Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков

Українська влада працює цілодобово, щоб отримати військову допомогу чи придбати необхідну зброю.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже "здивували" 167 літаків та гелікоптерів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста", - зауважив міністр.

За його словами, посилення ППО та ПРО – це зараз головний пріоритет.

"Ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю. Відверту скажу - це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни", - продовжує він.

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"Президент України, Уряд, Верховна Рада – на своїх місцях і працюють на оборону. Головне – є синергія і довіра між владою та громадянами. У цьому наша непереборна сила. Цю довіру і єдність ми будемо берегти понад усе", - додає Резніков.