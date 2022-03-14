Украина запретила ввоз книг из России

Госкомтелерадио официально запретило ввозить всю издательскую продукцию из России. Такое решение приняло ведомство в начале марта из-за широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Это поможет не допустить культурное и информационное влияние государства-агрессора на общественные настроения украинцев, отметила глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики от "Слуги Народа" Евгения Кравчук.

"Наконец-то запрещен ввоз российских книг. Благодаря этому шагу украинский рынок станет, как почти все рынки в мире, свободным от зарубежных издателей", - отметила она.

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Евгения Кравчук напомнила, что вопрос противодействия российской пропаганде находится в топе повестки дня в Украине многие годы. Это ведь важная часть нашего информационного фронта.

"Мы боремся с засильем российской книги разными методами. Поддерживаем украинскую книгу на бюджетном уровне, находим возможности снизить налоговое давление, планируем ввести компенсацию аренды под книжные магазины, сертификаты на приобретение книг. До войны украинцы очень охотно тратили "ковидную" тысячу именно на книги", – рассказала Кравчук.