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Пленные российские срочники: Путин, вы лжете, заканчивайте войну

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Пленные российские срочники: Путин, вы лжете, заканчивайте войну

Срочники армии РФ, попавшие в плен в Украине, заявили, что руководство обмануло их. И призвали Путина вывести войска из Украины.

Об этом пятеро пленных российских военнослужащих срочной службы на пресс-конференции 14 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

"Говорили, что будут учения в полях на территории России. Нас обманули", - рассказал срочник Александр Морозов.

По его словам, срочников в Украине было сотни. Их бросили под Ромны Сумской области и сказали сделать блокпост. Пайки были "просрочены на годы, это было противно", а техника в дороге "все время ломалась".

Морозов сказал, что ВСУ "разбивают наши колонны в пух и прах, с нашей стороны очень много потерь". Когда срочников уже пытались вывезти обратно в РФ, их под Сумами взяли в плен.

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"Умирают ни за что, просто из-за какого-то Путина, который лжет, который сказал на весь мир, что здесь нет срочников – вот мы здесь, пять человек, срочников, которые просто хотят попасть домой", – объяснил он.

Ефрейтор Николай Польщиков в свою очередь добавил, что с 3 по 24 февраля срочники проходили обучение в Курской и Белгородской областях. 24 февраля их выстроили в огромную колонну и через четыре дня под обманом командования они оказались на территории Украины под городом Ромны.

"Находясь в плену, я не увидел ни фашистов, ни бандеровцев. Несмотря на то, что в плену со мной вели себя хорошо, хотя у кого-то семьи в подвалах прячутся, я все равно завидую людям, которые смогли откупиться от этой войны и остались в России... Наверное, стоило даже купить военный билет 80 тысяч, потому что здесь есть страшные вещи", – сказал Польщиков.

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Он признал, что россияне ворвались в Украину, "как фашисты, не зная целей и задач".

"Товарищ президент Российской Федерации, я не знаю, зачем Вы говорите, что здесь нет срочников. Здесь сидят еще четыре моих товарища, которые по Вашей прихоти совершают здесь такие преступления. Обманом. Хотя ни один из этих пацанов не сделал ни одного выстрела... Нас убивали, товарищ президент. Я считаю, что Вы не правы, Вы виноваты в этом.Я прошу Вас закончить все это быстрее.Чтобы всех военнослужащих Российской Федерации, которые обманом сюда попали, вернули домой.Чтобы дали этот приказ.Надо прекращать это, товарищ президент, надо заканчивать. Мне очень стыдно за себя и за Вас, товарищ президент...", - добавил он.
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Топ комментарии
+10
не путин, а *****!!!
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14.03.2022 19:10
+4
На біса всі ці "брифінґи"? Як на мене, то нехай лише строковиків путін і посилає -- їх легше утилізувати. Чи "геращенкові" щось свербить від цього?
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14.03.2022 19:11
+4
Как их освободят, они скажут совсем другое. Ещё и оружие возьмут в руки.
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14.03.2022 19:21
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не путин, а *****!!!
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14.03.2022 19:10 Ответить
Они не телевизор, вернее не руссотелевизор, ватка верит только сикелю и соловьиному помёту.
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14.03.2022 19:11 Ответить
На біса всі ці "брифінґи"? Як на мене, то нехай лише строковиків путін і посилає -- їх легше утилізувати. Чи "геращенкові" щось свербить від цього?
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14.03.2022 19:11 Ответить
кацапов может остановить только страх неизбежной смерти
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14.03.2022 19:34 Ответить
перед путіном вони мають більший страх. Тому для нас було б ліпше. щоб було утилізовано більше строковиків. А їхня техніка щоб працювала на нас.
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14.03.2022 19:40 Ответить
Товарищ президент вас кинул, смысл к нему обращаться?
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14.03.2022 19:15 Ответить
ni odin kacap ne doljen vijit vsex nado unichtojit ot novorojdennogo do starikov
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14.03.2022 19:19 Ответить
Как их освободят, они скажут совсем другое. Ещё и оружие возьмут в руки.
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14.03.2022 19:21 Ответить
на этих людей не распостроняется статус военнопленных.
бандиты не должны давать пресконференции.👎👎👎 они должны сидеть в тюрьме или болтаться на фонарном столбе
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14.03.2022 19:33 Ответить
Цей непотрібний гуманізм знову повернеться проти України, історія нічому не вчить.
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14.03.2022 19:43 Ответить
Очень неплохой пропагандистский ход. Надеюсь, это в раше увидят... И будут оргвыводы, с поиском виноватых... И начнутся жесткие межклановые разборки... И найдут в разборке крайнего... Хорошо бы если бы этим крайним стал лилипутин...
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14.03.2022 19:46 Ответить
Крайніми будуть офіцери, котрі намагались врятувати оцих сопляків. Будуть репресії серед офіцерського сладу. І під ці репречсії попадуть номальні, тобто професійні, військові, а не кар'єристи. Що теж непогано для нас. Чим більше "жукових" залишиться в їхній армії, тим краще для нас.
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14.03.2022 20:53 Ответить
Нельзя ориентироваться на перепуганных путинских предателей. Грош цена их откровениям
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14.03.2022 20:00 Ответить
 
 