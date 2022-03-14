Перспектива ядерного конфлікту знову повернулася, - Гутерріш
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш вважає можливою перспективу ядерної війни. Він закликав зберегти безпеку ядерних об’єктів.
"Перспектива ядерного конфлікту, яка раніше була немислима, тепер повернулася в область можливого. Безпека ядерних об'єктів також має бути збережена",- заявив Гутерріш.
Топ коментарі
+17 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.03.2022 18:53
+16 Pawlo Kit
показати весь коментар14.03.2022 18:50
+9 Maksim Perepelitca
показати весь коментар14.03.2022 18:52
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Pawlo Kit
показати весь коментар14.03.2022 18:50 Відповісти Мені подобається 16
Maksim Perepelitca
показати весь коментар14.03.2022 18:52 Відповісти Мені подобається 9
Мобильный крематорий
показати весь коментар14.03.2022 18:53 Відповісти Мені подобається 17
Володимир Бондаренко b25f7ff0
показати весь коментар14.03.2022 19:12 Відповісти Мені подобається 2
Бяка Бука
показати весь коментар14.03.2022 18:54 Відповісти Мені подобається 3
Андрій Лужний
показати весь коментар14.03.2022 19:00 Відповісти Мені подобається 9
Serhii 3ed11e2e
показати весь коментар14.03.2022 19:01 Відповісти Мені подобається 8
✘
Anotol
показати весь коментар14.03.2022 19:02 Відповісти Мені подобається 1
Мабуть Я
показати весь коментар14.03.2022 19:03 Відповісти Мені подобається 4
Владимир Сливка
показати весь коментар14.03.2022 19:05 Відповісти Мені подобається 3
Владимир Сливка
показати весь коментар14.03.2022 19:07 Відповісти Мені подобається 2
Владимир Сливка
показати весь коментар14.03.2022 19:16 Відповісти Мені подобається 3
Sorokin Stanislaw
показати весь коментар14.03.2022 19:13 Відповісти Мені подобається 0
Владимир Сливка
показати весь коментар14.03.2022 19:20 Відповісти Мені подобається 0
Энди Мир
показати весь коментар14.03.2022 19:06 Відповісти Мені подобається 2
Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар14.03.2022 19:07 Відповісти Мені подобається 1
ODNAKO
показати весь коментар14.03.2022 19:08 Відповісти Мені подобається 2
Владимир Сливка
показати весь коментар14.03.2022 19:33 Відповісти Мені подобається 0
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар14.03.2022 19:11 Відповісти Мені подобається 0
Gozzalik salonu
показати весь коментар14.03.2022 19:14 Відповісти Мені подобається 0
SerugA
показати весь коментар14.03.2022 19:14 Відповісти Мені подобається 0
Nub Nubov
показати весь коментар14.03.2022 19:17 Відповісти Мені подобається 1
Anotol
показати весь коментар14.03.2022 19:26 Відповісти Мені подобається 1
Vel Azazelo
показати весь коментар14.03.2022 19:18 Відповісти Мені подобається 2
Дин Проффитт
показати весь коментар14.03.2022 19:21 Відповісти Мені подобається 2
svetozar
показати весь коментар14.03.2022 19:46 Відповісти Мені подобається 0
Igor Vishnevsky
показати весь коментар14.03.2022 19:47 Відповісти Мені подобається 0
Michael Oehlenschlaeger
показати весь коментар14.03.2022 20:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...