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Перспектива ядерного конфлікту знову повернулася, - Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Перспектива ядерного конфлікту знову повернулася, - Гутерріш

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає можливою перспективу ядерної війни. Він закликав зберегти безпеку ядерних об’єктів.

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"Перспектива ядерного конфлікту, яка раніше була немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також має бути збережена",- заявив Гутерріш.

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Топ коментарі
+17
Пойдете кацапам на уступки - получите войну с яо. Кацапов надо загнать в каменный век. С Запада санкции, военторг и не звиздеть под руку, дальше украинцы разберутся, решат проблему кацапской свиньи с ядерной гранатой раз и навсегда.
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14.03.2022 18:53
+16
Ідіть у сраку !!!!!
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14.03.2022 18:50
+9
За рудцкім кораблем . .
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14.03.2022 18:52
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Ідіть у сраку !!!!!
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14.03.2022 18:50 Відповісти
За рудцкім кораблем . .
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14.03.2022 18:52 Відповісти
Пойдете кацапам на уступки - получите войну с яо. Кацапов надо загнать в каменный век. С Запада санкции, военторг и не звиздеть под руку, дальше украинцы разберутся, решат проблему кацапской свиньи с ядерной гранатой раз и навсегда.
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14.03.2022 18:53 Відповісти
Друже, сподіваюсь, що незабаром Ви будете під вашим справжнім біло-червоно-білим прапором.
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14.03.2022 19:12 Відповісти
кэп и статист в одном лице
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14.03.2022 18:54 Відповісти
хто заткне вже рота цьому антоніу???це бл.дь імпотентна організація на чолі з ним нічого не варта!!!
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14.03.2022 19:00 Відповісти
Организации моральных импотентами
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14.03.2022 19:01 Відповісти
Стар пер
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14.03.2022 19:02 Відповісти
Воно всралось
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14.03.2022 19:03 Відповісти
Даже в тупій мокшандії знайдутьтся думаючі люди,думаю що дебілів до підготовки та запуску ядерної зброї недопустили.Так що намагання ***** шантажувати світ ядерною булавою марні.Так як він може і відсидиться із своїмі ублюдками в бункері але місця сімям,родичам та близьким тих хто їх буде запускати як завжди незнайдеться.
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14.03.2022 19:05 Відповісти
P.S.Так що цей Гутереш хоч і можливо розумний але тупий як боганча старий пердун.
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14.03.2022 19:07 Відповісти
P.S після P.S. Гутерреш як і організація ООН являютьться пережитком ********** та кодлом дармоїдів важно роздуваючих щоки показуючи свою важливість але за весь час свого існування не попередила і не припиніла ні одну війну.Хоча існує як паразит на десятки міліонні взноси країн членів ООН.
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14.03.2022 19:16 Відповісти
він вже захопив атомні станції и може влаштувати теракт будь якої миті, йому не потрібна ядерна зброя для цього.
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14.03.2022 19:13 Відповісти
А Ви би підпалили хату свого сусіда якщо Ваша хата на межі із сусідською?Тим більше що ,,роза вітрів,, в першу чергу радіоактивні хмари понесе на мокшандію а вже потім розвернеться на північні райони Европи.
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14.03.2022 19:20 Відповісти
Досить балакать, іди вже міняй нижню частину одягу.
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14.03.2022 19:06 Відповісти
Оце так поворот! І навіть занепокоєння не допомагають!
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14.03.2022 19:07 Відповісти
Коли він вже вийде на трибуну ООН і скаже, що самою більшу тупість, яку він бачив за своє життя, це відмова України від ядерної зброї в замін на папірці гарантій безпеки підписані в Будапешті, Росією, США та Великобританією, які кинули українців, як останніх лохів...
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14.03.2022 19:08 Відповісти
А у нас вже перед світом ніяких обовязків нема,нема Будапештського меморандуму і домовленості та обовязки України онульовані.Нам ядерної зброї непотрібно але як повітря потрібно повернути статус ядерної країни.Статус надає право Україні на збагаченя уранової руди,якоі у нас найбільше в Европі та на переробку його в твелли,паливо для АЕС.А також залучення сотні міліардних інвестицій в Україну на будівництво заводів по переробці та виготовлення твеллів.
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14.03.2022 19:33 Відповісти
Лише поголовно тотальна та безповоротна дерусифікація русифікаторів. Будь якими засобами ліквідувати цю злоякісну пухлину з російськомовними метастазами.
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14.03.2022 19:11 Відповісти
Импотентов не спрашивали, распуститесь тине позорьте мир
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14.03.2022 19:14 Відповісти
Дайте ему селедки.Это какойто ****#ц.Сегодня был в цнап баженцев просто капец и это Каменское(рядом Днепр)
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14.03.2022 19:14 Відповісти
Якщо ООН саморозпуститься то ніхто цієї втрати не помітить
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14.03.2022 19:17 Відповісти
Як це не помітить? А тисячі дармоїдів і їх родичів?
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14.03.2022 19:26 Відповісти
Cnfhій мудак, привік жить на чужие деньги, а делать ничего, как и сама организация - не способен. Туда к русскому кораблю их всех
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14.03.2022 19:18 Відповісти
И шо теперь ? ООН очередной раз глубоко озаботится ? Или очень глубоко озаботится ?
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14.03.2022 19:21 Відповісти
кто нибудь ещё слушает этого клоуна кроме него самого?
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14.03.2022 19:46 Відповісти
Хто такий Гутеріш? Непотріб. Чому так довго висить на сайті це дебільне повідомлення?
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14.03.2022 19:47 Відповісти
Так ведь не факт, что ядрёна боеголовка, во время старта не упадёт плешивому в штаны, как уже не раз бывало! Он, наверняка, последними извилинами это осознаёт и мыла поэтому не ест.
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14.03.2022 20:12 Відповісти
 
 