УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11073 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
9 290 13
армія РФ (13507) війна (56620) полон (1297) Путін (21449) Росія (47279) полонені (1946)

Полонені російські строковики: Путіне, ви брешете, закінчуйте війну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Полонені російські строковики: Путіне, ви брешете, закінчуйте війну

Строковики армії РФ, які потрапили в полон в Україні, заявили, що керівництво обмануло їх. Та закликали Путіна вивести війська з України.

Про це п'ятеро полонених російських військовослужбовців строкової служби на пресконференції 14 березня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Говорили, що будуть навчання у полях на території Росії. Нас обманули", - розповів строковик Олександр Морозов.

За його словами, строковиків в Україні були сотні. Їх кинули під Ромни Сумської області та сказали зробити блокпост. Пайки були "прострочені на роки, це було огидно", а техніка в дорозі "весь час ламалася".

Морозов сказав, що ЗСУ "розбивають наші колони в пух і прах, із нашого боку дуже багато втрат". Коли строковиків уже намагалися вивезти назад до РФ, їх під Сумами взяли в полон.

Читайте: Скоро ми можемо розпочати обміни полоненими, - Венедіктова

"Вмирають ні за що, просто через якогось Путіна, який бреше, який сказав на весь світ, що тут немає строковиків – ось ми тут, п'ятеро людей, строковиків, які просто хочуть потрапити додому", – пояснив він.

Єфрейтор Микола Польщиков своєю чергою додав, що з 3-го по 24 лютого строковики проходили навчання у Курській та Білгородській областях. 24 лютого їх вишикували у величезну колону і через 4 дні під обманом командування вони опинилися на території України під містом Ромни.

"Перебуваючи в полоні, я не побачив ні фашистів, ні бандерівців. Незважаючи на те, що в полоні зі мною поводилися добре, хоча у когось сім'ї в підвалах ховаються, я все одно заздрю ​​тим людям, які змогли відкупитися від цієї війни і залишилися в Росії... Напевно, варто було навіть купити військовий квиток 80 тисяч, бо тут трапляються страшні речі", – сказав Польщиков.

Дивіться: Брифінг російських полонених-строковиків. ВIДЕО

Він визнав, що росіяни увірвалися до України, "як фашисти, не знаючи мети та завдань".

"Товаришу президенте Російської Федерації, я не знаю, навіщо ви кажете, що тут немає строковиків. Тут сидять ще чотири мої товариші, які за вашою забаганкою вчиняють тут такі злочини. Обманом. Хоч жоден із цих пацанів не зробив жодного пострілу... Нас убивали, товаришу президенте. Я вважаю, що ви не праві, ви винні у цьому. Я прошу вас закінчити все це швидше. Щоб усіх військовослужбовців Російської Федерації, які обманом сюди потрапили, повернули додому. Щоб дали цей наказ. Треба припиняти це, товаришу президенте, треба закінчувати. Мені дуже соромно за себе та за вас, товаришу президенте...", - додав він.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
не путин, а *****!!!
показати весь коментар
14.03.2022 19:10
+4
На біса всі ці "брифінґи"? Як на мене, то нехай лише строковиків путін і посилає -- їх легше утилізувати. Чи "геращенкові" щось свербить від цього?
показати весь коментар
14.03.2022 19:11
+4
Как их освободят, они скажут совсем другое. Ещё и оружие возьмут в руки.
показати весь коментар
14.03.2022 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не путин, а *****!!!
показати весь коментар
14.03.2022 19:10 Відповісти
Они не телевизор, вернее не руссотелевизор, ватка верит только сикелю и соловьиному помёту.
показати весь коментар
14.03.2022 19:11 Відповісти
На біса всі ці "брифінґи"? Як на мене, то нехай лише строковиків путін і посилає -- їх легше утилізувати. Чи "геращенкові" щось свербить від цього?
показати весь коментар
14.03.2022 19:11 Відповісти
кацапов может остановить только страх неизбежной смерти
показати весь коментар
14.03.2022 19:34 Відповісти
перед путіном вони мають більший страх. Тому для нас було б ліпше. щоб було утилізовано більше строковиків. А їхня техніка щоб працювала на нас.
показати весь коментар
14.03.2022 19:40 Відповісти
Товарищ президент вас кинул, смысл к нему обращаться?
показати весь коментар
14.03.2022 19:15 Відповісти
ni odin kacap ne doljen vijit vsex nado unichtojit ot novorojdennogo do starikov
показати весь коментар
14.03.2022 19:19 Відповісти
Как их освободят, они скажут совсем другое. Ещё и оружие возьмут в руки.
показати весь коментар
14.03.2022 19:21 Відповісти
на этих людей не распостроняется статус военнопленных.
бандиты не должны давать пресконференции.👎👎👎 они должны сидеть в тюрьме или болтаться на фонарном столбе
показати весь коментар
14.03.2022 19:33 Відповісти
Цей непотрібний гуманізм знову повернеться проти України, історія нічому не вчить.
показати весь коментар
14.03.2022 19:43 Відповісти
Очень неплохой пропагандистский ход. Надеюсь, это в раше увидят... И будут оргвыводы, с поиском виноватых... И начнутся жесткие межклановые разборки... И найдут в разборке крайнего... Хорошо бы если бы этим крайним стал лилипутин...
показати весь коментар
14.03.2022 19:46 Відповісти
Крайніми будуть офіцери, котрі намагались врятувати оцих сопляків. Будуть репресії серед офіцерського сладу. І під ці репречсії попадуть номальні, тобто професійні, військові, а не кар'єристи. Що теж непогано для нас. Чим більше "жукових" залишиться в їхній армії, тим краще для нас.
показати весь коментар
14.03.2022 20:53 Відповісти
Нельзя ориентироваться на перепуганных путинских предателей. Грош цена их откровениям
показати весь коментар
14.03.2022 20:00 Відповісти
 
 