Українцям радять не перевантажувати мобільні мережі

У Міністерстві цифрової трансформації порадили українцям не перевантажувати мобільні мережі, щоб залишатися постійно на зв’язку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мінцифри повідомляє у Телеграмі.

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"Щодня наша армія дає відсіч окупантам на всіх напрямках, а оператори та провайдери продовжують забезпечувати українців мобільним зв'язком та інтернетом, а також відновлювати мережі в тих районах, де це можливо", - ідеться у повідомленні.

Щоб зв’язок працював стабільно, Мінцифри закликає українців зменшити навантаження на мобільні мережі.

Зокрема у міністерстві радять за можливості під’єднуватися до Wi-Fi або користуватися фіксованим інтернетом.

Крім того, варто вимикати функцію автоматичного завантаження файлів та медіа в месенджерах на телефонах. Це можна зробити у налаштуваннях телефона та месенджера.

Також у Мінцфри радять за можливості дивитися відео у меншій якості та зменшити час відеоконференцій до мінімуму і не завантажувати великі файли фільми, ігри тощо.

"Діліться порадами зі знайомими, будьте завжди на зв'язку з рідними та бережіть Україну. Зробимо маленький внесок у нашу велику перемогу", - закликали у міністерстві.

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