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Українцям радять не перевантажувати мобільні мережі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українцям радять не перевантажувати мобільні мережі

У Міністерстві цифрової трансформації порадили українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри повідомляє у Телеграмі.

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"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом, а також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо", - ідеться у повідомленні.

Щоб зв’язок працював стабільно, Мінцифри закликає українців зменшити навантаження на мобільні мережі.

Зокрема у міністерстві радять за можливості під’єднуватися до Wi-Fi або користуватися фіксованим інтернетом.

Крім того, варто вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити у налаштуваннях телефона та месенджера.

Також у Мінцфри радять за можливості дивитися відео у меншій якості та зменшити час відеоконференцій до мінімуму і не завантажувати великі файли фільми, ігри тощо.

"Діліться порадами зі знайомими, будьте завжди на зв'язку з рідними та бережіть Україну. Зробимо маленький внесок у нашу велику перемогу", - закликали у міністерстві.

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То кацапы своим животным женского пола в ********* названиют с намародеренных симок, они и перегружают. Послушал эти разговоры и охренел... Биомусор.
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14.03.2022 16:34 Відповісти
Намарадьорені сімки це мішень. Не користуватися телефонами шоб легше було викупати точку визова. Все правильно.
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14.03.2022 16:47 Відповісти
Взагалі класна ідея в зоні бойових дій відключити мобільний інтернет щоб тєлега і вайбер через впн не пахали. І прописати 200 дзвінків в рф на халяву. Подзвонити то захочеться. Дцже легко буде викупати переговори. Але то треба з операторами говорити. Як вам ідея?
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14.03.2022 16:51 Відповісти
З урахуванням того скільки людей виїхало поза межі мого міста(а деякі взагалі виїхали за кордон) -маю великий сумнів, шо я якось можу перевантажити стільникову мережу 5-7 хвилинною розмовою 1-2 рази на день із свома рідними... Тим більш я майже не використовую мобільний інтернет -трафік. Але все ж таки підтримую заклик до того, щоб не "висіти" по дурному на лінії розповідаючи знайомим як тебе вночі зненацька сполохав ревун застосунку "Повітряна тривога", і ти з переляку не знав як його вгамувати А тим хто знаходиться безпосередньо поблизу зон ведення активних бойових дій - пам'ятайте про реальну можливість того що вашу розмову можуть слухати ординські ребівці, тому не треба у розмові бовкати зайвого(як то : ваше місцезнаходження, "куди тіки шо прилетіло", особисті дані та тому подібне)
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14.03.2022 17:20 Відповісти
З одної сторони він правий, а з другої люди всі в онлайні ждуть одного- коли здохне Путін.
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14.03.2022 19:26 Відповісти
 
 