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Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США, - Wall Street Journal

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Зеленский 16 марта выступит перед Конгрессом США, - Wall Street Journal

Конгресс США утром в среду заслушает обращение президента Украины Владимира Зеленского, которое состоится в видеорежиме, сообщила журналист издания Wall Street Journal Вивьен Салама со ссылкой на спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Шумер (Чарльз Эллис Шумер. - Ред.) анонсировали виртуальное обращение к Конгрессу США от президента Украины Владимира Зеленского, на среду, 16 марта, в 9:00", - написала Салама утром в твиттере, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Топ комментарии
+14
Про свого фсбшного щура дєрьмака розповість?
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14.03.2022 17:09
+8
Не только дЕрьмак крыса, там весь кибуц имени Коломойского - крысятник редкостный. Кто-то ссученый ФСБ, а кто-то просто за пару шекелей готовы торговать Украиной оптом и в розницу.
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14.03.2022 17:25
+4
пасіба, шта абісніл
а чіво нє на радном, русскам? підаляк нє разрєшил?
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14.03.2022 17:16
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Про свого фсбшного щура дєрьмака розповість?
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14.03.2022 17:09 Ответить
Не только дЕрьмак крыса, там весь кибуц имени Коломойского - крысятник редкостный. Кто-то ссученый ФСБ, а кто-то просто за пару шекелей готовы торговать Украиной оптом и в розницу.
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14.03.2022 17:25 Ответить
ФСБшний щур, шановний, це той, хто хоче перешкоджати цьому виступу.
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14.03.2022 17:14 Ответить
пасіба, шта абісніл
а чіво нє на радном, русскам? підаляк нє разрєшил?
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14.03.2022 17:16 Ответить
Это очно. Дерьмо как обычно всплывает.
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14.03.2022 17:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Pn6zEP1TzDg
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14.03.2022 17:18 Ответить
Виступати і агітувати в нього чудово вдається. Удачі.
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14.03.2022 17:19 Ответить
якби йому хоч ще щось вдавалось!
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14.03.2022 17:22 Ответить
А Єрмаку це сподобається?
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14.03.2022 17:27 Ответить
Надеюсь он лайн?
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14.03.2022 18:17 Ответить
Коментатор...
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14.03.2022 18:24 Ответить
нам ніхто нічего не даёт потому что кацапи б.ядь сразу всё узнают. а этот напальон прикидивается патриотом с.ка
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14.03.2022 19:07 Ответить
 
 