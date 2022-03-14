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Российские оккупанты обстреляли колонну мирных жителей, эвакуированных из Гостомеля. Погибла женщина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли колонну мирных жителей, эвакуированных из Гостомеля. Погибла женщина

14 марта работники Бучанского районного управления полиции вместе с органами местного самоуправления обеспечили эвакуацию 500 человек из Дмитровки и Немешаево. Часть эвакуационной колонны попала под обстрел оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"Эвакуация из Гостомеля проходила двухэтапно. Первая колонна из 10 автобусов, где в основном находились матери с детьми, пожилые люди и люди с инвалидностью, успешно добралась до места назначения. По другой колонне из 4 автобусов российские войска совершили минометный обстрел.

В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с получившими ранения супругами. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что все другие граждане, которые направлялись в колонне, подвергшейся обстрелу, продолжили движение и вскоре добрались до безопасного места.
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СКОТЫ УЩЕРБНЫЕ
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14.03.2022 21:36 Ответить
https://news.obozrevatel.com/.../hristo-grozev-zayavil-o...



NEWS.OBOZREVATEL.COM

Христо Грозев заявил о панике в Кремле и возможных сроках окончания войны в Украине...
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14.03.2022 21:41 Ответить
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14.03.2022 21:45 Ответить
Зате ми їх мародерів оберігаємо і лише словесно журимо.
https://censor.net/ua/news/3325102/dvoh_okupantivmaroderiv_zatrymala_teroborona_pid_brovaramy_foto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_78078807
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14.03.2022 21:50 Ответить
 
 