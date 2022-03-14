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Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков

Українська влада працює цілодобово, щоб отримати військову допомогу чи придбати необхідну зброю.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже "здивували" 167 літаків та гелікоптерів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста", - зауважив міністр. 

За його словами, посилення ППО та ПРО – це зараз головний пріоритет.

"Ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю. Відверту скажу - це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни", - продовжує він.

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"Президент України, Уряд, Верховна Рада – на своїх місцях і працюють на оборону. Головне – є синергія і довіра між владою та громадянами. У цьому наша непереборна сила. Цю довіру і єдність ми будемо берегти понад усе", - додає Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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Рєзніков, а ударні угрупування вже сформовані, до речі?
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14.03.2022 17:38 Відповісти
в цензора конкретний глюк, мені показує всі лайки всіх коментарів)
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14.03.2022 17:41 Відповісти
"Президент України, Уряд, Верховна Рада - на своїх місцях і працюють на оборону. Джерело: https://censor.net/ua/n3325017

Пусть ваш **** резидент подпишет Закон про колаборантах, который проголосовала Верховная Рада.
Почему не закуплены броники, каски, обмундирования....?
Хватит клянчить, покупайте! Вы просрали время и деньги. Вам люди уже скинулись деньгами, так хоть эти деньги не разворуйте....
Народ работает. Народ сражается. А офис резидента только видосики снимает и гадит, гадит, гадит...
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14.03.2022 18:09 Відповісти
Зніміть клістрони з С-300 як ви це робили два роки тому!
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14.03.2022 18:52 Відповісти
З 2014 р. який *** робили ?!, шо непонімали шо педірація збоку, ПВО має бути таке шоб комар непролетів *****, тоді б кацапів за 2 неділі перебили б всіх на***. І в НАТО непотрібно було б вступати, та і зараз є думка що це нідочого..
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14.03.2022 19:42 Відповісти
с дороги покрытие открываешь и над головой держишь. эффективное решение
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14.03.2022 20:33 Відповісти
Да вы что? А может давайте дороги достраивать?! Из-за этих дорог теперь погибают украинцы!!! Были бы ракеты "Сапсан", "Коршун" и другие у нас может быть и войны бы не было! А теперь он сидит в бункере герой!!!
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14.03.2022 20:09 Відповісти
Всім патріотам УКРАЇНИ - ДОБРОГО ЗДОРОВ'Я.
Які зараз є у придатному технічному стані засоби ППО (РЛС та ЗРК) радянського виробництва у країнах НАТО (Східна Європа)??
Що ми можемо реально отримати:
С-75??
С-125? (якщо пройшли модернізацію і ставити по 2 ЗРДн з ЗРК+ЗПК+ЗРПК на кожен важливий об' єкт - проти крилаток, чому і ні?)
С-200? (він є десь ще реально робочий)
С-300? (в кого/скількі?)
з засобів виявлення\супроводу\наведення - що би підійшло? що є реально робоче?
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14.03.2022 20:57 Відповісти
Армійську гірше знаю:
"Куб" - його продовжувач "Бук" - є ще робочі?
Ставити вздовж доріг постачання s приоб'єктно:
"Оса"-?
"Шілки"-?
"Тунгуска"-?
"Стріла-10"-?
Що ще може бути реально?
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14.03.2022 21:02 Відповісти
 
 