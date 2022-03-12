На Сумщину та околиці Маріуполя повернувся мобільний зв'язок

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" відновив зв'язок на Сумщині та поблизу Маріуполя.

Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, було усунено числені розриви ВОЛЗ в рaйоні містa Тростянець та замінено пошкоджене обладнання. У результаті вдалось "підняти" 146 базових станцій у Сумській області.

"Місто Суми знову з мобільним зв’язком та інтернетом", - зазначила Леліченко.

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"Не зважаючи на інтенсивні бойові дії на півдні України, наші спеціалісти відновили роботу 10 базових станцій поблизу Маріуполя. На жаль, в самому Маріуполі немає подачі електроенергії. Поки що аварійно-ремонтні групи через інтенсивні бойові дії не можуть дістатись до місць розривів ВОЛЗ, щоб запустити зв’язок у місті. Досі складна ситуація зі зв’язком у Чернігові і області, де суттєво постраждали ВОЛЗ", - зазначили в компанії.

Проблемною точкою залишається Мелітополь, де значні складнощі із зв’язком.

Як відомо, мобільні оператори об'єднують зусилля, щоб забезпечити українців мобільним зв'язком.

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