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РФ просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

РФ просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку, - CNN

Росія попросила Китай про фінансову та технічну підтримку, в тому числі – у вигляді харчування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише видання CNN із посиланням на два джерела.

Як зазначає видання, серед допомоги, яку просила Росія - готові військові продуктові набори. Як зазначається, російська армія в Україні має значні проблеми із харчуванням, через що постійно вдається до мародерства.

Видання зазначає, серед іншого, РФ надала Китаю й запити щодо технічного забезпечення, проблеми з яким ускладнюють дії російських військових.

Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+54
Це якщо пощастить, бо там ще тарганів непогано хрумкають.
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15.03.2022 02:48
+43
Це шо, ягелеядные переходят на собачатину?
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15.03.2022 02:44
+40
ПОЗОРИЩЕ!!! Тьфу бл@ть, "ввєлікая страна".
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15.03.2022 02:53
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Це шо, ягелеядные переходят на собачатину?
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15.03.2022 02:44 Відповісти
Це якщо пощастить, бо там ще тарганів непогано хрумкають.
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15.03.2022 02:48 Відповісти
А кацапам, после консервированных бычьих пенисов из Индии, тарганы - деликатес.
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15.03.2022 02:56 Відповісти
Там їдять все що повзає,літає,гавкає,м"явкає,гризунів та плазунів...Як жартував знайомий китаєць,вони не їдять тільки танки,тому,що вони залізні...А ще вони жартують,що сарана,в періоди мігрування облітає Китай стороною,тому, що вилітати не буде кому,всіх з"їдять...Наприклад,як з лаптєногими,в Україну вперлися на своїх,а додому в пластикових мішках і у вигляді фаршу...
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15.03.2022 08:32 Відповісти
В Китае самая некачественная свинина в Мире по добавкам. Хай щастыть!
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15.03.2022 02:49 Відповісти
а прикиньте,вышлют кацапам военный пайок -собачка на поводке,"продукт долгого хранения" и кормить будет чем, вон сколько валяется мяса кацапского по полям.
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15.03.2022 03:55 Відповісти
Чудове порівняння. Але вважаю, що "клюквоядние" краще визначає росіян.
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15.03.2022 07:02 Відповісти
Что там будет, летучие мыши и змеи? Потом ковид-22?
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15.03.2022 02:51 Відповісти
Мокшанам и опарыши пойдут.
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15.03.2022 03:03 Відповісти
в китайозів аж акції попадали, як стало відомо, що їх там щось просили.
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15.03.2022 02:52 Відповісти
Обождите, свое слово еще не сказали зеленые, шобы таукитацы не отправляли ненажерливим кацапам букашек и собачье мясо, там юань ваапше на дно улетит.
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15.03.2022 03:01 Відповісти
ПОЗОРИЩЕ!!! Тьфу бл@ть, "ввєлікая страна".
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15.03.2022 02:53 Відповісти
гуманітарка для кацапів від Китая вже готова.
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15.03.2022 02:54 Відповісти
Еще отварные пртичьи гнезда(островные, гнезда - из слюны птичек) для китайцев - деликатес.
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15.03.2022 03:05 Відповісти
хай воронячи жеруть. ,
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15.03.2022 03:09 Відповісти
Разве шо , з дустом.
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15.03.2022 03:13 Відповісти
Хай лєбєду свою жеруть,або щі,а то ,паскуди, ще називають наш український борщ "руськоє бльюдо"...дебілоіди зайвохромосомні...
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15.03.2022 08:38 Відповісти
Дайте поїсти бо воювати нічим. Їм вже командування відкритим текстом надало команду забезпечувати себе провізією з пограбованих магазинів, про що свідчать перехоплені телефонні розмови. Голодранці грьобані, армія гопників
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15.03.2022 02:54 Відповісти
Не верю! Крысиного яда только! Это отвод глаз, а что на самом деле в составы загрузят, под видом продовольствия????
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15.03.2022 02:58 Відповісти
ПУСТЬ БАМБУК И ЕДЯТ И КУРЯТ !)
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15.03.2022 02:58 Відповісти
є дуже добре китайськи прислівья;
-"сасі у Сі"
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15.03.2022 03:00 Відповісти
Ги! Китайці постачатимуть москалів тим, що самі харчать: хробаками, слимаками та іншими не менш апетитними штуками.
3,14здєц москаликам! Тих із них, кого не вбила бояра, доконають китайські ласощі.
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15.03.2022 03:01 Відповісти
Ну разве что, жареных рыжих тараканов, это будет символично!
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15.03.2022 03:01 Відповісти
А це не буде для кацяпи канибалізмом?
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15.03.2022 03:03 Відповісти
Ленд-лиз от Китая)))
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15.03.2022 03:05 Відповісти
Не будет. Они как тараканы, итак друг друга едят. Это их национальные скрепы.
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15.03.2022 03:10 Відповісти
Андрофаги какие-то, чесслово.
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15.03.2022 03:14 Відповісти
це точно,зараз путлера годують російськими солдатами,,для самок що відпустили своїх дітей на м,ясо для путлера -таргани та слимаки за дякую
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15.03.2022 03:15 Відповісти
этож не свинина
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15.03.2022 04:04 Відповісти
Китайський раціон
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15.03.2022 10:46 Відповісти
Наскільки мені відомо, китайські пайки дуже... еммм... своєрідні. Хоча, мабуть, це все одно краще ніж живу курку гризти
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15.03.2022 03:12 Відповісти
Жратви не буде , бо Китай "просрочкою" не торгує . Тільки російська армія годує своїх солдатів гірше , ніж годують свиней десь в дєрєвнях под Рязанью 🤣🤣🤣
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15.03.2022 03:26 Відповісти
Парашка зараз токсична як ніколи, мати з нею справу це зап'ятнати свою репутацію на десятиліття і стати таким же ізгоєм для світу. Чи може це собі дозволити перспективний і процвітаючий Китай? Звісно ж ні! Сідзінпінь дінамить ***** на кожен його запит, все буде Україна.
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15.03.2022 03:48 Відповісти
А на *** їм їжа,вони ж асвабадітєлі,за два дні Київ візьмут.....з кобздом і поїдять.
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15.03.2022 03:51 Відповісти
Мордор іде на допомогу
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15.03.2022 03:54 Відповісти
Якшо це правда -- ганьба Московіі.
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15.03.2022 04:27 Відповісти
В першу чергу вони просять і дуже, китайські безпілотники. На Ютубі показували завод рузге по випуску БПЛ, сам муму інспектував? Щось там різали, клеїли, але не летить.

Цікава була історія в танкобудуванні СРСР. На початку 70 в Харкові довели до пуття двигун, його передбачалось ставити на танки всіх типів. Поставили на т 64, а там різні модифікації аж до 1500 кс. секретар по ВПК Устинов пробив ідею, щоб цей мотор серійно виробляли в Казані, два роки довбались, механіки з харкова сиділи, вчили татарів. Але не склалось, мотор закинули. Тоді на т80 поставили двигуна з гелікоптера. Але в потім Устинов після смерті Гречка таки почав клепати т72, а з метою економії навіть катки від т 34 поставили.
І такаж історія з безспілотниками. Купили в Ізраїлю Орлан, в тій же Казані почали робити копію. Виділили гроші, Ізраїль поставив обладнання і ... Гроші вивели закордон, головний конс довго сидів в СІЗО, виправдали, бо вкрав другий а Орлана так і не зробили.

То може одна із причин нападу - вернути Україну як продовольчого донора. бо навіть солдатам їсти не має що.
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15.03.2022 04:32 Відповісти
раша: БЛИНЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОДКИНЬТЕ ОГУРЦРВ ТЧК
Китай (удивленно): огурцов это снарядов?
раша: огурцов это огурцов! нам кушать нечего!

токсичний цирк з конями а не країна
коли там вже період напіврозпаду раші?
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15.03.2022 04:47 Відповісти
а що, москалі ще один одного не їдять?
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15.03.2022 04:47 Відповісти
Оце країна. Чудо.
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15.03.2022 04:59 Відповісти
всього третій тиждень війни, а вони вже жерти не мають що!
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15.03.2022 05:07 Відповісти
Бо вони сарана.
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15.03.2022 08:08 Відповісти
Позорище!
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15.03.2022 05:13 Відповісти
У китайців похоже повністю відсутнє достоїнство і якась самоповага. Помагати тому хто підло в тебе віджав уссурійський край - це повне дно
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15.03.2022 05:40 Відповісти
Склад кацапського сухпайка: Паслєдній х*й без солі.
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15.03.2022 05:49 Відповісти
Смачного!
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15.03.2022 05:57 Відповісти
Собачатина консервована від китайоз. Смачного!
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15.03.2022 06:45 Відповісти
Китайские бичпакеты. Это кстати ****** желудку, они острые шо писец. Это пущай поставляют, рабсеянцам такой заворот кишок будет и язва. Уххх
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15.03.2022 07:07 Відповісти
Ага банку с паштетом и ОДНУ палочку.
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15.03.2022 07:23 Відповісти
дайтє хоть пожрать
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15.03.2022 07:27 Відповісти
я видел обзор на китайский ИРП, рис, острота и овощи. это невозможно есть.
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15.03.2022 07:55 Відповісти
РоSSийская армия любит просрочку. Вот китайцам и не придется парится с ее утилизацией. Только побольше перцу туды, побольше кузнечиков
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15.03.2022 08:00 Відповісти
Смажених тарганів у кисло-солодкому соусі з пургеном на такі поставки харчування ми згодні!
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15.03.2022 08:01 Відповісти
Китай, соглашайся... Путлеровские вояки передохнут с голоду, если им придется есть палочками.
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15.03.2022 08:24 Відповісти
ща значить харчування можливе? Хай суки дохнуть тут від голоду
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15.03.2022 08:39 Відповісти
Ахаха, ожидание и реальность, хотели летальное оружие, а получат сухпайки. Потом... Может быть...
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15.03.2022 08:53 Відповісти
Свинца вам в глотку!Шакалье!Залейтесь!
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15.03.2022 09:06 Відповісти
трохи чудового гумору у лихоліття

https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
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15.03.2022 09:27 Відповісти
А кора бєрьозки і ягель?
Оленям шо не подобається?
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15.03.2022 09:30 Відповісти
Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом. - не варто давати жерти скаженій рашистській собаці , вона потім ще більше людей покусає.Вітамінізованого ягелю їм ,або приправу в сухпайки під назвою"новічок"
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15.03.2022 09:30 Відповісти
Як казав класик- "Гімна вам на лопаті, жебраки!!!"
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15.03.2022 09:39 Відповісти
Рюске попробуют собачатину северокорейского производства.
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15.03.2022 09:41 Відповісти
...вкупе со свиной тушонкой"Великая китайская стена"после приема которой устойчивая изжога
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15.03.2022 09:58 Відповісти
Срочно фото этих пайков опубликовывать как доказательство участия Китая в поддержке агрессора! Тогда каждая килька в этом пайке станет для Китая золотой из-за санкций.
Бьём по рукам, кормящим агрессора!
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15.03.2022 10:04 Відповісти
Ну что украинцьІ против нас теперь две армии - россии и Китая. Но нам по х... лупить будем обоих. Лучшей армиии чем в Украине нет в мире. По крайней мере по силе духа, отваге и патриотизму.
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15.03.2022 10:19 Відповісти
Друга армія світу просить допомоги в третьої армії світу, щоб захопити Гостомель і перемогти українських фермерів партизанів.
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15.03.2022 10:47 Відповісти
"супердержава"с обосраными портками
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15.03.2022 10:52 Відповісти
В следующих переговорах Зеленского с россиянами можно предложить продовольствие против прекращение огня и полного ухода из Украины. А так же продовольствие за уход из Приднестровя, продовольствие за уход из Кёниксберга, продовольствие за уход из Южной Осетии, продовольствие за уход из Абхазии, продовольствие в обмен на ядерное оружие... А почему нет?
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15.03.2022 11:34 Відповісти
Китай вводит программу "Продовольствие в обмен на территорию". ОКейно?
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15.03.2022 12:47 Відповісти
Раз просят, значит получил благословление дзинь-дзинь-дзиня когда демонстративно жмурил глазки во время выхода нашей сборной на олимпиаде в Китае.
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15.03.2022 15:10 Відповісти
Можуть підкинути москаликам кажанів холодного копчення
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15.03.2022 22:33 Відповісти
 
 