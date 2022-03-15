РФ просить у Китаю військове харчування та фінансову підтримку, - CNN
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Росія попросила Китай про фінансову та технічну підтримку, в тому числі – у вигляді харчування.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це пише видання CNN із посиланням на два джерела.
Як зазначає видання, серед допомоги, яку просила Росія - готові військові продуктові набори. Як зазначається, російська армія в Україні має значні проблеми із харчуванням, через що постійно вдається до мародерства.
Видання зазначає, серед іншого, РФ надала Китаю й запити щодо технічного забезпечення, проблеми з яким ускладнюють дії російських військових.
Разом із тим, одне з джерел CNN припускає, що передача військового харчування може бути тим запитом, який Китай зможе задовольнити, не створюючи для себе проблем у відносинах із Заходом.
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-"сасі у Сі"
3,14здєц москаликам! Тих із них, кого не вбила бояра, доконають китайські ласощі.
Цікава була історія в танкобудуванні СРСР. На початку 70 в Харкові довели до пуття двигун, його передбачалось ставити на танки всіх типів. Поставили на т 64, а там різні модифікації аж до 1500 кс. секретар по ВПК Устинов пробив ідею, щоб цей мотор серійно виробляли в Казані, два роки довбались, механіки з харкова сиділи, вчили татарів. Але не склалось, мотор закинули. Тоді на т80 поставили двигуна з гелікоптера. Але в потім Устинов після смерті Гречка таки почав клепати т72, а з метою економії навіть катки від т 34 поставили.
І такаж історія з безспілотниками. Купили в Ізраїлю Орлан, в тій же Казані почали робити копію. Виділили гроші, Ізраїль поставив обладнання і ... Гроші вивели закордон, головний конс довго сидів в СІЗО, виправдали, бо вкрав другий а Орлана так і не зробили.
То може одна із причин нападу - вернути Україну як продовольчого донора. бо навіть солдатам їсти не має що.
Китай (удивленно): огурцов это снарядов?
раша: огурцов это огурцов! нам кушать нечего!
токсичний цирк з конями а не країна
коли там вже період напіврозпаду раші?
https://www.facebook.com/vitaliy.sobolevskiy/videos/549966326552990
Оленям шо не подобається?
Бьём по рукам, кормящим агрессора!