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Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США, - Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський 16 березня виступить перед Конгресом США, - Wall Street Journal

Конгрес США вранці в середу заслухає звернення президента України Володимира Зеленського, яке відбудеться у відеорежимі, повідомила журналіст видання Wall Street Journal Вів'єн Салама з посиланням на спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

"Спікер Палати представників Ненсі Пелосі та лідер більшості в Сенаті Шумер (Чарльз Елліс Шумер. - Ред.) анонсували віртуальне звернення до Конгресу США від президента України Володимира Зеленського, на середу, 16 березня, о 9:00", - написала Салама вранці у твіттері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Топ коментарі
+14
Про свого фсбшного щура дєрьмака розповість?
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14.03.2022 17:09
+8
Не только дЕрьмак крыса, там весь кибуц имени Коломойского - крысятник редкостный. Кто-то ссученый ФСБ, а кто-то просто за пару шекелей готовы торговать Украиной оптом и в розницу.
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14.03.2022 17:25
+4
пасіба, шта абісніл
а чіво нє на радном, русскам? підаляк нє разрєшил?
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14.03.2022 17:16
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Про свого фсбшного щура дєрьмака розповість?
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14.03.2022 17:09 Відповісти
Не только дЕрьмак крыса, там весь кибуц имени Коломойского - крысятник редкостный. Кто-то ссученый ФСБ, а кто-то просто за пару шекелей готовы торговать Украиной оптом и в розницу.
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14.03.2022 17:25 Відповісти
ФСБшний щур, шановний, це той, хто хоче перешкоджати цьому виступу.
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14.03.2022 17:14 Відповісти
пасіба, шта абісніл
а чіво нє на радном, русскам? підаляк нє разрєшил?
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14.03.2022 17:16 Відповісти
Это очно. Дерьмо как обычно всплывает.
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14.03.2022 17:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Pn6zEP1TzDg
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14.03.2022 17:18 Відповісти
Виступати і агітувати в нього чудово вдається. Удачі.
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14.03.2022 17:19 Відповісти
якби йому хоч ще щось вдавалось!
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14.03.2022 17:22 Відповісти
А Єрмаку це сподобається?
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14.03.2022 17:27 Відповісти
Надеюсь он лайн?
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14.03.2022 18:17 Відповісти
Коментатор...
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14.03.2022 18:24 Відповісти
нам ніхто нічего не даёт потому что кацапи б.ядь сразу всё узнают. а этот напальон прикидивается патриотом с.ка
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14.03.2022 19:07 Відповісти
 
 