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Резников: Враг теряет уверенность, "пришельцы" в оккупированном Крыму готовятся бежать
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты, прибывшие в Крым, теряют уверенность в будущем и готовятся бежать с полуострова.
Об этом сообщил в фейсбуке министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.
"В эти дни мы вспоминаем начало войны, события в Крыму, Донецкой области и на Луганщине. Несмотря на то, что на юге Украины сейчас очень непростая ситуация, мы видим, как враг теряет уверенность. "Пришельцы" в Крыму очень нервничают, часть уже готовится бежать . И не зря", - отметил он.
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@svecha62
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7 ч
Та іди ти ***** разом з харошимі рузкімі!
Вчора взагалі розпереживався за кацапів - закликав їх від пуйла рятувати, а українцям бажає зла - хоче і в Україні насадити ту кацапську шизофренію
(п.10 "про зрадників і правильну пропаганду" ?!?! )
А тут під час війни запрошує кацапню в Україну!
Совпадєніє? Да, совпадєніє... (с)
де пруфи? чому я маю вірити тобі на слово?
тому, що мені хочеться, щоб це було правдою?
Мені байдуже, чи їх Бог простить,
Та я орду ніколи не пробачу,
За Україну, що в вогні горить,
І на колінах за синами плаче!
Я не пробачу, я їх прокляну!
Щоб захлинулись у пролитій крові!
За підлу і приховану війну,
Розв'язану з «братерської любові».
Їх прокляну за сльози, кров і біль
Замучених, скалічених та вбитих,
За те, що в Україну звідусіль
«Бабла» кацапи пруться заробити!
За ці потоки бруду і брехні,
Словесне, нескінченне божевілля,
Горіти вам в пекельному вогні,
Конати від кривавого похмілля!
Це не народ! Це стадо, звірина!
Захланна, хамовита, кровожерна.
Життю там завжди була гріш ціна
Лише у п'янстві й матюках майстерна.
На нашім горі, крові і смертях
Це бидло щастя хоче збудувати!
Куди у них гріху подівся страх?
Чому їм дозволяє Бог вбивати…?
Мені байдуже чи їх Бог простить,
Та я їм цього не прощу ніколи.
І вже прийдеться так довіку жить
З гріхом в душі, а в серці жити з болем…
06.04.2015 р.
ID: 572356
Я вже чув просторікування цього рєзнікова перед кацапським вторгненням...