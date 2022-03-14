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Янукович поскаржився, що Зеленський відмовився від його плану

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Янукович поскаржився, що Зеленський відмовився від його плану

Відсторонений від влади експрезидент Віктор Янукович, який втік до Росії, поскаржився, що пропонував президенту Володимиру Зеленському свій план врегулювання ситуації на сході України, але отримав відмову.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв'ю Януковича російській пропагандистській агенції РИА Новости.

Експрезидент розповів, що пропонував Зеленському план врегулювання, метою якого стала б мирна угода України з Донбасом, створення міжнародного Фонду відновлення Донбасу, "реінтеграція" Донбасу в Україну, але отримав відмову.

За його словами, якась ініціативна група з бізнесменів, науковців, релігійних діячів і журналістів розробила план імплементації Мінських угод, які мали підписати президент України та "уповноважений представник" ОРДЛО, а США та Росія стали б гарантами – але за 7 років через Україну та США його так і не схвалили.

Читайте також: Януковича привезли в Мінськ, щоб оголосити президентом, - ЗМІ

Янукович також заявив, що шанс зупинити трагедію в Україні ще є.

Нагадаємо, 8 березня Янукович звернувся до Зеленського із закликом "за всяку ціну зупинити кровопролиття". 
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Топ коментарі
+105
Витя, иди *****!
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14.03.2022 19:13
+53
Воно ще живе? Дивно.
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14.03.2022 19:13
+46
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14.03.2022 19:26
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Витя, иди *****!
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14.03.2022 19:13 Відповісти
Разом з бєзальтарнативними мінськими договорняки, які він бажає пропхати
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14.03.2022 19:19 Відповісти
И плешивого вову пусть с собой возьмёт
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14.03.2022 19:21 Відповісти
Вите надо выйти.
Слышал такую песню?
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14.03.2022 19:24 Відповісти
Я те саме хотів написати, як тільки заголовок статті побачив
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14.03.2022 20:29 Відповісти
Воно ще живе? Дивно.
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14.03.2022 19:13 Відповісти
Янек -- иди за руцким кораблем
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14.03.2022 19:13 Відповісти
Він вже там ))
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14.03.2022 19:29 Відповісти
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14.03.2022 19:38 Відповісти
яник іди нах..
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14.03.2022 19:13 Відповісти
У Зе свій план не гірше
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14.03.2022 19:14 Відповісти
Вікторе федоровичу, а чи не пішли б ви зі своїми "ініціативами" слідом за русскім корабльом?
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14.03.2022 19:15 Відповісти
А може хай дорогу показує ?
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14.03.2022 19:18 Відповісти
Пи*ар . тебе осталось недолго ! тебя завернут в твой план и скурят!
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Ооо йолка
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14.03.2022 19:15 Відповісти
Витёк! Займи свою шконку. А завтра выходи на работу-подметать центр Киева. Треух, кацавейку и кирзачи получишь у коменданта. Тюрю выдадут срання. Мети и не бизди!
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14.03.2022 19:17 Відповісти
Только 10 колото-резаных ран на теле Путина принесут тебе, янык, прощение Народа Украины
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14.03.2022 19:17 Відповісти
Он может только шапку украсть. 😁
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14.03.2022 19:18 Відповісти
До кого він постійно звертається?
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14.03.2022 19:17 Відповісти
До камери ))
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14.03.2022 19:30 Відповісти
ха ха ха шедеврально 🤣😂🤣😂
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14.03.2022 19:48 Відповісти
Да як він посмів відмовити самому легітимному із легітимних президентів. Ай-яй-яй який нехороший хлопчик Вова.
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14.03.2022 19:18 Відповісти
Астанавітє вітю
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14.03.2022 19:18 Відповісти
Це опудало на московських болотах ще може мати "свій план"?
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14.03.2022 19:19 Відповісти
Астанавися, дЭбил!!!
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14.03.2022 19:20 Відповісти
Ну ЗСУ і зупиняють кровопролиття. Знищуючи орків. Це і є ціна.
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14.03.2022 19:21 Відповісти
Нехай шастать
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14.03.2022 19:23 Відповісти
Цікаво він вже вирішив куда тікати далі?! Бо його в дадуть навіть не задумуючись.
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14.03.2022 19:24 Відповісти
Падло, йди вслід за російським військовим кораблем. Ми тебе забули і відспівали вже давно. Краще не нагадуй про себе.
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14.03.2022 19:25 Відповісти
Выбл*док космонавта иди *ах*й!!!!
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14.03.2022 19:25 Відповісти
Витя, голубь мира, ****..
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14.03.2022 19:25 Відповісти
Так не бывает! Суки сделаны не из голубей, а из собак. Ну и, конечно, из януковичей...
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14.03.2022 19:33 Відповісти
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14.03.2022 19:26 Відповісти
Витя, кури свой план сам.
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14.03.2022 19:27 Відповісти
Вот уж, действительно, воры бывшими не бывают... Раньше "проффесор" тырил шапки, а сейчас скоммуниздил у ***** план уничтожения Украины и назвал его своим.
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14.03.2022 19:31 Відповісти
з даунбасом нажаль наразі треба "...до основання, а затем... новий мир побудуємо"
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14.03.2022 19:31 Відповісти
у Ялинковича був шанс підписати Євроугоду....але він зрадив
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14.03.2022 19:32 Відповісти
Якщо за 7 років не схвалили, значить спочатку він цей фуфел ше Пороху втирав ))
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14.03.2022 19:33 Відповісти
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14.03.2022 19:33 Відповісти
Феерический долбо@б!
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14.03.2022 19:33 Відповісти
Витя да ты ******** яйцом и венком. Иди ***** !!!!
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14.03.2022 19:35 Відповісти
О! А з чого це Шапкокрад заворушився?
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14.03.2022 19:37 Відповісти
тра тикать... а кудой?
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15.03.2022 06:32 Відповісти
До Китаю, ясен пінь!
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15.03.2022 10:06 Відповісти
Жалійся у лігу сексуальних реформ, козлятина!
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14.03.2022 19:39 Відповісти
О Нафталином Запахло,Виктор ФёдЫрЫч вы от куда вылезли?!
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14.03.2022 19:40 Відповісти
Янык! Полагаешь себя украинцем? Первое: скажи ПАЛЯНИЦЯ. Второе - приволоки Путина в Гаагу через Киев. Третье - повинись харьковчанам за убийство Кушнарева. Ну шо, готовий?
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14.03.2022 19:40 Відповісти
Даунбасецкий пид*рас опущенный ху*лом.
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14.03.2022 19:40 Відповісти
Янукович. Мммммм..... А нагадайте мені будь ласка хто це такий, а вірніше що це таке. Чи це не те нице створіння, що зрадило свій народ? Я не помиляюсь?
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14.03.2022 19:41 Відповісти
сдохни зрадная ты тварь!
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14.03.2022 19:42 Відповісти
Висеть тебе на одной яблоне с твоей поганой поварихой!
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14.03.2022 19:48 Відповісти
з якого гівна виліз цей бандюкович? лізь падло назад, не смерди.
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14.03.2022 19:48 Відповісти
дерьма,кусок. Януковищь.
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14.03.2022 19:53 Відповісти
Цьому чму вірити не можна
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14.03.2022 19:55 Відповісти
Русскій Вітя іді *****!
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14.03.2022 19:57 Відповісти
Ніколи двічи не судимий начальник ДОНБАСА ОВОЧ починає свою нову політичну кар"єру.
Але пізно - клоунів вже вистачає.
А по друге корифан пу... вже розпочав те від чого ОВОЧ обісцявся.
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14.03.2022 19:57 Відповісти
Нахрена легітимного витягувати на люди? Воно ж вже сприймаєтлся як казково долбоїбіческе створіння, а не як людина.
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14.03.2022 20:05 Відповісти
Одне те,що він там щось ще підказувати береться,вже схоже на початок якогось анекдоту😎
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14.03.2022 20:11 Відповісти
Отброс
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14.03.2022 20:14 Відповісти
ЯНК ПНХ!
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14.03.2022 20:15 Відповісти
Янык надеется вернуться что-ли?
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14.03.2022 20:24 Відповісти
Здохни паскуда .
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14.03.2022 20:28 Відповісти
даунбаский дибил вылез , наверно в бункере нет интернета?
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14.03.2022 20:31 Відповісти
Тетяна Лісненко

10 ч. ·

Я одного не розумію. Ну, гаразд. Заради рейтингів "крадівництва" і "відосиків" у 2019 році було зупинено проект ОТРК "Гром-2", який був крутіший за путінські "іскандери".
Но скажіть, чому його досі не відновлено, хоча його "заморозили" на стадії фактично прийняття на озброєння?
Мене закликають не "розколювати". Но чому виходить, що раніше ми віддали ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники і протягом десятків років гальмували розробку ракетних програм. Потім (вибачте, але так і є) за Порошенка їх упровадили, а потім після нього терміново згорнули. "Грім-2", "Вільха", "Нептун", "Сапсан"... За нього були, після - фігвам.
І мені пропонують "не розколювати"?
Перепрошую. Якби вони не працювали на знищення воєнного потенціалу країни і не закатували у асфальт "Великого крадівництва", я б словом не обмовився. Но вони зараз себе героями виставляють. Вони , цукко, перемагають. Не тисячі українців які життя кладуть, а - вони. Котрі ще за 24 години до вторгнення запевняли усіх, що його не буде, а американці "нагнітають."
Якщо хто не знав: більшість ударів рашистів 24 лютого прийшлося у макети і порожні місці, бо авіацію було заздалегідь піднято у повітря. Поки Верховний головнокомандувач солодко спав. Бо не вірив у напад.
І якщо ви зараз сидите у підвалі (реальне моє співчуття, це страшно), то мусите знати, що у 2019 році почалася розробка керованого мобільного ЗРК з дальністю виявлення цілей 100 км; кількістю одночасно супроводжувальних цілей 50 штук, а РЛС захоплювало цілі на відстані 480 км. Розгортання комплексу - 15 хвилин. Його розробку теж зупинили. Здогадайтеся ким. Асфальт важливіший.
Коли ви бачите "найвеличнішого" у футболочці і з легкою неголеністю (ну, немає в нього 3 хвилини і гарячої води , як і у хлопців на передовій щоб поголитися), це ніх... не робота іміджмейкерів, йому правда тіпа ніколи - за державу думає.
Згадайте, що наші хлопці вимушені стріляти по кораблях рашистів з "смерчів" і "градів", точність яких, мов бик посцяв. Пригадуєте здивований вигук: "Ми шо, влучили"? І згадайте, що крилаті ракети "Нептун" було прийнято на озброєння 23 серпня 2020 року. Напередодні у відповідності до "совкової традиції. Знаєте, скільки їх зроблено відтоді? Правильно, один великий жирний...
Я би це не писав, якби сьогодні не побачив, що "Найвеличнішому" вже почали статуї клепати у вигляді давньогрецького героя. Якщо не помиляюся - Персея.Як свого часу генпрокурору часів Януковича Пшонці вже не пригадаю у вигляді кого, але теж у тозі.
Можете мене записувати у "розкольники". Прошу в такому випадку видалитися. Для мене зраз герої України: Залужний, Шаптала, Муженко, Собко, Мікац, Колотов, Ковальчук, Марченко.
Но нікак не "герой", який читає з папірця, а коли перемоги ЗСУ, НГУ та ДПС надихають - кидається на НАТО, мов шалений кролик.
Но ОТРК "Грім-2 і асфальтові дороги.
Можете банити. Це не агітація за Порошенка...
Просто питання: за нього це було - без нього похерился.
І за кого я маю зраз виступати? Вам зараз дороги гладкі чи перехоплення крилатих ракет над Харковом, Києвом, Черніговом, Львовом, Одесою?
Так і чую: так хто ж думав...
Так отож..
Павло Бондаренко
Вы отправили
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14.03.2022 20:54 Відповісти
Люто плюсую
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14.03.2022 21:09 Відповісти
Просто супер!!!! подпишусь под каждым словом
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14.03.2022 21:10 Відповісти
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14.03.2022 21:04 Відповісти
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14.03.2022 21:47 Відповісти
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15.03.2022 02:34 Відповісти
легитимный, пошов на Х У Й вслед за сРуцьким кораблем!
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15.03.2022 06:27 Відповісти
скушно витьку третий срок мотать под ростовом, развлекается....
а впереди четвертый, а потом пекло...
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15.03.2022 06:37 Відповісти
Угода між Україною та Донецьким вугільним басейном? Угода країни з басейном?
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15.03.2022 08:20 Відповісти
 
 