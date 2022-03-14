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Нардепи пропонують збільшити кількісний склад Держприкордонслужби

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Нардепи пропонують збільшити кількісний склад Держприкордонслужби

Група народних депутатів пропонує збільшити чисельність Державної прикордонної служби в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців.

Відповідний законопроект №7161 "Про внесення змін до статті 6 закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо збільшення чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України" зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.

На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб, зокрема, 45 тисяч військовослужбовців. Автори законодавчої ініціативи пропонують, щоб у особливий період загальна чисельність цього правоохоронного органу збільшилася на кількість особового складу, покликаного на військову службу, та налічувала 60 тисяч осіб, з яких 52 тисячі – військовослужбовці.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
А может кто то объяснить - как эти москальские уроды в первые дни и потом ,прошли границу,как они оказались на Оболони, как они прошли так много в глубь страны, там что не было пограничников, милиции,военных..... я ничего не понимаю...
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14.03.2022 20:32
+3
для чого збільшувати прикордонників під час війни ?
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14.03.2022 20:41
+3
Для этого есть нацгвардия. Они и вооружены получше. Добавить расчёты ПТУР и охранять границу. Зачем нам 52 тыс погранцов сейчас? Война и границы по факту нету почти нигде.
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14.03.2022 20:46
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А может кто то объяснить - как эти москальские уроды в первые дни и потом ,прошли границу,как они оказались на Оболони, как они прошли так много в глубь страны, там что не было пограничников, милиции,военных..... я ничего не понимаю...
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14.03.2022 20:32 Відповісти
Милиции точно не бьіло...
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14.03.2022 20:33 Відповісти
зона отчуждения, по определению мёртвая зона. вот орки и использовали её для продвижения. будущим трупам же пох..й на радиацию, которую они нахватают в чернбыльских лесах.
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14.03.2022 20:38 Відповісти
Автоматами против танков много не навоюешь.
Эти херовы полководцы даже не додумались расхерачить градами Чонгар и Перекоп - капская орда валила парадным маршем через мосты.
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14.03.2022 20:41 Відповісти
Я підозрюю, що цю ситуацію лише слідчі прокуратури колись зрозуміють.
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14.03.2022 20:47 Відповісти
Какой смысл? Погранцы легко вооружены, они не имеют возможности вести боевые действия как армейское соединение с армией противника.
Допускаю что это идея зеленых Наполеонов, нагнать на границу Волынской, Одесской и Ровенской области пацанов с автоматами, без поддержки арты, танков, а боевые части вывести на передовую
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14.03.2022 20:36 Відповісти
Для этого есть нацгвардия. Они и вооружены получше. Добавить расчёты ПТУР и охранять границу. Зачем нам 52 тыс погранцов сейчас? Война и границы по факту нету почти нигде.
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14.03.2022 20:46 Відповісти
для чого збільшувати прикордонників під час війни ?
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14.03.2022 20:41 Відповісти
показать активность.мол мьі работаем аж гай шумить
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14.03.2022 21:25 Відповісти
А щоб по $1000 брати з кожного прибулого окупанта
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Погранці це звичайно добре і потрібно але більше в мирний час так як ці підрозділи легкоозброєні та не призначені для стриманя до зубів озброєного ворога.
Думаю що нардепи нехай ліпше займаються своїм законотворенням а не вирішують як та чим формувати наше військо.Знову лізуть туди в чому не бум-бум.Щоби не робити тільки би не робити та не виконувати свої прямі обовязки.
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14.03.2022 20:41 Відповісти
Рішення дуже дивне. В стилі, а давайте збільшив кількість патрульної поліції на 7000 осіб.
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14.03.2022 20:44 Відповісти
Надо пригласить в помощь ОТПУСКНИКОВ - сотрудников европейски погран войск
‼️‼️‼️‼️НЬЮАНС
когда-то , чтобы поддержать молодую страну Словакию , ведущие компании модельеров создали красивую форму для силовиков Словакии .
НУ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ФОРМА
ПРЕДЛАГАЮ - обратиться к модельерах мира и создать новую форму доя новой европейской страны в ЕС - Украине
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14.03.2022 20:45 Відповісти
Заград отряды, ловить ряженых и уклонистов. А надо наоборот их всех на фронт.
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14.03.2022 21:06 Відповісти
Тариф за перетин україно-молдовського кордону мужланами призовного віку- 3-5 тис. дол. Ще кількасот дармоїдів самозабезпечаться...
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14.03.2022 21:10 Відповісти
предлагаю распустить дбр. килька тис офіцерів. пару батальйонів буде...ухх
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14.03.2022 21:23 Відповісти
І депутатів на передову!!!
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14.03.2022 21:29 Відповісти
Рішення виправдане. Найперше, воно дозволить дуже швидко призвати прикодонників в запасі, які не завжди потрапляють під призив-мобілізацію військоматів. Де і як їх будуть використовувати - питання військової необхідності. Аби не виникло підозрілої думки про облаштування нових кордонів з мордором за рахунок окупованих ордою територій.
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14.03.2022 21:32 Відповісти
***** вони зараз треба? Ворог вже в середині України! А після війни, вони взагалі не потрібні будуть на західних ділянках... Здається мені, що то знову якийсь мутняк...
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14.03.2022 21:41 Відповісти
 
 