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Україна заборонила ввезення книг з Росії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна заборонила ввезення книг з Росії

Держкомтелерадіо офіційно заборонив ввозити всю видавничу продукцію з Росії. Таке рішення прийняло відомство на початку березня через широкомасштабну військову агресію РФ проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба партії "Слуга народу".

Це допоможе не допустити культурний та інформаційний вплив держави-агресора на суспільні настрої українців, наголосила заступниця очільника парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики від "Слуги Народу" Євгенія Кравчук.

"Нарешті заборонено ввезення російських книг. Завдяки цьому кроку український ринок стане, як майже всі ринки у світі, вільним від закордонних видавців", – зазначила вона.

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Євгенія Кравчук нагадала, що питання протидії російській пропаганді є у топі порядку денного в Україні багато років. Адже це – важлива частина нашого інформаційного фронту.

"Ми боремося із засиллям російської книги різними методами. Підтримуємо українську книгу на бюджетному рівні, знаходимо можливості знизити податковий тиск, плануємо запровадити компенсацію оренди під книгарні, сертифікати на придбання книг. До війни українці дуже охоче витрачали "ковідну" тисячу саме на книги", – розповіла Кравчук.

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Топ коментарі
+20
Ще би тотальну заборону на москальську музмку і фільми впаяли. Було би супер.
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14.03.2022 17:43
+14
Правильно. Им же надо будем чем то жопу подтирать. Скоро бумаги не будет. Подойдет все- и Пушкин и Достоевский.
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14.03.2022 17:40
+11
... вашу мать ! Это надо было сделать еще 8 лет назад !!!
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14.03.2022 17:53
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Правильно. Им же надо будем чем то жопу подтирать. Скоро бумаги не будет. Подойдет все- и Пушкин и Достоевский.
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14.03.2022 17:40 Відповісти
И даже Оруэл. Вряд-ли мамки алкоголички и их дебильные орки-вы**ядки когда нибудь поймут,,что за х**ня там написана,,. А подтираться--самое то
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14.03.2022 17:51 Відповісти
Якби не жерви то я би сказав що ця війна на користь
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14.03.2022 17:42 Відповісти
Ще би тотальну заборону на москальську музмку і фільми впаяли. Було би супер.
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14.03.2022 17:43 Відповісти
Є система штрафів
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14.03.2022 17:46 Відповісти
Це треба було зробити як мінімум вісім років назад ,адже з рф йшло більше книжок чим друкували в Украіні ,а ще згадаймо Гордона який зомбував населення возвеличував рос. культуру ,а все наше принижувалось ,а скільки російських фільмів які вироблялись в Украіні і олігархічні теле канали навязували цей непотріб.
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14.03.2022 17:50 Відповісти
... вашу мать ! Это надо было сделать еще 8 лет назад !!!
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14.03.2022 17:53 Відповісти
Обидели донцову, прилепина и попаданцев)))
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14.03.2022 17:56 Відповісти
Браво. Ті книги нічому доброму не навчать.
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14.03.2022 17:59 Відповісти
Оце гальма в керівництва ,можна лише позаздрити.
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14.03.2022 18:12 Відповісти
Отдельно надо запретить произведение Л. Толстого "Военная операция и мир".
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14.03.2022 18:48 Відповісти
Зря!Конфисковывать и людям на костры!Негде кушать готовить!ПУТИН Х У Й Л О!скоро сдохнет!
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14.03.2022 18:56 Відповісти
Це треба було зробити ще у 2014, але краще пізно ніж ніколи.
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14.03.2022 18:59 Відповісти
А нам і не треба їхні муму
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14.03.2022 20:04 Відповісти
 
 