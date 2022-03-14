РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13802 посетителя онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины Война
4 205 14
Госкомтелерадио (96) книги (620) Кравчук Евгения (362)

Украина запретила ввоз книг из России

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина запретила ввоз книг из России

Госкомтелерадио официально запретило ввозить всю издательскую продукцию из России. Такое решение приняло ведомство в начале марта из-за широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

Это поможет не допустить культурное и информационное влияние государства-агрессора на общественные настроения украинцев, отметила глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики от "Слуги Народа" Евгения Кравчук.

"Наконец-то запрещен ввоз российских книг. Благодаря этому шагу украинский рынок станет, как почти все рынки в мире, свободным от зарубежных издателей", - отметила она.

Читайте также: Более 500 лет назад вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Евгения Кравчук напомнила, что вопрос противодействия российской пропаганде находится в топе повестки дня в Украине многие годы. Это ведь важная часть нашего информационного фронта.

"Мы боремся с засильем российской книги разными методами. Поддерживаем украинскую книгу на бюджетном уровне, находим возможности снизить налоговое давление, планируем ввести компенсацию аренды под книжные магазины, сертификаты на приобретение книг. До войны украинцы очень охотно тратили "ковидную" тысячу именно на книги", – рассказала Кравчук.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+20
Ще би тотальну заборону на москальську музмку і фільми впаяли. Було би супер.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:43
+14
Правильно. Им же надо будем чем то жопу подтирать. Скоро бумаги не будет. Подойдет все- и Пушкин и Достоевский.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:40
+11
... вашу мать ! Это надо было сделать еще 8 лет назад !!!
показать весь комментарий
14.03.2022 17:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Правильно. Им же надо будем чем то жопу подтирать. Скоро бумаги не будет. Подойдет все- и Пушкин и Достоевский.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:40 Ответить
И даже Оруэл. Вряд-ли мамки алкоголички и их дебильные орки-вы**ядки когда нибудь поймут,,что за х**ня там написана,,. А подтираться--самое то
показать весь комментарий
14.03.2022 17:51 Ответить
Якби не жерви то я би сказав що ця війна на користь
показать весь комментарий
14.03.2022 17:42 Ответить
Ще би тотальну заборону на москальську музмку і фільми впаяли. Було би супер.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:43 Ответить
Є система штрафів
показать весь комментарий
14.03.2022 17:46 Ответить
Це треба було зробити як мінімум вісім років назад ,адже з рф йшло більше книжок чим друкували в Украіні ,а ще згадаймо Гордона який зомбував населення возвеличував рос. культуру ,а все наше принижувалось ,а скільки російських фільмів які вироблялись в Украіні і олігархічні теле канали навязували цей непотріб.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:50 Ответить
... вашу мать ! Это надо было сделать еще 8 лет назад !!!
показать весь комментарий
14.03.2022 17:53 Ответить
Обидели донцову, прилепина и попаданцев)))
показать весь комментарий
14.03.2022 17:56 Ответить
Браво. Ті книги нічому доброму не навчать.
показать весь комментарий
14.03.2022 17:59 Ответить
Оце гальма в керівництва ,можна лише позаздрити.
показать весь комментарий
14.03.2022 18:12 Ответить
Отдельно надо запретить произведение Л. Толстого "Военная операция и мир".
показать весь комментарий
14.03.2022 18:48 Ответить
Зря!Конфисковывать и людям на костры!Негде кушать готовить!ПУТИН Х У Й Л О!скоро сдохнет!
показать весь комментарий
14.03.2022 18:56 Ответить
Це треба було зробити ще у 2014, але краще пізно ніж ніколи.
показать весь комментарий
14.03.2022 18:59 Ответить
А нам і не треба їхні муму
показать весь комментарий
14.03.2022 20:04 Ответить
 
 