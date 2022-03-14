Усиление ПВО и ПРО – главный приоритет для Украины, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские власти работают круглосуточно, чтобы получить военную помощь или приобрести необходимое оружие.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", - отметил министр.
По его словам, усиление ПВО и ПРО – это сейчас главный приоритет.
"Мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенно скажу - это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, имеют такую же силу духа, как украинские граждане", - продолжает он.
"Президент Украины, Правительство, Верховная Рада – на своих местах и работают на оборону. Главное – есть синергия и доверие между властью и гражданами. В этом наша непреодолимая сила. Это доверие и единство мы будем беречь больше всего", - подчеркнул Резников.
Пожалуйста, подождите...
Пусть ваш **** резидент подпишет Закон про колаборантах, который проголосовала Верховная Рада.
Почему не закуплены броники, каски, обмундирования....?
Хватит клянчить, покупайте! Вы просрали время и деньги. Вам люди уже скинулись деньгами, так хоть эти деньги не разворуйте....
Народ работает. Народ сражается. А офис резидента только видосики снимает и гадит, гадит, гадит...
Які зараз є у придатному технічному стані засоби ППО (РЛС та ЗРК) радянського виробництва у країнах НАТО (Східна Європа)??
Що ми можемо реально отримати:
С-75??
С-125? (якщо пройшли модернізацію і ставити по 2 ЗРДн з ЗРК+ЗПК+ЗРПК на кожен важливий об' єкт - проти крилаток, чому і ні?)
С-200? (він є десь ще реально робочий)
С-300? (в кого/скількі?)
з засобів виявлення\супроводу\наведення - що би підійшло? що є реально робоче?
"Куб" - його продовжувач "Бук" - є ще робочі?
Ставити вздовж доріг постачання s приоб'єктно:
"Оса"-?
"Шілки"-?
"Тунгуска"-?
"Стріла-10"-?
Що ще може бути реально?