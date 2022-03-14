Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Отстраненный от власти бежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович пожаловался, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому свой план урегулирования ситуации на востоке Украины, но получил отказ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Януковича российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.
Экс-президент рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стало бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, реинтеграция Донбасса в Украину, но получил отказ.
По его словам, какая-то инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей и журналистов разработала план имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и "уполномоченный представитель" ОРДЛО, а США и Россия стали бы гарантами - но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.
Янукович также заявил, что шанс остановить трагедию в Украине еще есть.
Пожалуйста, подождите...
Слышал такую песню?
Але пізно - клоунів вже вистачає.
А по друге корифан пу... вже розпочав те від чого ОВОЧ обісцявся.
10 ч. ·
Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.
І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...
Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Можете банити. Це не агітація за Порошенка...
Просто питання: за нього це було - без нього похерился.
І за кого я маю зраз виступати? Вам зараз дороги гладкі чи перехоплення крилатих ракет над Харковом, Києвом, Черніговом, Львовом, Одесою?
Так і чую: так хто ж думав...
Так отож..
Павло Бондаренко
Вы отправили
а впереди четвертый, а потом пекло...