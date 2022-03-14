Нардепы предлагают увеличить количественный состав Госпогранслужбы
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Группа народных депутатов предлагает увеличить численность Государственной пограничной службы в особый период на 7 тысяч военнослужащих.
Соответствующий законопроект №7161 "О внесении изменений в статью 6 закона Украины "О Государственной пограничной службе Украины" об увеличении численности военнослужащих Государственной пограничной службы Украины" зарегистрирован в Верховной Раде в понедельник, сообщает сайт парламента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
На сегодняшний день общая численность Госпогранслужбы составляет 53 тысячи человек, в том числе 45 тысяч военнослужащих. Авторы законодательной инициативы предлагают, чтобы в особый период общая численность этого правоохранительного органа увеличилась на количество личного состава, призванного на военную службу, и насчитывала 60 тысяч человек, из которых 52 тысячи – военнослужащие.
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Об этом сообщает «Главред».
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‼️‼️‼️‼️НЬЮАНС
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НУ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ФОРМА
ПРЕДЛАГАЮ - обратиться к модельерах мира и создать новую форму доя новой европейской страны в ЕС - Украине