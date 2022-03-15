Войска РФ захватили в заложники персонал и пациентов мариупольской больницы

На "горячую линию" Медийной инициативы по правам человека "прорвались" жители Мариуполя, которые сообщили, что со вчерашнего утра (с 14 марта) Областная больница интенсивного лечения в г. Мариуполь (по ул. Троицкой, 46) захвачена российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека.

"В заложниках содержится персонал и пациенты больницы. По сообщению свидетеля, туда же россияне "сгоняют" других гражданских жителей. При этом обстреливают позиции украинской армии из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь", - говорится в сообщении.

Как сообщил очевидец, из помещения больницы российские военные никого не выпускают, угрожая расстрелом. А те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями.

"Медийная инициатива по правам человека призывает международное сообщество принять все возможные меры, чтобы прекратить военное преступление Российской Федерации, которое происходит прямо в эти минуты, и освободить врачей, пациентов, мирных жителей, который российская армия держит в заложниках и использует как живой щит", – добавили в Медийной инициативе.

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