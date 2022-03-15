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Войска РФ захватили в заложники персонал и пациентов мариупольской больницы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ захватили в заложники персонал и пациентов мариупольской больницы

На "горячую линию" Медийной инициативы по правам человека "прорвались" жители Мариуполя, которые сообщили, что со вчерашнего утра (с 14 марта) Областная больница интенсивного лечения в г. Мариуполь (по ул. Троицкой, 46) захвачена российскими войсками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Медийную инициативу за права человека.

"В заложниках содержится персонал и пациенты больницы. По сообщению свидетеля, туда же россияне "сгоняют" других гражданских жителей. При этом обстреливают позиции украинской армии из окон больницы, пытаясь вызвать ответный огонь", - говорится в сообщении.

Как сообщил очевидец, из помещения больницы российские военные никого не выпускают, угрожая расстрелом. А те пациенты, которые рискнули вырваться из плена, вернулись с пулевыми ранениями.

"Медийная инициатива по правам человека призывает международное сообщество принять все возможные меры, чтобы прекратить военное преступление Российской Федерации, которое происходит прямо в эти минуты, и освободить врачей, пациентов, мирных жителей, который российская армия держит в заложниках и использует как живой щит", – добавили в Медийной инициативе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты угрожают врачу из Мариуполя Чумарину, который рассказал о гибели беременной после бомбежки роддома в Мариуполе
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Топ комментарии
+22
Все по методічке. Захватити чим більше заручників і спихнути на нас їх вбивство... Беслан, норд ост. Бачили знаємо!
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15.03.2022 11:49
+21
Це якіїсь виродки. Їх треба знищити до ноги. Які там "мальчікі". Всі вони - виродки.
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15.03.2022 11:44
+13
Возможно несколько человек, ДРГ допустим
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15.03.2022 11:48
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не разгоняй панику. Эта больница на окраине Мариуполя с западной стороны города.
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15.03.2022 12:18 Ответить
Еще левый берег есть. И Арестович по поводу Мариуполя ни разу не сказал, что там все хорошо.
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15.03.2022 12:31 Ответить
То ближче до краю міста, дивіться по карті.
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15.03.2022 11:49 Ответить
Це якіїсь виродки. Їх треба знищити до ноги. Які там "мальчікі". Всі вони - виродки.
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15.03.2022 11:44 Ответить
путинские крысы пролезли в Мариуполь
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15.03.2022 11:47 Ответить
Возможно несколько человек, ДРГ допустим
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15.03.2022 11:48 Ответить
Все по методічке. Захватити чим більше заручників і спихнути на нас їх вбивство... Беслан, норд ост. Бачили знаємо!
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15.03.2022 11:49 Ответить
це все на шо кацапські спецназери здатні.
слідуючий степ? - вони захоплять дітей.
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15.03.2022 11:51 Ответить
Грязная свинья Кадыров уже пытался, под Киевом, взять в заложники детей из интерната, но наши успели их эвакуировать
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15.03.2022 11:57 Ответить
вони по дітях - не вдалося в тей раз, вони будуть питатися в другий
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15.03.2022 12:03 Ответить
генштаб діло робить, а от де опа - я б вам відповів, але за це чомусь банять..
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15.03.2022 11:57 Ответить
На таке тільки кадирівці здатні.
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15.03.2022 11:55 Ответить
Вспомните, как путинские мрази завели в школу Беслана своих дрессированных чеченских собак, а потом сами же их и расфигачили с танков и гранатометов, вместе с 300 детьми.
Это их кредо - людей не жалеть русские бабы ещё нарожают.
Украинцы не кацапы, мы жизнь своих людей ценим
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15.03.2022 11:56 Ответить
Генштаб. Успокойте хотя бы людей, сделайте заявление, что план освобождения Мариуполя уже разработан!
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15.03.2022 11:56 Ответить
Вони хочуть закріпитися а околиці, прикрившись хворими. Далі - накопичивши сили, прориватися до центру. Для кацапа немає нічого святого і людського.
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15.03.2022 11:58 Ответить
Посмотрите по карте, больница на окраине Мариуполя находится, от края города 20 минут ходу. Просочились падлы.
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15.03.2022 12:06 Ответить
Тот случай когда защитники Мариуполя спокойне диванных вояк сбежавших на Западную Украину... Спокойнее, держатся наши, хотя и тяжело им очень.
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15.03.2022 12:08 Ответить
рашисты прячутся за гражданскими, как завищал из **********.
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15.03.2022 12:33 Ответить
Я вот думаю, что же они приготовили взорвать или потравить у себя в паРашке и сколько погубить СВОИХ собственных РАБОВ (которых "бабы еще нарожают"), чтоб оправдать применение ядерного оружия!?
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15.03.2022 12:41 Ответить
ну вчера уже донецк сами обстреляли-что б коллаборантов простимулировать на войну с "нациками",а то "боевой"дух опустился ниже плинтуса.
Сейчас где нибудь в воронеже или саратове школу подорвут,или в таганрог Точкой У пальнут и будут визжать об "нациках из ВСУ"
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15.03.2022 13:14 Ответить
ну, до Саратова ни одна украинская ракета впринципе долететь не может (хотя тупые кацапы запросто схавают и такое дерьмо), а вот по какому-нибудь приграничному городку кацапии (или еще подлее,Белоруси) вполне могут долбануть ("химическим оружием")!
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15.03.2022 13:38 Ответить
могут подорвать что то и показать каких то убитых якобы дрг Украины-уже дома то взрывали и обвиняли потом чеченцев
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15.03.2022 13:44 Ответить
 
 