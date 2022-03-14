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Украинцам советуют не перегружать мобильные сети

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинцам советуют не перегружать мобильные сети

В Министерстве цифровой трансформации посоветовали украинцам не перегружать мобильные сети, чтобы оставаться постоянно на связи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Минцифры сообщает в телеграм-канале.

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"Ежедневно наша армия дает отпор оккупантам по всем направлениям, а операторы и провайдеры продолжают обеспечивать украинцев мобильной связью и интернетом, а также восстанавливать сети в тех районах, где это возможно", - говорится в сообщении.

Чтобы связь работала стабильно, Минцифры призывает украинцев снизить нагрузку на мобильные сети.

В частности, в министерстве советуют по возможности подключаться к Wi-Fi или пользоваться фиксированным интернетом.

Кроме того, следует выключать функцию автоматической загрузки файлов и медиа в мессенджерах на телефонах. Это можно сделать в настройках телефона и мессенджера.

Также в Минцфри советуют по возможности смотреть видео в меньшем качестве и снизить время видеоконференций до минимума и не загружать большие файлы фильмы, игры и т.д.

"Делитесь советами со знакомыми, будьте всегда на связи с родными и берегите Украину. Внесем маленький вклад в нашу великую победу", - призвали в министерстве.

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То кацапы своим животным женского пола в ********* названиют с намародеренных симок, они и перегружают. Послушал эти разговоры и охренел... Биомусор.
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14.03.2022 16:34 Ответить
Намарадьорені сімки це мішень. Не користуватися телефонами шоб легше було викупати точку визова. Все правильно.
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14.03.2022 16:47 Ответить
Взагалі класна ідея в зоні бойових дій відключити мобільний інтернет щоб тєлега і вайбер через впн не пахали. І прописати 200 дзвінків в рф на халяву. Подзвонити то захочеться. Дцже легко буде викупати переговори. Але то треба з операторами говорити. Як вам ідея?
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14.03.2022 16:51 Ответить
З урахуванням того скільки людей виїхало поза межі мого міста(а деякі взагалі виїхали за кордон) -маю великий сумнів, шо я якось можу перевантажити стільникову мережу 5-7 хвилинною розмовою 1-2 рази на день із свома рідними... Тим більш я майже не використовую мобільний інтернет -трафік. Але все ж таки підтримую заклик до того, щоб не "висіти" по дурному на лінії розповідаючи знайомим як тебе вночі зненацька сполохав ревун застосунку "Повітряна тривога", і ти з переляку не знав як його вгамувати А тим хто знаходиться безпосередньо поблизу зон ведення активних бойових дій - пам'ятайте про реальну можливість того що вашу розмову можуть слухати ординські ребівці, тому не треба у розмові бовкати зайвого(як то : ваше місцезнаходження, "куди тіки шо прилетіло", особисті дані та тому подібне)
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14.03.2022 17:20 Ответить
З одної сторони він правий, а з другої люди всі в онлайні ждуть одного- коли здохне Путін.
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14.03.2022 19:26 Ответить
 
 