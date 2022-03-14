Перспектива ядерного конфликта снова вернулась, - Гутерреш
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что возможна перспектива ядерной войны. Призвал сохранить безопасность ядерных объектов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Гутерреш.
"Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерреш.
Топ комментарии
+17 Мобильный крематорий
показать весь комментарий14.03.2022 18:53
+16 Pawlo Kit
показать весь комментарий14.03.2022 18:50
+9 Maksim Perepelitca
показать весь комментарий14.03.2022 18:52
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Pawlo Kit
показать весь комментарий14.03.2022 18:50 Ответить Мне нравится 16
Maksim Perepelitca
показать весь комментарий14.03.2022 18:52 Ответить Мне нравится 9
Мобильный крематорий
показать весь комментарий14.03.2022 18:53 Ответить Мне нравится 17
Володимир Бондаренко b25f7ff0
показать весь комментарий14.03.2022 19:12 Ответить Мне нравится 2
Бяка Бука
показать весь комментарий14.03.2022 18:54 Ответить Мне нравится 3
Андрій Лужний
показать весь комментарий14.03.2022 19:00 Ответить Мне нравится 9
Serhii 3ed11e2e
показать весь комментарий14.03.2022 19:01 Ответить Мне нравится 8
✘
Anotol
показать весь комментарий14.03.2022 19:02 Ответить Мне нравится 1
Мабуть Я
показать весь комментарий14.03.2022 19:03 Ответить Мне нравится 4
Владимир Сливка
показать весь комментарий14.03.2022 19:05 Ответить Мне нравится 3
Владимир Сливка
показать весь комментарий14.03.2022 19:07 Ответить Мне нравится 2
Владимир Сливка
показать весь комментарий14.03.2022 19:16 Ответить Мне нравится 3
Sorokin Stanislaw
показать весь комментарий14.03.2022 19:13 Ответить Мне нравится 0
Владимир Сливка
показать весь комментарий14.03.2022 19:20 Ответить Мне нравится 0
Энди Мир
показать весь комментарий14.03.2022 19:06 Ответить Мне нравится 2
Stanislav Bryzhyk
показать весь комментарий14.03.2022 19:07 Ответить Мне нравится 1
ODNAKO
показать весь комментарий14.03.2022 19:08 Ответить Мне нравится 2
Владимир Сливка
показать весь комментарий14.03.2022 19:33 Ответить Мне нравится 0
віктор федорович 31ee1569
показать весь комментарий14.03.2022 19:11 Ответить Мне нравится 0
Gozzalik salonu
показать весь комментарий14.03.2022 19:14 Ответить Мне нравится 0
SerugA
показать весь комментарий14.03.2022 19:14 Ответить Мне нравится 0
Nub Nubov
показать весь комментарий14.03.2022 19:17 Ответить Мне нравится 1
Anotol
показать весь комментарий14.03.2022 19:26 Ответить Мне нравится 1
Vel Azazelo
показать весь комментарий14.03.2022 19:18 Ответить Мне нравится 2
Дин Проффитт
показать весь комментарий14.03.2022 19:21 Ответить Мне нравится 2
svetozar
показать весь комментарий14.03.2022 19:46 Ответить Мне нравится 0
Igor Vishnevsky
показать весь комментарий14.03.2022 19:47 Ответить Мне нравится 0
Michael Oehlenschlaeger
показать весь комментарий14.03.2022 20:12 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...