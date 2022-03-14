Украинцам советуют не перегружать мобильные сети
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Министерстве цифровой трансформации посоветовали украинцам не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры сообщает в телеграм-канале.
"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом, а также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно", - говорится в сообщении.
Чтобы связь работала стабильно, Минцифры призывает украинцев снизить нагрузку на мобильные сети.
В частности, в министерстве советуют по возможности подключаться к Wi-Fi или пользоваться фиксированным интернетом.
Кроме того, следует выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.
Также в Минцфри советуют по возможности смотреть видео в меньшем качестве и снизить время видеоконференций до минимума и не загружать большие файлы фильмы, игры и т.д.
"Делитесь советами со знакомыми, будьте всегда на связи с родными и берегите Украину. Внесем маленький вклад в нашу великую победу", - призвали в министерстве.
Пожалуйста, подождите...