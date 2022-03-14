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Рєзніков: Ворог втрачає впевненість, "прибульці" в окупованому Криму готуються тікати

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рєзніков: Ворог втрачає впевненість,

Російські окупанти, які прибули до Криму втрачають впевненість у майбутньому та готуються тікати з півсострову.

Про це повідомив у фейсбуці міністр оборони України Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Цими днями ми згадуємо початок війни, події у Криму і на Донеччині з Луганщиною. Незважаючи на те, що на півдні України зараз дуже непроста ситуація, ми бачимо, як ворог втрачає впевненість. "Прибульці" у Криму дуже нервують, частина вже готується тікати. І недаремно", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посилення ППО та ПРО – головний пріоритет для України, - Резніков

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+22
Тут своих переобувшихся манкуртов некуда девать, так ещё и этих только не хватало. Нах со сцены!
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14.03.2022 21:26
+18
свічка


@svecha62

·
7 ч



Та іди ти ***** разом з харошимі рузкімі!

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14.03.2022 21:17
+17
Це не міністр, а балабол якийсь. Чуєш від нього одні мантри, то вони не нападуть, то вони тікають.
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14.03.2022 21:19
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А пока они уничтожают крупные города Украины. Может для начала контрнаступление ВСУ проведут, а потом уже бравурные заявления делать?
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14.03.2022 21:16 Відповісти
Розвелося кухонних експьордів, як знають, що робити, у жінок під спідницями.
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14.03.2022 21:32 Відповісти
свічка


@svecha62

·
7 ч



Та іди ти ***** разом з харошимі рузкімі!

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14.03.2022 21:17 Відповісти
Тут своих переобувшихся манкуртов некуда девать, так ещё и этих только не хватало. Нах со сцены!
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14.03.2022 21:26 Відповісти
Якщо вірити Тохам і Люсям, то ми вже настріляли ворожої техніки десь на 20 тисяч. Але Міноборони подає інші цифри.
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14.03.2022 21:27 Відповісти
Тільки після введення інституту негромадян!
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14.03.2022 21:42 Відповісти
москалі зараз все що хочеш скажуть і напишуть. а потім знову ***** будуть звать. всіх на корабель разом з тошкой.
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14.03.2022 22:09 Відповісти
Я давно казав: Тошчій Тоша - кремлівська конзерва. От вона й самовідкрилась.
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14.03.2022 22:16 Відповісти
Так, в нього завжди в голові якась каша з кацапського світу була.

Вчора взагалі розпереживався за кацапів - закликав їх від пуйла рятувати, а українцям бажає зла - хоче і в Україні насадити ту кацапську шизофренію
(п.10 "про зрадників і правильну пропаганду" ?!?! )

А тут під час війни запрошує кацапню в Україну!
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14.03.2022 22:29 Відповісти
Зауважте: як і Аффакофф, Тоша за будь-якої влади почувається сухо і комфортно. І час від часу здає себе, як склотару без будь-яких неприємних для себе наслідків.
Совпадєніє? Да, совпадєніє... (с)
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14.03.2022 22:39 Відповісти
Це не міністр, а балабол якийсь. Чуєш від нього одні мантри, то вони не нападуть, то вони тікають.
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14.03.2022 21:19 Відповісти
Ти, для початку, виліз із під жінчиного подолу, та піди хоч одного орка вбий, а потім розказуй.
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Не відволікайся.
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14.03.2022 22:13 Відповісти
Смерть цапам!
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14.03.2022 21:20 Відповісти
бла-бла-бла
де пруфи? чому я маю вірити тобі на слово?
тому, що мені хочеться, щоб це було правдою?
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14.03.2022 21:24 Відповісти
Где закон о коллобарантах? Почему Зеленский его не подписывает?
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14.03.2022 21:30 Відповісти
бо треба буде посадити єрмака.
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Ермака и половину "СН"
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14.03.2022 22:04 Відповісти
Це просто - спочатку треба убезпечити д'єрмаків-подоляків-люсіків та іншу гидоту.
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14.03.2022 22:13 Відповісти
Мене дуже непокоіть , що за красивими словами готується велика зрада. Щось я не чув щоб жодна бомба чи ракета вдарила по Банковій
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14.03.2022 22:24 Відповісти
Ні по Банковій, ні по "сирітських кварталах" наших суддів-мусорів-митників. Висновки напрошуються самі собою, і вони сумні.
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14.03.2022 22:32 Відповісти
А щаз, они брешут и просто не хотят в свою корею новозбудованую.
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14.03.2022 21:35 Відповісти

Мені байдуже, чи їх Бог простить,
Та я орду ніколи не пробачу,
За Україну, що в вогні горить,
І на колінах за синами плаче!

Я не пробачу, я їх прокляну!
Щоб захлинулись у пролитій крові!
За підлу і приховану війну,
Розв'язану з «братерської любові».

Їх прокляну за сльози, кров і біль
Замучених, скалічених та вбитих,
За те, що в Україну звідусіль
«Бабла» кацапи пруться заробити!

За ці потоки бруду і брехні,
Словесне, нескінченне божевілля,
Горіти вам в пекельному вогні,
Конати від кривавого похмілля!

Це не народ! Це стадо, звірина!
Захланна, хамовита, кровожерна.
Життю там завжди була гріш ціна
Лише у п'янстві й матюках майстерна.

На нашім горі, крові і смертях
Це бидло щастя хоче збудувати!
Куди у них гріху подівся страх?
Чому їм дозволяє Бог вбивати…?

Мені байдуже чи їх Бог простить,
Та я їм цього не прощу ніколи.
І вже прийдеться так довіку жить
З гріхом в душі, а в серці жити з болем…

06.04.2015 р.
ID: 572356
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14.03.2022 21:39 Відповісти
Слава українським воїнам!
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14.03.2022 22:11 Відповісти
На біса таке патякати?
Я вже чув просторікування цього рєзнікова перед кацапським вторгненням...
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14.03.2022 21:48 Відповісти
І це не дивно: понаєхалітути добре знають, що татари їх будуть рєзать мало-мало.
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14.03.2022 22:11 Відповісти
 
 