Рєзніков: Ворог втрачає впевненість, "прибульці" в окупованому Криму готуються тікати

Російські окупанти, які прибули до Криму втрачають впевненість у майбутньому та готуються тікати з півсострову.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями ми згадуємо початок війни, події у Криму і на Донеччині з Луганщиною. Незважаючи на те, що на півдні України зараз дуже непроста ситуація, ми бачимо, як ворог втрачає впевненість. "Прибульці" у Криму дуже нервують, частина вже готується тікати. І недаремно", - зазначив він.

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