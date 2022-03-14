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Словаччина висилає трьох російських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Словаччина висилає трьох російських дипломатів

У МЗС Словаччини повідомили, що з території країни висилають трьох російських дипломатів. Їхні імена поки не розголошуються.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

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Словаччина прийняла рішення про висилку трьох співробітників російського посольства на підставі інформації від спецслужб.

За інформацією Міністерства закордонних справ Словаччини, вони повинні покинути країну протягом 72 годин.

"Міністерство закордонних справ одночасно настійно закликає посольство Російської Федерації, щоб його представники здійснювали свою діяльність відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини", - йдеться в повідомленні.
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72 часа, чтобы съесть бигмак в Европе.
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14.03.2022 19:28 Відповісти
Там в слове "посилає" сразу две опечатки...
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14.03.2022 19:36 Відповісти
рюцкiй дiплоМАТ iди *****
У всьому світі стартувала година посилок для козломордих
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14.03.2022 19:38 Відповісти
будуть їхать через Харків
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14.03.2022 19:39 Відповісти
надо чтобы со всех стран так сделали!
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14.03.2022 19:40 Відповісти
Следите за руками и проверяйте чемоданы.
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14.03.2022 19:41 Відповісти
пошли на х*й в рашку и пенька под зад
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14.03.2022 22:13 Відповісти
 
 