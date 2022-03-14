Гуманитарные коридоры не сработали в трех областях – Верещук
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14 марта не удалось организовать гуманитарные коридоры в Киевской, Сумской и Харьковской областях.
Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, не сработал коридор в Киевской области в Броварском направлении.
"Кроме того, не удалось открыть коридоры на Сумщине и Харьковщине - из-за неустанного огня и разрушенного оккупантами городов между Изюмом и Лозовой", - пояснила она и добавила, что "продолжается подготовка к открытию завтра гуманитарного коридора на Черниговщине".
Мирное население городов и сел на вышеупомянутых направлениях, а также Херсон и Мариуполь, остро нуждается в медикаментах, продуктах питания, воде и предметах первой необходимости. К сожалению, вопрос доставки продвигается очень сложно, резюмировала Ирина Верещук.
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