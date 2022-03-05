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Відомі письменники Кінг, ​​Гейман, Барклі хочуть розірвати контракти з росією

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Відомі письменники оголосили, що хочуть припинити контракти з російськими видавництвами

Спочатку про це написав в Twitter канадський письменник Лінвуд Барклі, повідомляє Цензор.НЕТ:

"Я розумію, що це не велика жертва і матиме не більший ефект, ніж пукнути в буревій, але я не збираюсь поновлювати мої контакти з російськими видавництвами", ​​– йдеться в пості.

Відомі письменники Кінг, ​​Гейман, Барклі хочуть розірвати контракти з росією 01

Це твіт перепостив король жахів Сівен Кінг з підводкою "Я також не буду".

Відомі письменники Кінг, ​​Гейман, Барклі хочуть розірвати контракти з росією 02

А відомий письменник-фантаст Ніл Гейман на відповідь до одного з твітів додав:

"Я намагаюся зараз зрозуміти, які контракти з Росією я контролюю і на якому вони етапі видавничого циклу. Я не хочу поновлювати їх, допоки Путін та його адміністрація перебувають при владі. Це абсолютно точно".

Відомі письменники Кінг, ​​Гейман, Барклі хочуть розірвати контракти з росією 03

Нагадаємо, 28 лютого книгарня Yakaboo вирішила припинити співпрацю з російськими видавництвами.

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А вся суть как не странно в орфографической ошибке - росія.. предлагаю всем именно так и ошибаться... а их ССесовсая сущность просматривается в правильно написанном - раССея.
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05.03.2022 21:57 Відповісти
московія ...
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05.03.2022 21:58 Відповісти
Коли Кінга збила автівка, що стало з водієм? Через рік помер. Ми не можемо ждати стільки часу, просимо прискорити процес...
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05.03.2022 22:14 Відповісти
Далі пишіть росія з малої літери, це не помилка
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05.03.2022 23:24 Відповісти
 
 