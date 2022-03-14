Штаты предупредили Китай о последствиях за поддержку России

Делегация США во главе с советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном предупредила Пекин о серьезных последствиях в случае, если КНР окажет поддержку России на фоне ее агрессии против Украины.

Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Советник президента по вопросам нацбезопасности и наша делегация выразила прямо и очень четко наше беспокойство относительно поддержки Китаем России после того, как она совершила агрессию", - отметил он.

По словам Прайса, американская сторона также предупредила Китай о последствиях в случае такой поддержки, которые он будет иметь только в отношениях с Соединенными Штатами, а в глобальном измерении, поскольку Америка едина со своими союзниками на Западе и Востоке.

"Любая страна, которая будет пытаться выручить россию из этой экономической, финансовой тряски, будет иметь последствия. Мы гарантируем, что ни одна страна не сможет избежать этого", - подытожил он.

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