в значній мірі це обамівські пацифісти, як тільки громадська думка перестане на них тиснути - зразу перестануть допомагати)
- закріплення кацапні на більшості досягнутих позицій (тобто налагодять собі логістику, а підписаними паперми запропонують підтертися), теж не понесуть більших втрат ті їх частини, котрі зараз в дуже скрутному становищі на Півночі;
- втрата моменту!
поки йде війна і тримаються санкції, Кацапія руйнується внутрішньо - в них розсипається вертикаль;
щоб справитися з внутрішнім бродінням і реорганізувати армійські та ФСБшні верхи пуйлу необхідно невелика пауза з пом"якшенням санкцій, причому тут вистачить навіть продажі золота. Не можна давати йому такий шанс!
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15.03.2022 01:21 Відповісти
Не маю наміру із вами сперечатись. По перше, тому що в мене зараз нема зайвого часу детально пояснювати свою думку людині, яка схильна чути лише самого себе. По друге, не вважаю за потрібне дискутувати вашу власну мішанину і доводити, що ваша аналітика заснована, в кращому випадку, на кабінетних "історичних" уявленнях, а не на реальних подіях. По третє, зайнятий тим, щоби не давати шансів, а не підбором яскравих кінематографічних цитат на підтвердження сумнівних тез про те, як будєм всєх бамбіть. Іншим разом, якщо буде час і натхнення доводити войовничим стратегам, що події мають тенденцію розвиватися інакше, аніж це викладено в їхніх планах.
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15.03.2022 13:54 Відповісти
за порєбрік з пропозиціями "сяхряніть ліцо" пуйлу
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14.03.2022 16:49 Відповісти
за порєбрік з пропозиціями "сяхряніть ліцо" пуйлу
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14.03.2022 16:49 Відповісти
Как бы не было тяжело их нужно бить до последнего -- Это твари. Мы уступили Крым потом уступили Донбасс теперь они хотят все !!!! Мы справимся -- СЛАВА УКРАИНЕ !!!
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14.03.2022 17:22 Відповісти
Це все розуміють, але у цивілізованоу світі вікно для перемовин повинно залишатись відкритим. Та й на них окрім основних умов ще вирішуються питанн по гуманітарним коридорам хоч якось. А це теж важливо.
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14.03.2022 17:23 Відповісти
Со свинособаками переговоры бесполезны. После заключения Минских соглашений эти скоты Дебальцево штурмовали. Тут такая же ***** может быть - могут на Киев пойти, как только с ними договора подпишут.
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14.03.2022 16:22 Відповісти
Не ображай свиней і собак-вони нормальні люди.Навіть цапи,від яких походять каЦапи кілька разів на рік приносять користь.А от підорашок потрібно знищувати.
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14.03.2022 16:26 Відповісти
Відведення військ, роззброєння.
Це вже ж було !
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14.03.2022 16:26 Відповісти
І що ж так?Не вдалось заглянути у путінське очко і побачити там його бажання до миру?
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14.03.2022 16:23 Відповісти
как после всего им можно верить???????????? вы что там вообще?
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14.03.2022 16:24 Відповісти
"Переговори, переговори" ... мацою обївся...
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14.03.2022 16:24 Відповісти
Во глубине сибирских руд молчанье гордое хранится. Не уважали там кашруд - теперь им сало только снится.
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14.03.2022 16:28 Відповісти
Тріолет ,,Війна"

Підсвітять наші ще світанки
Машини, спалені в полях.
Палаючі російські танки
Підсвітять наші ще світанки.
Рашистів виб'ємо останки,
А решту вишлемо в гробах.
Підсвітять наші ще світанки
Вогні звитяги у очах.
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14.03.2022 16:24 Відповісти
Думають яким красивим та невинним словом назвати злочин фуйла проти української держави ?
Молодці.
Диявол криється в формулюваннях.
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14.03.2022 16:25 Відповісти
Зачем ты этот бред несешь, что у тебя в голове?
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14.03.2022 16:35 Відповісти
Она все правильно говорит - 3 года смотрели в глаза *****, разминировали подходы к Крыму, украинскую разведку поставили под контроль российского агента Демченко, внешнюю политику - под агента ГРУ Ермака, специально уничтожали изнутри нашу украинскую Армию.
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14.03.2022 16:45 Відповісти
ОМГ
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14.03.2022 16:52 Відповісти
Тебе до мене прикріпили чи що ?
Чого ти тролиш під моїми коментами ?
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14.03.2022 17:05 Відповісти
Мене це мало обходить.
А вам не соромно сюди заходити ?
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14.03.2022 21:06 Відповісти
Зараз мене це мало обходить. Та і всіх в Україні. Ми шалено ненавидимо кожного росіянина- хороший він чи поганий. І ви самі в тому винні.
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14.03.2022 21:36 Відповісти
ЯК ПРОСТО СВiТ ВЕСЬ ВЧИНКАМИ СНУЕ -

За вчинок вiн не просить покаяння.

Ти можеш лихо зкоiти геть зле,

Та не втiкти тобi вiд покарання...
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14.03.2022 16:40 Відповісти
свинособаки беруть паузу (переговори), для того щоб перегрупуватись перед ударом по Одесі і Харкову
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14.03.2022 16:29 Відповісти
Зрада? Під яким соусом? Шо людям скажуть?
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14.03.2022 16:30 Відповісти
уже мля подгруппы какие то организовали. минск 3 короче
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14.03.2022 16:31 Відповісти
И нахера нам это? Треть страны расхерачено.., сейчас только осталось в реверансе присесть
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14.03.2022 16:32 Відповісти
Пауза-дело стрёмное.., но ведь бои и так не утихают..
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14.03.2022 16:31 Відповісти
Переговоры не значит полная остановка боевых действий. Это и гуманитарные коридоры, вывоз раненых, обмен пленными. Вам везде надо увидеть зраду? Про асфальт ещё вспомните
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14.03.2022 16:33 Відповісти
Про асфальт ми не забудемо. Асфальт по-перше ніж армія. Я згадаю ще коломойшу, який не ******, що кров забудеться і треба розвертатися до росії. Де зараз коломойша, євгєйская гнида?
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14.03.2022 17:45 Відповісти
від подоляка смердить ґебнею...
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14.03.2022 16:34 Відповісти
101%
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14.03.2022 17:03 Відповісти
Здасте Україну, проклинемо. І не тільки...
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14.03.2022 16:36 Відповісти
пох їм ваші прокльони
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14.03.2022 22:49 Відповісти
Вже щось готуеться-а це вброс,щоб побачити реакцію на зраду.
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14.03.2022 16:39 Відповісти
Единственная гарантия - наша Армия!
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14.03.2022 16:44 Відповісти
sigsauer



Когда закончится война.


Когда закончится война,
Так будет выглядеть победа.
За павших выпьем мы до дна,
Живые к матерям приедут.

А будет радость у страны,
Похоронившей сотни сотен
Героев проклятой войны,
Парней,которых не воротишь ???
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14.03.2022 16:45 Відповісти
Когда закончится война, лишь на могиле Вовы я не буду,
На радостях усугублю бокал вина - я праздник этот не забуду.
На памятник я скинусь для муйла, задорный дифирамб там будет,
Родное оркам Ла-Ла-Ла --- ТАМ скрепы хоровод пусть водят...
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14.03.2022 16:46 Відповісти
за порєбрік з пропозиціями "сяхряніть ліцо" пуйлу
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14.03.2022 16:55 Відповісти
Отец Владимир может пора угомониться. Може попутали группы
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14.03.2022 17:29 Відповісти
Міркують як свою поразку піднести російському бидлу як тріумф расєйськой армії. І бидло таки схаває і буде далі у дупу путлєра цілувати. За останніми соц опитуваннями дві третини російського бидла підтримує путлєра у нападі на Україну. Цей скот ніщо не вилікує і діти їхні і внуки і правнуки будуть таким ж.
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14.03.2022 16:49 Відповісти
за порєбрік з пропозиціями "сяхряніть ліцо" пуйлу
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14.03.2022 16:55 Відповісти
О да я ждал єтого момента... Ради спасения 30 млн... отдадим ...
Крим
Донецк
Луганск
Херсон
Запорожье
Николаев
Наступит тишина на 5 лет... а дальше все прикрасно понимают что будет.
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14.03.2022 16:58 Відповісти
Медійну перемогу???
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14.03.2022 16:51 Відповісти
Чем Україна заплатить за медійну перемогу?
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14.03.2022 16:52 Відповісти
Пильгуйте за руками цієї перемовної(української) групи! Одночасно відбувається напад на Пашинського та Чорновол з боку ворожих ДБР!!! Єрмак, подоляки, арахамії та очільника ДБР пид пильним контролем! Інакше біда!!!!
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14.03.2022 17:00 Відповісти
Самое важное и основное .Не делайте пауз с руснёй !Не давайте им время!
Всё свободное время они используют только для перегрупировки подвоза горючего и нападения.
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14.03.2022 17:20 Відповісти
Поддерживаю по возможности не давать оркам не спать не срать они всегда должны быть под прицелом
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14.03.2022 17:30 Відповісти
Що він не договорює!!!!!!!!
Якщо ідуть розмови щодо відведення військ до кордонів звільнення Донецьку, Луганську ,Криму це один стан між країнами,
а якщо гуманітарні коридори то це стан війни......
І навіщо від народу це утаємничувати!!!!!!!!!!
Народ мусить бути готовим - нам ще нічку ночувати, а чи буде вона без бомбардування?!!!!!

Напевно ні.
Так треба сказати відверто народ мобілізуйте свої сили!!!!!!!!!
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14.03.2022 18:45 Відповісти
Нагнітання паніки. Чий будеш?
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14.03.2022 21:24 Відповісти
Ніяких територіальних поступок окупанту !
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14.03.2022 18:53 Відповісти
А хватит ******* ,шурец ,артем ,макаров .Всем ясно что надо бить .ТЫ сейчас где ?С желтой повяской на рукаве?Сомневаюсь.Заткнись.Злости и так хватает .Любая пауза нам нужна .С каждым часом рашка слабеет .С каждым часом мы больше вывезем женщин и детей ,с каждым часом мы больше получим помощи .Заткнитесь панове диванные воины ,я вас прошу .
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14.03.2022 19:11 Відповісти
А с чого ви це взяли що під час перемовин кацапи не обстрілюють міста України ?
Ви ж не наївний ? Це ж кацапи - морально кончені люди.
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14.03.2022 22:24 Відповісти
У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк Джерело: https://censor.net/ua/n3324989

Бабки на калькуляторі рахують які Кремль обіцяє скинути на приватні рахунки чи як ?
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14.03.2022 22:17 Відповісти
Про інформаційні вброси теж треба памятати, тут більше вже звичка людей бачити в Зе тільки Зе і нікого більше.
Попереджали про фейки з капітуляцієй, згоден, було таке, але на всякий народ України попередив що Україна переможе тільки тоді коли паРаша впаде у прірву.
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14.03.2022 22:27 Відповісти
Так оказуется эти "фейки" будут озвучивать первые лица страны и их спикеры?
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14.03.2022 22:53 Відповісти
Та не дай Бог.
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14.03.2022 22:56 Відповісти
Унаслідок авіаудару по Яворівському полігону загинуло 35 людей, 134 були поранені, - ОДА. Варто зазначити, що 6 березня на територію Яворівського військового полігону приїжджав голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Останній у своєму мікроблозі Twitter навіть опублікував фото, яка була зроблена на території стратегічного об'єкту.

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15.03.2022 01:47 Відповісти
Подоляк М.М.- радник Єрмака. Арєстович О.М.-позаштатний радник Єрмака. Тобто,якісь позаштатні радники Єрмака,на фоні Державних символів коментують та дають оцінку подій в країні. Якщо це не деградація зеленої влади,то що це?
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15.03.2022 03:48 Відповісти
Єрмак агент фсб
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15.03.2022 03:51 Відповісти
 
 