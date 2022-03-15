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РФ просит у Китая военное питание и финансовую поддержку, - CNN

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

РФ просит у Китая военное питание и финансовую поддержку, - CNN

Россия попросила Китай о финансовой и технической поддержке, в том числе – в виде питания.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП", об этом пишет издание CNN со ссылкой на два источника.

Как отмечает издание, среди помощи, которую просила Россия – готовые военные продуктовые наборы. Как отмечается, российская армия в Украине испытывает значительные проблемы с питанием, из-за чего постоянно прибегает к мародерству.

Издание отмечает, среди прочего, РФ предоставила Китаю и запросы по техническому обеспечению, проблемы с которым усложняют действия российских военных.

Вместе с тем один из источников CNN предполагает, что передача военного питания может быть тем запросом, который Китай сможет удовлетворить, не создавая для себя проблем в отношениях с Западом.

Также читайте: Олигархи Китая только за сегодня потеряли 52 миллиарда долларов из-за слухов о помощи России

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Топ комментарии
+54
Це якщо пощастить, бо там ще тарганів непогано хрумкають.
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15.03.2022 02:48
+43
Це шо, ягелеядные переходят на собачатину?
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15.03.2022 02:44
+40
ПОЗОРИЩЕ!!! Тьфу бл@ть, "ввєлікая страна".
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15.03.2022 02:53
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Це шо, ягелеядные переходят на собачатину?
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15.03.2022 02:44 Ответить
Це якщо пощастить, бо там ще тарганів непогано хрумкають.
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15.03.2022 02:48 Ответить
А кацапам, после консервированных бычьих пенисов из Индии, тарганы - деликатес.
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15.03.2022 02:56 Ответить
Там їдять все що повзає,літає,гавкає,м"явкає,гризунів та плазунів...Як жартував знайомий китаєць,вони не їдять тільки танки,тому,що вони залізні...А ще вони жартують,що сарана,в періоди мігрування облітає Китай стороною,тому, що вилітати не буде кому,всіх з"їдять...Наприклад,як з лаптєногими,в Україну вперлися на своїх,а додому в пластикових мішках і у вигляді фаршу...
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15.03.2022 08:32 Ответить
В Китае самая некачественная свинина в Мире по добавкам. Хай щастыть!
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15.03.2022 02:49 Ответить
а прикиньте,вышлют кацапам военный пайок -собачка на поводке,"продукт долгого хранения" и кормить будет чем, вон сколько валяется мяса кацапского по полям.
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15.03.2022 03:55 Ответить
Чудове порівняння. Але вважаю, що "клюквоядние" краще визначає росіян.
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15.03.2022 07:02 Ответить
Что там будет, летучие мыши и змеи? Потом ковид-22?
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15.03.2022 02:51 Ответить
Мокшанам и опарыши пойдут.
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15.03.2022 03:03 Ответить
в китайозів аж акції попадали, як стало відомо, що їх там щось просили.
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15.03.2022 02:52 Ответить
Обождите, свое слово еще не сказали зеленые, шобы таукитацы не отправляли ненажерливим кацапам букашек и собачье мясо, там юань ваапше на дно улетит.
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15.03.2022 03:01 Ответить
ПОЗОРИЩЕ!!! Тьфу бл@ть, "ввєлікая страна".
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15.03.2022 02:53 Ответить
гуманітарка для кацапів від Китая вже готова.
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15.03.2022 02:54 Ответить
Еще отварные пртичьи гнезда(островные, гнезда - из слюны птичек) для китайцев - деликатес.
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15.03.2022 03:05 Ответить
хай воронячи жеруть. ,
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15.03.2022 03:09 Ответить
Разве шо , з дустом.
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15.03.2022 03:13 Ответить
Хай лєбєду свою жеруть,або щі,а то ,паскуди, ще називають наш український борщ "руськоє бльюдо"...дебілоіди зайвохромосомні...
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15.03.2022 08:38 Ответить
Дайте поїсти бо воювати нічим. Їм вже командування відкритим текстом надало команду забезпечувати себе провізією з пограбованих магазинів, про що свідчать перехоплені телефонні розмови. Голодранці грьобані, армія гопників
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15.03.2022 02:54 Ответить
Не верю! Крысиного яда только! Это отвод глаз, а что на самом деле в составы загрузят, под видом продовольствия????
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15.03.2022 02:58 Ответить
ПУСТЬ БАМБУК И ЕДЯТ И КУРЯТ !)
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15.03.2022 02:58 Ответить
є дуже добре китайськи прислівья;
-"сасі у Сі"
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15.03.2022 03:00 Ответить
Ги! Китайці постачатимуть москалів тим, що самі харчать: хробаками, слимаками та іншими не менш апетитними штуками.
3,14здєц москаликам! Тих із них, кого не вбила бояра, доконають китайські ласощі.
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15.03.2022 03:01 Ответить
Ну разве что, жареных рыжих тараканов, это будет символично!
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15.03.2022 03:01 Ответить
А це не буде для кацяпи канибалізмом?
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15.03.2022 03:03 Ответить
Ленд-лиз от Китая)))
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15.03.2022 03:05 Ответить
Не будет. Они как тараканы, итак друг друга едят. Это их национальные скрепы.
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15.03.2022 03:10 Ответить
Андрофаги какие-то, чесслово.
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15.03.2022 03:14 Ответить
це точно,зараз путлера годують російськими солдатами,,для самок що відпустили своїх дітей на м,ясо для путлера -таргани та слимаки за дякую
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15.03.2022 03:15 Ответить
этож не свинина
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15.03.2022 04:04 Ответить
Китайський раціон
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15.03.2022 10:46 Ответить
Наскільки мені відомо, китайські пайки дуже... еммм... своєрідні. Хоча, мабуть, це все одно краще ніж живу курку гризти
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15.03.2022 03:12 Ответить
Жратви не буде , бо Китай "просрочкою" не торгує . Тільки російська армія годує своїх солдатів гірше , ніж годують свиней десь в дєрєвнях под Рязанью 🤣🤣🤣
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15.03.2022 03:26 Ответить
Парашка зараз токсична як ніколи, мати з нею справу це зап'ятнати свою репутацію на десятиліття і стати таким же ізгоєм для світу. Чи може це собі дозволити перспективний і процвітаючий Китай? Звісно ж ні! Сідзінпінь дінамить ***** на кожен його запит, все буде Україна.
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15.03.2022 03:48 Ответить
А на *** їм їжа,вони ж асвабадітєлі,за два дні Київ візьмут.....з кобздом і поїдять.
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15.03.2022 03:51 Ответить
Мордор іде на допомогу
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15.03.2022 03:54 Ответить
Якшо це правда -- ганьба Московіі.
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15.03.2022 04:27 Ответить
В першу чергу вони просять і дуже, китайські безпілотники. На Ютубі показували завод рузге по випуску БПЛ, сам муму інспектував? Щось там різали, клеїли, але не летить.

Цікава була історія в танкобудуванні СРСР. На початку 70 в Харкові довели до пуття двигун, його передбачалось ставити на танки всіх типів. Поставили на т 64, а там різні модифікації аж до 1500 кс. секретар по ВПК Устинов пробив ідею, щоб цей мотор серійно виробляли в Казані, два роки довбались, механіки з харкова сиділи, вчили татарів. Але не склалось, мотор закинули. Тоді на т80 поставили двигуна з гелікоптера. Але в потім Устинов після смерті Гречка таки почав клепати т72, а з метою економії навіть катки від т 34 поставили.
І такаж історія з безспілотниками. Купили в Ізраїлю Орлан, в тій же Казані почали робити копію. Виділили гроші, Ізраїль поставив обладнання і ... Гроші вивели закордон, головний конс довго сидів в СІЗО, виправдали, бо вкрав другий а Орлана так і не зробили.

То може одна із причин нападу - вернути Україну як продовольчого донора. бо навіть солдатам їсти не має що.
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15.03.2022 04:32 Ответить
раша: БЛИНЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОДКИНЬТЕ ОГУРЦРВ ТЧК
Китай (удивленно): огурцов это снарядов?
раша: огурцов это огурцов! нам кушать нечего!

токсичний цирк з конями а не країна
коли там вже період напіврозпаду раші?
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15.03.2022 04:47 Ответить
а що, москалі ще один одного не їдять?
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15.03.2022 04:47 Ответить
Оце країна. Чудо.
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15.03.2022 04:59 Ответить
всього третій тиждень війни, а вони вже жерти не мають що!
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15.03.2022 05:07 Ответить
Бо вони сарана.
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15.03.2022 08:08 Ответить
Позорище!
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15.03.2022 05:13 Ответить
У китайців похоже повністю відсутнє достоїнство і якась самоповага. Помагати тому хто підло в тебе віджав уссурійський край - це повне дно
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15.03.2022 05:40 Ответить
Склад кацапського сухпайка: Паслєдній х*й без солі.
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15.03.2022 05:49 Ответить
Смачного!
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15.03.2022 05:57 Ответить
Собачатина консервована від китайоз. Смачного!
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15.03.2022 06:45 Ответить
Китайские бичпакеты. Это кстати ****** желудку, они острые шо писец. Это пущай поставляют, рабсеянцам такой заворот кишок будет и язва. Уххх
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15.03.2022 07:07 Ответить
Ага банку с паштетом и ОДНУ палочку.
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15.03.2022 07:23 Ответить
дайтє хоть пожрать
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15.03.2022 07:27 Ответить
я видел обзор на китайский ИРП, рис, острота и овощи. это невозможно есть.
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15.03.2022 07:55 Ответить
РоSSийская армия любит просрочку. Вот китайцам и не придется парится с ее утилизацией. Только побольше перцу туды, побольше кузнечиков
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15.03.2022 08:00 Ответить
Смажених тарганів у кисло-солодкому соусі з пургеном на такі поставки харчування ми згодні!
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15.03.2022 08:01 Ответить
Китай, соглашайся... Путлеровские вояки передохнут с голоду, если им придется есть палочками.
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15.03.2022 08:24 Ответить
ща значить харчування можливе? Хай суки дохнуть тут від голоду
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15.03.2022 08:39 Ответить
Ахаха, ожидание и реальность, хотели летальное оружие, а получат сухпайки. Потом... Может быть...
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15.03.2022 08:53 Ответить
Свинца вам в глотку!Шакалье!Залейтесь!
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15.03.2022 09:06 Ответить
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:27 Ответить
А кора бєрьозки і ягель?
Оленям шо не подобається?
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15.03.2022 09:30 Ответить
Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом. - не варто давати жерти скаженій рашистській собаці , вона потім ще більше людей покусає.Вітамінізованого ягелю їм ,або приправу в сухпайки під назвою"новічок"
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15.03.2022 09:30 Ответить
Як казав класик- "Гімна вам на лопаті, жебраки!!!"
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15.03.2022 09:39 Ответить
Рюске попробуют собачатину северокорейского производства.
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15.03.2022 09:41 Ответить
...вкупе со свиной тушонкой"Великая китайская стена"после приема которой устойчивая изжога
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15.03.2022 09:58 Ответить
Срочно фото этих пайков опубликовывать как доказательство участия Китая в поддержке агрессора! Тогда каждая килька в этом пайке станет для Китая золотой из-за санкций.
Бьём по рукам, кормящим агрессора!
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15.03.2022 10:04 Ответить
Ну что украинцьІ против нас теперь две армии - россии и Китая. Но нам по х... лупить будем обоих. Лучшей армиии чем в Украине нет в мире. По крайней мере по силе духа, отваге и патриотизму.
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15.03.2022 10:19 Ответить
Друга армія світу просить допомоги в третьої армії світу, щоб захопити Гостомель і перемогти українських фермерів партизанів.
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15.03.2022 10:47 Ответить
"супердержава"с обосраными портками
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15.03.2022 10:52 Ответить
В следующих переговорах Зеленского с россиянами можно предложить продовольствие против прекращение огня и полного ухода из Украины. А так же продовольствие за уход из Приднестровя, продовольствие за уход из Кёниксберга, продовольствие за уход из Южной Осетии, продовольствие за уход из Абхазии, продовольствие в обмен на ядерное оружие... А почему нет?
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15.03.2022 11:34 Ответить
Китай вводит программу "Продовольствие в обмен на территорию". ОКейно?
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15.03.2022 12:47 Ответить
Раз просят, значит получил благословление дзинь-дзинь-дзиня когда демонстративно жмурил глазки во время выхода нашей сборной на олимпиаде в Китае.
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15.03.2022 15:10 Ответить
Можуть підкинути москаликам кажанів холодного копчення
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15.03.2022 22:33 Ответить
 
 