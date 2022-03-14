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Словакия высылает троих российских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Словакия высылает троих российских дипломатов

В МИД Словакии сообщили, что с территории страны высылают троих российских дипломатов. Их имена пока не разглашаются.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Словакия приняла решение о высылке троих сотрудников российского посольства на основании информации от спецслужб.

По информации Министерства иностранных дел Словакии, они должны покинуть страну в течение 72 часов.

"Министерство иностранных дел настоятельно призывает посольство Российской Федерации, чтобы его представители осуществляли свою деятельность в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях", - говорится в сообщении.
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72 часа, чтобы съесть бигмак в Европе.
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14.03.2022 19:28 Ответить
Там в слове "посилає" сразу две опечатки...
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14.03.2022 19:36 Ответить
рюцкiй дiплоМАТ iди *****
У всьому світі стартувала година посилок для козломордих
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14.03.2022 19:38 Ответить
будуть їхать через Харків
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14.03.2022 19:39 Ответить
надо чтобы со всех стран так сделали!
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14.03.2022 19:40 Ответить
Следите за руками и проверяйте чемоданы.
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14.03.2022 19:41 Ответить
пошли на х*й в рашку и пенька под зад
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14.03.2022 22:13 Ответить
 
 