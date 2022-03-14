Гуманітарні коридори не спрацювали в трьох областях, - Верещук

14 березня не вдалось організувати гуманітарні коридори на Київщині, Сумщині та Харківщині.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр ‒ міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, не спрацював коридор на Київщині у Броварського напрямку.

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"Крім того, не вдалося відкрити коридори на Сумщині та Харківщині - через невпинний вогонь та зруйнований окупантами міст між Ізюмом і Лозовою", – пояснила вона і додала, що "наразі триває підготовка до відкриття завтра гуманітарного коридору на Чернігівщині".

Мирне населення міст та сіл на вищезгаданих напрямках, а також Херсон і Маріуполь, гостро потребує медикаментів, продуктів харчування, води та предметів першої необхідності. На жаль, питання доставки просувається вкрай складно, резюмувала Ірина Верещук.

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