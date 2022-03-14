Україна заборонила ввезення книг з Росії

Держкомтелерадіо офіційно заборонив ввозити всю видавничу продукцію з Росії. Таке рішення прийняло відомство на початку березня через широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Це допоможе не допустити культурний та інформаційний вплив держави-агресора на суспільні настрої українців, наголосила заступниця очільника парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук.

"Нарешті заборонено ввезення російських книг. Завдяки цьому кроку український ринок стане, як майже всі ринки у світі, вільним від закордонних видавців", – зазначила вона.

Читайте також: Відомі письменники Кінг, ​​Гейман, Барклі хочуть розірвати контракти з росією

Євгенія Кравчук нагадала, що питання протидії російській пропаганді є у топі порядку денного в Україні багато років. Адже це – важлива частина нашого інформаційного фронту.

"Ми боремося із засиллям російської книги різними методами. Підтримуємо українську книгу на бюджетному рівні, знаходимо можливості знизити податковий тиск, плануємо запровадити компенсацію оренди під книгарні, сертифікати на придбання книг. До війни українці дуже охоче витрачали "ковідну" тисячу саме на книги", – розповіла Кравчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": COVID-тисяча: вакциновані українці вже накупили книжок на 1 млрд грн