Перспектива ядерного конфликта снова вернулась, - Гутерреш

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш считает, что возможна перспектива ядерной войны. Призвал сохранить безопасность ядерных объектов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал Гутерреш.

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"Перспектива ядерного конфликта, ранее немыслимая, теперь вернулась в область возможного. Безопасность ядерных объектов также должна быть сохранена", - заявил Гутерреш.

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