У перемовинах з РФ взято технічну паузу до завтра, - Подоляк

У переговорах української та російської делегацій щодо припинення війни взято технічну паузу до 15 березня.

Про це повідомив у твітері член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"У перемовинах взято технічну паузу до завтра. Для додаткової роботи в робочих підгрупах й уточнення окремих визначень. Перемовини тривають…", - написав він.

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