Перспектива ядерного конфлікту знову повернулася, - Гутерріш

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає можливою перспективу ядерної війни. Він закликав зберегти безпеку ядерних об’єктів.

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"Перспектива ядерного конфлікту, яка раніше була немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також має бути збережена",- заявив Гутерріш.

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