Штати попередили Китай про наслідки за підтримку Росії
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Делегація США на чолі з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном попередила Пекін про серйозні наслідки в разі, якщо КНР надасть підтримку росії на тлі її агресії проти України.
Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Радник президента з питань нацбезпеки та наша делегація висловила прямо й дуже чітко наші занепокоєння щодо підтримки Китаєм росії після того, як вона вчинила агресію", - зазначив він.
За словами Прайса, американська сторона також попередила Китай про наслідки в разі такої підтримки, які він матиме на лише у відносинах зі Сполученими Штатами, а в глобальному вимірі, оскільки Америка єдина зі своїми союзниками на Заході та Сході.
"Будь-яка країна, яка намагатиметься виручити росію з цієї економічної, фінансової трясовини, матиме наслідки. Ми гарантуємо, що жодна країна не зможе уникнути цього", - підсумував він.
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Тому, що по структурі його армія дуже схожа на кацапську.
-китайцы как воины ноль (обычная крестьянская империя по исторической терминологии с абсолютно не воинственным и маломотивированным населением)
-армия не обстреляна
-идеология там тоже не всеобьемлющая,а подразложена западными ценностями
-за последние 200 лет ни одной победы
-технологически страна слабая по сравнению с ведущими странами
-отсутствует ядерная триада
-отсутствует океанский флот ,а тем более базы под него
-вооружение недостаточно новое
В плюсе-только большой промышленный потенциал ,позволяющий быстро много вооружений и большой мобилизационный потенциал
Да и операторов пока обучишь ,это дело не быстрое
Это ещё та воинствующая страна
Постоянные войны что с соседями что с собой
Правда современные китайцы к древним относятся почти что не как
Ну и шисоидов там хватает
Идиология.... Ну там вот уже реально фашиская идиология про превосходство китайцев над другими
Там даже дело не в новом вооружении. А в том что это копирку чужого.... И на основании чужых трудов
Даже их новый истребитель 5 поколение (который возможно на бумаге 5 поколение) копирку советских и европейских наработок
Можно конечно рекрутировать миллионов 10 китайских колхозников,как до этого было не один раз за 7 ихних империй (это 8-я по счету)-а потом их будет гонять какая то маньчжурская банда в 50000 сабель и половину прережет,а вторую-разгонит плетьми.
Прежде всего психология китайская не бойцовская как нации ,и быстро не переделаешь ,а сейчас и подавно.
Идеология у любой империи имеет элементы фашизма и превосходства.
В китае пока еще нет Большой науки ,способной разрабатывать ,а не копировать -они над этим работают,но процесс этот не быстрый и дадут ли им ее полноценно создать еще вопрос после российско-украинских событий
Ручну зброю, БТРи, ********** зі строком давнім, ...
Йому непотрібно, а Рашці допомога, та і нам складніше.
Що Північна Корея більше піде проти Китаю
Чим за Китай.....
ПРСинка є всестороннім партнером цивілізованих країн, якщо закрити очі на уйгурів та гонгконг, з розвинутою ринковою економікою.
Публічно зарахувати себе до зграї скажених диктаторів прс-ка не хоче і не може, а на підсупну підкилимну авантюру ці товаріщі цілком здатні.
а китайцев в ЕС ДОФИГА
И ещё национализирует все предприятия, которые принадлежат китайцам ( к примеру ПЕЖО)
Так що допомога ***** малоімовірна.
но вот зачем китаю помогать мордору я нифига понять не могу