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Штати попередили Китай про наслідки за підтримку Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Штати попередили Китай про наслідки за підтримку Росії

Делегація США на чолі з радником президента з питань нацбезпеки Джейком Салліваном попередила Пекін про серйозні наслідки в разі, якщо КНР надасть підтримку росії на тлі її агресії проти України.

Про це повідомив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Радник президента з питань нацбезпеки та наша делегація висловила прямо й дуже чітко наші занепокоєння щодо підтримки Китаєм росії після того, як вона вчинила агресію", - зазначив він.

За словами Прайса, американська сторона також попередила Китай про наслідки в разі такої підтримки, які він матиме на лише у відносинах зі Сполученими Штатами, а в глобальному вимірі, оскільки Америка єдина зі своїми союзниками на Заході та Сході.

"Будь-яка країна, яка намагатиметься виручити росію з цієї економічної, фінансової трясовини, матиме наслідки. Ми гарантуємо, що жодна країна не зможе уникнути цього", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
.
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14.03.2022 21:24
+29
Китай,как и рашка раздутая в военном плане,они наверное забыли,как их армия Японии кошмарила во время второй мировой,
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14.03.2022 21:21
+25
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14.03.2022 21:21
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Таваріщ Сі має замислитись..
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14.03.2022 21:19 Відповісти
https://twitter.com/Li_Yang_China/status/1503358191014318085?s=20&t=EDyayfJRWlCTkASIao9JTw міністр закордонних справ
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14.03.2022 21:35 Відповісти
Я гадаю Китай зараз дуже уважно спостерігає за Рашкою, та готує глобальну модернізації власної армії.
Тому, що по структурі його армія дуже схожа на кацапську.
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14.03.2022 21:23 Відповісти
готовь,не готовь но надо знать:
-китайцы как воины ноль (обычная крестьянская империя по исторической терминологии с абсолютно не воинственным и маломотивированным населением)
-армия не обстреляна
-идеология там тоже не всеобьемлющая,а подразложена западными ценностями
-за последние 200 лет ни одной победы
-технологически страна слабая по сравнению с ведущими странами
-отсутствует ядерная триада
-отсутствует океанский флот ,а тем более базы под него
-вооружение недостаточно новое
В плюсе-только большой промышленный потенциал ,позволяющий быстро много вооружений и большой мобилизационный потенциал
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Опять же, по количеству БПЛА Китай лидер( И есть он передаст парашке хотябы 10% от своего арсенала БПЛА то уже стоит поднапрячься. В Германии есть специальные комплексы для уничтожения дронов но хер они поделяться.
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14.03.2022 21:41 Відповісти
не передаст-санкции на рашку распространяются и на процессоры,а их в бпла наверное масса.
Да и операторов пока обучишь ,это дело не быстрое
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14.03.2022 21:51 Відповісти
Ну как бы не так

Это ещё та воинствующая страна
Постоянные войны что с соседями что с собой
Правда современные китайцы к древним относятся почти что не как
Ну и шисоидов там хватает

Идиология.... Ну там вот уже реально фашиская идиология про превосходство китайцев над другими

Там даже дело не в новом вооружении. А в том что это копирку чужого.... И на основании чужых трудов

Даже их новый истребитель 5 поколение (который возможно на бумаге 5 поколение) копирку советских и европейских наработок
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14.03.2022 21:53 Відповісти
воевать и выигрывать войны -это разные вещи.
Можно конечно рекрутировать миллионов 10 китайских колхозников,как до этого было не один раз за 7 ихних империй (это 8-я по счету)-а потом их будет гонять какая то маньчжурская банда в 50000 сабель и половину прережет,а вторую-разгонит плетьми.
Прежде всего психология китайская не бойцовская как нации ,и быстро не переделаешь ,а сейчас и подавно.
Идеология у любой империи имеет элементы фашизма и превосходства.
В китае пока еще нет Большой науки ,способной разрабатывать ,а не копировать -они над этим работают,но процесс этот не быстрый и дадут ли им ее полноценно создать еще вопрос после российско-украинских событий
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14.03.2022 22:05 Відповісти
Китай,как и рашка раздутая в военном плане,они наверное забыли,как их армия Японии кошмарила во время второй мировой,
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14.03.2022 21:21 Відповісти
Китай, не будьте дурниками, не заважайте рюському п'яному відмедику робити самогубство!
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14.03.2022 21:21 Відповісти
Товариш сі дожив на всіх...
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14.03.2022 21:21 Відповісти
А если все положат на китайского Винни-Пуха?Будет ему ой.
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14.03.2022 21:28 Відповісти
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14.03.2022 21:21 Відповісти
якщо Китай допомагає параши,то США спокійно можуть допомогти Україні закрити небо.
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14.03.2022 21:22 Відповісти
Цирк ,китайцы хрен бы кацапам помогали и без Штатовских предупреждений ,им это на хер надо ,зато Штаты теперь смогут рассказать сказку ,что мол небо над Украиной мы не закрыли ,зато не дали Китаю помогать ***** ...
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14.03.2022 21:22 Відповісти
Ну, Китай може просто продати втидорого залежалий у себе непотріб.
Ручну зброю, БТРи, ********** зі строком давнім, ...
Йому непотрібно, а Рашці допомога, та і нам складніше.
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Провiднi аналiтики стверджують що без пiдтримки Китаю путiн нiколи не наважився б напасти на Украiну, навiть при такiй продажнiй владi в Украiнi, яка дiэ вже ВIСIМ рокiв, а то i всi 30 - цей народ важко перемогти.
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14.03.2022 21:36 Відповісти
Вообще-то китайцы по факту свою международную платежную систему вместо Visa и Mastercard уже предоставили. Это помощью считается или нет?
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14.03.2022 21:51 Відповісти
Не особо помощь, вроде у самих русских есть.. Если кто будет торговать с рф, всяко найдет способь, главное тут санкции..
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14.03.2022 23:48 Відповісти
Нет у них ничего - тупые рукожопы они. У них есть своя национальная карта МИР, которую с мировой системой завязал как раз Китай. Торговать они естественно смогут, но с такими проблемами, что большинство не захочет связываться.
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14.03.2022 23:59 Відповісти
Свою международную? Щось ти загнув. Може китайську систему
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15.03.2022 01:30 Відповісти
Если китайская система дает возможность расплачиваться картой в 180 странах мира, то как назвать такую систему?
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15.03.2022 01:45 Відповісти
Не чув про таке. Як називається?
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15.03.2022 10:31 Відповісти
UnionPay.
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15.03.2022 13:45 Відповісти
Та вже всім стало пох на ваші наслідки. Вже всьому світу ви це ппоказали(
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14.03.2022 21:22 Відповісти
А говорили, что расея встала с колен.. Так она на коленях перед Китаем!!! )))
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14.03.2022 21:22 Відповісти
расея встала с колен. Китай застібнув ширінку.
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14.03.2022 22:42 Відповісти
запахло третьей мировой
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14.03.2022 21:23 Відповісти
Не запахло,только вонь от жареных кацапов
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14.03.2022 21:25 Відповісти
Щось китайці мутять.
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14.03.2022 21:24 Відповісти
это все ***** мутит
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14.03.2022 21:32 Відповісти
.
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14.03.2022 21:24 Відповісти
Співучасники, переділити світ вирішили *****, для початку хотіли Україну й тайвань, а далі як вийде, судячи з усього воювати проти всіх тиранів та імперців ми будемо самостійно, ще тільки північної кореї не вистачає.
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14.03.2022 21:25 Відповісти
В корее техника на дровах))не доедит
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14.03.2022 21:28 Відповісти
Каво недоедит ?
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14.03.2022 22:29 Відповісти
До речі, а чому збирають тільки Сирійських найманців. А як же брати північнокорейці?
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14.03.2022 21:36 Відповісти
Є так думка

Що Північна Корея більше піде проти Китаю
Чим за Китай.....
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14.03.2022 21:56 Відповісти
А китайцам это зачем нужно, им тут ловить нечего, а технику они бесплатно поставлять не будут, возможно в обмен на территорию ибо у цапов денег уже практически нет
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14.03.2022 21:26 Відповісти
пусть 7 км перестанет принимать товары из Китая - а там мильярды долларов
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14.03.2022 21:31 Відповісти
7 принимает товары не только из Китая, очень много местного производства, а товары китайские покупает больше всего США и Евросоюз
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14.03.2022 21:38 Відповісти
схоже кацапи віддали таки сибір за сотню ржавих кітайских танків
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14.03.2022 21:27 Відповісти
Захід виростив монстрів - рашку і китай.
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14.03.2022 21:29 Відповісти
Тепер усвідомили помилку, ніколи не можна відгодовувати тиранів, інакше платитимуть за це кров'ю
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15.03.2022 01:36 Відповісти
Американцы молодцы, порешат двух проблемных зайцев одним выстрелом. Очень похоже, что у них есть план. И не вчера разработанный.
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14.03.2022 21:29 Відповісти
Ясно точно одно: путин просил разрешения у китая на войну, и китай дал зеленый свет, но после Олимпиады, будучи уверенным в быстром захвате Украины и как следствие начале сильного кризиса внутри ЕС, штатов и НАТО... Но что-то пошло не так, путин облажался и сейчас китайцы на развилке, ведь какой-то договор между росией и китаем был по-любому.
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14.03.2022 21:37 Відповісти
Рф никого не просил, если да, то почему китай воздержался при оон.. А
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14.03.2022 23:44 Відповісти
А хто хоче бути на стороні злодія та ще й програвшого? Хіба бідні країни за плюшки цього ж злодія або такі ж самі диктатори.
ПРСинка є всестороннім партнером цивілізованих країн, якщо закрити очі на уйгурів та гонгконг, з розвинутою ринковою економікою.
Публічно зарахувати себе до зграї скажених диктаторів прс-ка не хоче і не може, а на підсупну підкилимну авантюру ці товаріщі цілком здатні.
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15.03.2022 01:48 Відповісти
Не розумію - навіщо Китаю підтримувати пуйло і росію зараз... Набагато вигідніше їм було б просто скупити за безцінь всі російські державні компанії (газпром) і їх активи (нафта і газ) - і по суті стати власником всієї росії.
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14.03.2022 21:29 Відповісти
Чтобы ослабить Запад. Рашка и так падает Китаю в карман, а вот Запад - не очень, надо помочь этому процессу.
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14.03.2022 23:20 Відповісти
Евросоюз должен предупредить Китай, шо выгонит всех граждан Китая из ЕС , в случае поставок оружия раше
а китайцев в ЕС ДОФИГА
И ещё национализирует все предприятия, которые принадлежат китайцам ( к примеру ПЕЖО)
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14.03.2022 21:30 Відповісти
Пежо ?
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14.03.2022 21:41 Відповісти
В европе вряд ли такие меры примут, если асе в законных основаниях, здесь дело принципа, если китай будет игнорить, то санкции стануть почти что безполезными, сша такое терпеть не могуть
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14.03.2022 23:42 Відповісти
Тоді вже буде не 130 китайців на км. кв., а 150 або й більше. Коли стане занадто тісно можуть перегризтися
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15.03.2022 01:52 Відповісти
кацапня сидит по шею в говне и китайцев за собой тянет
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14.03.2022 21:30 Відповісти
Сейчас китаёсы возьмутся вытягивать федерастов их жопы, в котрую те летят, но, как бы те китайцев за собой не утянули.
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14.03.2022 21:31 Відповісти
Шо вони їм дадуть?Рису, або лапші. Навіть якщо вони і нададуть зброю, то комусь потрібно нею воювати. Кацапам шляпа.
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14.03.2022 21:33 Відповісти
Курва, друга армія світу, просить у третьої армії світу допомоги у боротьбі з 23 армією у світі. Українці, ви доказали світу, що ви найкращі, незважаючи на якісь гребані рейтинги.
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14.03.2022 21:33 Відповісти
Россия не второе, а 7 или 8, хуже британии, франции, китая, индии, сша...
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14.03.2022 23:40 Відповісти
Сам захід цю всю падаль ускоглазу взростив.
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14.03.2022 21:33 Відповісти
Та Китай в першу чергу має бути зацікавлений в розпаді та знищені мокшандії.Адже в такому разі весь схід буде під стовідсотковим їхнім контролем.Адже тільки при зміні влади у мокшандії можуть бути змінені і договори які вони заключили із диктатором-фашистом ******.
Так що допомога ***** малоімовірна.
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14.03.2022 21:34 Відповісти
Товарищ сі заохочує куйла щоб той походу оголив всі тили і всі свої війська перемолов в Україні,а потім подивиться на труп який попливе по річці.
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14.03.2022 21:40 Відповісти
та нихера китаю за єто не будет
но вот зачем китаю помогать мордору я нифига понять не могу
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14.03.2022 21:41 Відповісти
золотишка подбростить может, или приграничные земли сибири отдать
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14.03.2022 21:48 Відповісти
В мокшандії золотішка на 350 млрд, хіба викупити може
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15.03.2022 01:56 Відповісти
Та й навіщо Китаю так ризикувати своєю репутацією. Адже якщо вони допоможуть рашці - то це закриє для них ринки практично всього світу. + від них так само підуть світові компанії і зупиниться багато виробництв. А Китай же якраз і живе за рахунок експорту своїх товарів. І для них ситуація буде ще гірша - аніж для рашки. Бо рашка хоча б забезпечувала майже всю європу газом (+ нафта) - а Китай ні газ, ні нафту нікому не продає.
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14.03.2022 21:46 Відповісти
Китай за счет экспорта не живет, а загребает все больше по всему миру. Живет он на свои. Посмотрите торговый баланс Китая с разными странами.
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14.03.2022 23:22 Відповісти
Да, китай мировой цех производства низкотехнологичных товаров
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14.03.2022 23:38 Відповісти
Значить сьогодні на зустрічі в Римі,китайцяців із їх претензіями на Сибір чи ще на щось,амери їх послали за рус кораблем...
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Интересно чем ***** платить будет Си? Туалетной бумагой?
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14.03.2022 21:47 Відповісти
Единственное чем он может заплатить это собственные территории, при этом ему нужно ещё решить вопрос с рабами которые их заселяют
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14.03.2022 22:01 Відповісти
Территорией, другого у него не останется
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14.03.2022 23:37 Відповісти
Если Китай бужет продавать оружие оркам, то будет необходимо серьезно ограничить ввоз в Украину китайских товаров.
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14.03.2022 21:48 Відповісти
Не важко догадатись чим кацапи будуть росплачуватись
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14.03.2022 22:08 Відповісти
Тут всё просто. Си позвонит и вежливо расскажет что если Китай поможет России как то обойти наложенные санкции и/или вооружением и солдатами, то Китай получит такие же санкции. И в будущем сможет произвести что-то только для себя и России. Остальной мир обойдётся и без Китая. Уверен что в Пекине, в отличии от тех кто в бункере, серёзно задумается.
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14.03.2022 23:01 Відповісти
Слава сша бастиону демократии
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14.03.2022 23:36 Відповісти
Китай хоче втримати свою маріонетку. Наступний такий появиться через років п'ятдесят.
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15.03.2022 00:15 Відповісти
Єдиний вихід для мокшан залишається домовитись з жертвою, думаю для цього вони будуть тиснути найбільше, і квартал буде землю гризти або все це владнати полюбовно
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15.03.2022 02:01 Відповісти
СУПЕР! МОЛОДЦЫ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА АМЕРИКЕ!
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15.03.2022 06:09 Відповісти
Китайцам верить нельзя. Они брехуны! Как русские!
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15.03.2022 07:45 Відповісти
 
 