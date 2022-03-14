Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков
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Українська влада працює цілодобово, щоб отримати військову допомогу чи придбати необхідну зброю.
Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші Повітряні сили, а також армійські підрозділи ППО вже "здивували" 167 літаків та гелікоптерів противника, знищили десятки ракет, якими ворог намагався обстріляти мирні міста", - зауважив міністр.
За його словами, посилення ППО та ПРО – це зараз головний пріоритет.
"Ми працюємо цілодобово, щоб отримати відповідну допомогу чи придбати необхідну зброю. Відверту скажу - це непросто. Адже не всі, хто ухвалює відповідні рішення, мають таку ж силу духу, як українські громадяни", - продовжує він.
"Президент України, Уряд, Верховна Рада – на своїх місцях і працюють на оборону. Головне – є синергія і довіра між владою та громадянами. У цьому наша непереборна сила. Цю довіру і єдність ми будемо берегти понад усе", - додає Резніков.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть ваш **** резидент подпишет Закон про колаборантах, который проголосовала Верховная Рада.
Почему не закуплены броники, каски, обмундирования....?
Хватит клянчить, покупайте! Вы просрали время и деньги. Вам люди уже скинулись деньгами, так хоть эти деньги не разворуйте....
Народ работает. Народ сражается. А офис резидента только видосики снимает и гадит, гадит, гадит...
Які зараз є у придатному технічному стані засоби ППО (РЛС та ЗРК) радянського виробництва у країнах НАТО (Східна Європа)??
Що ми можемо реально отримати:
С-75??
С-125? (якщо пройшли модернізацію і ставити по 2 ЗРДн з ЗРК+ЗПК+ЗРПК на кожен важливий об' єкт - проти крилаток, чому і ні?)
С-200? (він є десь ще реально робочий)
С-300? (в кого/скількі?)
з засобів виявлення\супроводу\наведення - що би підійшло? що є реально робоче?
"Куб" - його продовжувач "Бук" - є ще робочі?
Ставити вздовж доріг постачання s приоб'єктно:
"Оса"-?
"Шілки"-?
"Тунгуска"-?
"Стріла-10"-?
Що ще може бути реально?