Нардепи пропонують збільшити кількісний склад Держприкордонслужби
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Група народних депутатів пропонує збільшити чисельність Державної прикордонної служби в особливий період на 7 тисяч військовослужбовців.
Відповідний законопроект №7161 "Про внесення змін до статті 6 закону України "Про Державну прикордонну службу України" щодо збільшення чисельності військовослужбовців Державної прикордонної служби України" зареєстровано у Верховній Раді в понеділок, повідомляє сайт парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-України.
На сьогодні загальна чисельність Держприкордонслужби становить 53 тисячі осіб, зокрема, 45 тисяч військовослужбовців. Автори законодавчої ініціативи пропонують, щоб у особливий період загальна чисельність цього правоохоронного органу збільшилася на кількість особового складу, покликаного на військову службу, та налічувала 60 тисяч осіб, з яких 52 тисячі – військовослужбовці.
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Об этом сообщает «Главред».
Пилот посадил самолет, но судя по повреждениям, скорее всего, Су-25 будет выведен из строя.
Эти херовы полководцы даже не додумались расхерачить градами Чонгар и Перекоп - капская орда валила парадным маршем через мосты.
Допускаю что это идея зеленых Наполеонов, нагнать на границу Волынской, Одесской и Ровенской области пацанов с автоматами, без поддержки арты, танков, а боевые части вывести на передовую
Думаю що нардепи нехай ліпше займаються своїм законотворенням а не вирішують як та чим формувати наше військо.Знову лізуть туди в чому не бум-бум.Щоби не робити тільки би не робити та не виконувати свої прямі обовязки.
‼️‼️‼️‼️НЬЮАНС
когда-то , чтобы поддержать молодую страну Словакию , ведущие компании модельеров создали красивую форму для силовиков Словакии .
НУ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ФОРМА
ПРЕДЛАГАЮ - обратиться к модельерах мира и создать новую форму доя новой европейской страны в ЕС - Украине