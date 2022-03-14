РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13802 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
10 852 10
война (46939) ПВО (1487) Резников (1168)

Усиление ПВО и ПРО – главный приоритет для Украины, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Усиление ПВО и ПРО – главный приоритет для Украины, - Резников

Украинские власти работают круглосуточно, чтобы получить военную помощь или приобрести необходимое оружие.

Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже "удивили" 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", - отметил министр.

По его словам, усиление ПВО и ПРО – это сейчас главный приоритет.

"Мы работаем круглосуточно, чтобы получить соответствующую помощь или приобрести необходимое оружие. Откровенно скажу - это непросто. Ведь не все, кто принимает соответствующие решения, имеют такую же силу духа, как украинские граждане", - продолжает он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В десятках городов и сел России хоронят захватчиков. Все видят, что на суше наша армия – самая сильная в Европе, - Резников

"Президент Украины, Правительство, Верховная Рада – на своих местах и работают на оборону. Главное – есть синергия и доверие между властью и гражданами. В этом наша непреодолимая сила. Это доверие и единство мы будем беречь больше всего", - подчеркнул Резников.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Рєзніков, а ударні угрупування вже сформовані, до речі?
показать весь комментарий
14.03.2022 17:38 Ответить
в цензора конкретний глюк, мені показує всі лайки всіх коментарів)
показать весь комментарий
14.03.2022 17:41 Ответить
"Президент України, Уряд, Верховна Рада - на своїх місцях і працюють на оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3325017

Пусть ваш **** резидент подпишет Закон про колаборантах, который проголосовала Верховная Рада.
Почему не закуплены броники, каски, обмундирования....?
Хватит клянчить, покупайте! Вы просрали время и деньги. Вам люди уже скинулись деньгами, так хоть эти деньги не разворуйте....
Народ работает. Народ сражается. А офис резидента только видосики снимает и гадит, гадит, гадит...
показать весь комментарий
14.03.2022 18:09 Ответить
Зніміть клістрони з С-300 як ви це робили два роки тому!
показать весь комментарий
14.03.2022 18:52 Ответить
З 2014 р. який *** робили ?!, шо непонімали шо педірація збоку, ПВО має бути таке шоб комар непролетів *****, тоді б кацапів за 2 неділі перебили б всіх на***. І в НАТО непотрібно було б вступати, та і зараз є думка що це нідочого..
показать весь комментарий
14.03.2022 19:42 Ответить
с дороги покрытие открываешь и над головой держишь. эффективное решение
показать весь комментарий
14.03.2022 20:33 Ответить
Да вы что? А может давайте дороги достраивать?! Из-за этих дорог теперь погибают украинцы!!! Были бы ракеты "Сапсан", "Коршун" и другие у нас может быть и войны бы не было! А теперь он сидит в бункере герой!!!
показать весь комментарий
14.03.2022 20:09 Ответить
Всім патріотам УКРАЇНИ - ДОБРОГО ЗДОРОВ'Я.
Які зараз є у придатному технічному стані засоби ППО (РЛС та ЗРК) радянського виробництва у країнах НАТО (Східна Європа)??
Що ми можемо реально отримати:
С-75??
С-125? (якщо пройшли модернізацію і ставити по 2 ЗРДн з ЗРК+ЗПК+ЗРПК на кожен важливий об' єкт - проти крилаток, чому і ні?)
С-200? (він є десь ще реально робочий)
С-300? (в кого/скількі?)
з засобів виявлення\супроводу\наведення - що би підійшло? що є реально робоче?
показать весь комментарий
14.03.2022 20:57 Ответить
Армійську гірше знаю:
"Куб" - його продовжувач "Бук" - є ще робочі?
Ставити вздовж доріг постачання s приоб'єктно:
"Оса"-?
"Шілки"-?
"Тунгуска"-?
"Стріла-10"-?
Що ще може бути реально?
показать весь комментарий
14.03.2022 21:02 Ответить
 
 