Российские оккупанты обстреляли колонну мирных жителей, эвакуированных из Гостомеля. Погибла женщина

14 марта работники Бучанского районного управления полиции вместе с органами местного самоуправления обеспечили эвакуацию 500 человек из Дмитровки и Немешаево. Часть эвакуационной колонны попала под обстрел оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Эвакуация из Гостомеля проходила двухэтапно. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добралась до места назначения. По другой колонне из 4 автобусов российские войска совершили минометный обстрел.

В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с получившими ранения супругами. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все другие граждане, которые направлялись в колонне, подвергшейся обстрелу, продолжили движение и вскоре добрались до безопасного места.