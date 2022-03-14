Штаты предупредили Китай о последствиях за поддержку России
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Делегация США во главе с советником президента по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном предупредила Пекин о серьезных последствиях в случае, если КНР окажет поддержку России на фоне ее агрессии против Украины.
Об этом сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Советник президента по вопросам нацбезопасности и наша делегация выразила прямо и очень четко наше беспокойство относительно поддержки Китаем России после того, как она совершила агрессию", - отметил он.
По словам Прайса, американская сторона также предупредила Китай о последствиях в случае такой поддержки, которые он будет иметь только в отношениях с Соединенными Штатами, а в глобальном измерении, поскольку Америка едина со своими союзниками на Западе и Востоке.
"Любая страна, которая будет пытаться выручить россию из этой экономической, финансовой тряски, будет иметь последствия. Мы гарантируем, что ни одна страна не сможет избежать этого", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Тому, що по структурі його армія дуже схожа на кацапську.
-китайцы как воины ноль (обычная крестьянская империя по исторической терминологии с абсолютно не воинственным и маломотивированным населением)
-армия не обстреляна
-идеология там тоже не всеобьемлющая,а подразложена западными ценностями
-за последние 200 лет ни одной победы
-технологически страна слабая по сравнению с ведущими странами
-отсутствует ядерная триада
-отсутствует океанский флот ,а тем более базы под него
-вооружение недостаточно новое
В плюсе-только большой промышленный потенциал ,позволяющий быстро много вооружений и большой мобилизационный потенциал
Да и операторов пока обучишь ,это дело не быстрое
Это ещё та воинствующая страна
Постоянные войны что с соседями что с собой
Правда современные китайцы к древним относятся почти что не как
Ну и шисоидов там хватает
Идиология.... Ну там вот уже реально фашиская идиология про превосходство китайцев над другими
Там даже дело не в новом вооружении. А в том что это копирку чужого.... И на основании чужых трудов
Даже их новый истребитель 5 поколение (который возможно на бумаге 5 поколение) копирку советских и европейских наработок
Можно конечно рекрутировать миллионов 10 китайских колхозников,как до этого было не один раз за 7 ихних империй (это 8-я по счету)-а потом их будет гонять какая то маньчжурская банда в 50000 сабель и половину прережет,а вторую-разгонит плетьми.
Прежде всего психология китайская не бойцовская как нации ,и быстро не переделаешь ,а сейчас и подавно.
Идеология у любой империи имеет элементы фашизма и превосходства.
В китае пока еще нет Большой науки ,способной разрабатывать ,а не копировать -они над этим работают,но процесс этот не быстрый и дадут ли им ее полноценно создать еще вопрос после российско-украинских событий
Ручну зброю, БТРи, ********** зі строком давнім, ...
Йому непотрібно, а Рашці допомога, та і нам складніше.
Що Північна Корея більше піде проти Китаю
Чим за Китай.....
ПРСинка є всестороннім партнером цивілізованих країн, якщо закрити очі на уйгурів та гонгконг, з розвинутою ринковою економікою.
Публічно зарахувати себе до зграї скажених диктаторів прс-ка не хоче і не може, а на підсупну підкилимну авантюру ці товаріщі цілком здатні.
а китайцев в ЕС ДОФИГА
И ещё национализирует все предприятия, которые принадлежат китайцам ( к примеру ПЕЖО)
Так що допомога ***** малоімовірна.
но вот зачем китаю помогать мордору я нифига понять не могу