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Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Янукович пожаловался, что Зеленский отказался от его плана

Отстраненный от власти бежавший в Россию экс-президент Виктор Янукович пожаловался, что предлагал президенту Владимиру Зеленскому свой план урегулирования ситуации на востоке Украины, но получил отказ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на интервью Януковича российскому пропагандистскому агентству РИА Новости.

Экс-президент рассказал, что предлагал Зеленскому план урегулирования, целью которого стало бы мирное соглашение Украины с Донбассом, создание международного Фонда восстановления Донбасса, реинтеграция Донбасса в Украину, но получил отказ.

По его словам, какая-то инициативная группа из бизнесменов, ученых, религиозных деятелей и журналистов разработала план имплементации Минских соглашений, которые должны были подписать президент Украины и "уполномоченный представитель" ОРДЛО, а США и Россия стали бы гарантами - но за 7 лет из-за Украины и США его так и не одобрили.

Читайте также: Янукович "по-отцовски" посоветовал Зеленскому "любой ценой остановить кровопролитие"

Янукович также заявил, что шанс остановить трагедию в Украине еще есть.
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Топ комментарии
+105
Витя, иди *****!
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14.03.2022 19:13
+53
Воно ще живе? Дивно.
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14.03.2022 19:13
+46
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14.03.2022 19:26
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Витя, иди *****!
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14.03.2022 19:13 Ответить
Разом з бєзальтарнативними мінськими договорняки, які він бажає пропхати
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14.03.2022 19:19 Ответить
И плешивого вову пусть с собой возьмёт
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14.03.2022 19:21 Ответить
Вите надо выйти.
Слышал такую песню?
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14.03.2022 19:24 Ответить
Я те саме хотів написати, як тільки заголовок статті побачив
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14.03.2022 20:29 Ответить
Воно ще живе? Дивно.
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14.03.2022 19:13 Ответить
Янек -- иди за руцким кораблем
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14.03.2022 19:13 Ответить
Він вже там ))
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14.03.2022 19:29 Ответить
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14.03.2022 19:38 Ответить
яник іди нах..
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14.03.2022 19:13 Ответить
У Зе свій план не гірше
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14.03.2022 19:14 Ответить
Вікторе федоровичу, а чи не пішли б ви зі своїми "ініціативами" слідом за русскім корабльом?
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14.03.2022 19:15 Ответить
А може хай дорогу показує ?
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14.03.2022 19:18 Ответить
Пи*ар . тебе осталось недолго ! тебя завернут в твой план и скурят!
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14.03.2022 19:15 Ответить
Ооо йолка
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14.03.2022 19:15 Ответить
Витёк! Займи свою шконку. А завтра выходи на работу-подметать центр Киева. Треух, кацавейку и кирзачи получишь у коменданта. Тюрю выдадут срання. Мети и не бизди!
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14.03.2022 19:17 Ответить
Только 10 колото-резаных ран на теле Путина принесут тебе, янык, прощение Народа Украины
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14.03.2022 19:17 Ответить
Он может только шапку украсть. 😁
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14.03.2022 19:18 Ответить
До кого він постійно звертається?
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14.03.2022 19:17 Ответить
До камери ))
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14.03.2022 19:30 Ответить
ха ха ха шедеврально 🤣😂🤣😂
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14.03.2022 19:48 Ответить
Да як він посмів відмовити самому легітимному із легітимних президентів. Ай-яй-яй який нехороший хлопчик Вова.
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14.03.2022 19:18 Ответить
Астанавітє вітю
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14.03.2022 19:18 Ответить
Це опудало на московських болотах ще може мати "свій план"?
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14.03.2022 19:19 Ответить
Астанавися, дЭбил!!!
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14.03.2022 19:20 Ответить
Ну ЗСУ і зупиняють кровопролиття. Знищуючи орків. Це і є ціна.
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14.03.2022 19:21 Ответить
Нехай шастать
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14.03.2022 19:23 Ответить
Цікаво він вже вирішив куда тікати далі?! Бо його в дадуть навіть не задумуючись.
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14.03.2022 19:24 Ответить
Падло, йди вслід за російським військовим кораблем. Ми тебе забули і відспівали вже давно. Краще не нагадуй про себе.
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14.03.2022 19:25 Ответить
Выбл*док космонавта иди *ах*й!!!!
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14.03.2022 19:25 Ответить
Витя, голубь мира, ****..
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14.03.2022 19:25 Ответить
Так не бывает! Суки сделаны не из голубей, а из собак. Ну и, конечно, из януковичей...
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14.03.2022 19:33 Ответить
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14.03.2022 19:26 Ответить
Витя, кури свой план сам.
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14.03.2022 19:27 Ответить
Вот уж, действительно, воры бывшими не бывают... Раньше "проффесор" тырил шапки, а сейчас скоммуниздил у ***** план уничтожения Украины и назвал его своим.
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14.03.2022 19:31 Ответить
з даунбасом нажаль наразі треба "...до основання, а затем... новий мир побудуємо"
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14.03.2022 19:31 Ответить
у Ялинковича був шанс підписати Євроугоду....але він зрадив
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14.03.2022 19:32 Ответить
Якщо за 7 років не схвалили, значить спочатку він цей фуфел ше Пороху втирав ))
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14.03.2022 19:33 Ответить
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14.03.2022 19:33 Ответить
Феерический долбо@б!
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14.03.2022 19:33 Ответить
Витя да ты ******** яйцом и венком. Иди ***** !!!!
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14.03.2022 19:35 Ответить
О! А з чого це Шапкокрад заворушився?
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14.03.2022 19:37 Ответить
тра тикать... а кудой?
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15.03.2022 06:32 Ответить
До Китаю, ясен пінь!
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15.03.2022 10:06 Ответить
Жалійся у лігу сексуальних реформ, козлятина!
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14.03.2022 19:39 Ответить
О Нафталином Запахло,Виктор ФёдЫрЫч вы от куда вылезли?!
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14.03.2022 19:40 Ответить
Янык! Полагаешь себя украинцем? Первое: скажи ПАЛЯНИЦЯ. Второе - приволоки Путина в Гаагу через Киев. Третье - повинись харьковчанам за убийство Кушнарева. Ну шо, готовий?
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14.03.2022 19:40 Ответить
Даунбасецкий пид*рас опущенный ху*лом.
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14.03.2022 19:40 Ответить
Янукович. Мммммм..... А нагадайте мені будь ласка хто це такий, а вірніше що це таке. Чи це не те нице створіння, що зрадило свій народ? Я не помиляюсь?
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14.03.2022 19:41 Ответить
сдохни зрадная ты тварь!
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14.03.2022 19:42 Ответить
Висеть тебе на одной яблоне с твоей поганой поварихой!
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14.03.2022 19:48 Ответить
з якого гівна виліз цей бандюкович? лізь падло назад, не смерди.
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14.03.2022 19:48 Ответить
дерьма,кусок. Януковищь.
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14.03.2022 19:53 Ответить
Цьому чму вірити не можна
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14.03.2022 19:55 Ответить
Русскій Вітя іді *****!
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14.03.2022 19:57 Ответить
Ніколи двічи не судимий начальник ДОНБАСА ОВОЧ починає свою нову політичну кар"єру.
Але пізно - клоунів вже вистачає.
А по друге корифан пу... вже розпочав те від чого ОВОЧ обісцявся.
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14.03.2022 19:57 Ответить
Нахрена легітимного витягувати на люди? Воно ж вже сприймаєтлся як казково долбоїбіческе створіння, а не як людина.
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14.03.2022 20:05 Ответить
Одне те,що він там щось ще підказувати береться,вже схоже на початок якогось анекдоту😎
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14.03.2022 20:11 Ответить
Отброс
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14.03.2022 20:14 Ответить
ЯНК ПНХ!
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14.03.2022 20:15 Ответить
Янык надеется вернуться что-ли?
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14.03.2022 20:24 Ответить
Здохни паскуда .
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14.03.2022 20:28 Ответить
даунбаский дибил вылез , наверно в бункере нет интернета?
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14.03.2022 20:31 Ответить
Тетяна Лісненко

10 ч. ·

Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.
І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...
Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Можете банити. Це не агітація за Порошенка...
Просто питання: за нього це було - без нього похерился.
І за кого я маю зраз виступати? Вам зараз дороги гладкі чи перехоплення крилатих ракет над Харковом, Києвом, Черніговом, Львовом, Одесою?
Так і чую: так хто ж думав...
Так отож..
Павло Бондаренко
Вы отправили
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14.03.2022 20:54 Ответить
Люто плюсую
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14.03.2022 21:09 Ответить
Просто супер!!!! подпишусь под каждым словом
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14.03.2022 21:10 Ответить
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14.03.2022 21:04 Ответить
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14.03.2022 21:47 Ответить
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15.03.2022 02:34 Ответить
легитимный, пошов на Х У Й вслед за сРуцьким кораблем!
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15.03.2022 06:27 Ответить
скушно витьку третий срок мотать под ростовом, развлекается....
а впереди четвертый, а потом пекло...
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15.03.2022 06:37 Ответить
Угода між Україною та Донецьким вугільним басейном? Угода країни з басейном?
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15.03.2022 08:20 Ответить
 
 