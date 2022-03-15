РФ просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку, - CNN

Росія попросила Китай про фінансову та технічну підтримку, в тому числі – у вигляді харчування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише видання CNN із посиланням на два джерела.

Як зазначає видання, серед допомоги, яку просила Росія - готові військові продуктові набори. Як зазначається, російська армія в Україні має значні проблеми із харчуванням, через що постійно вдається до мародерства.

Видання зазначає, серед іншого, РФ надала Китаю й запити щодо технічного забезпечення, проблеми з яким ускладнюють дії російських військових.

Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом.

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