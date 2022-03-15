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Війська РФ захопили в заручники персонал та пацієнтів маріупольської лікарні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ захопили в заручники персонал та пацієнтів маріупольської лікарні

На "гарячу лінію" Медійної ініціативи за права людини "прорвалися" мешканці Маріуполя, які повідомили, що з учорашнього ранку (з 14 березня) Обласна лікарня інтенсивного лікування у м. Маріуполь (по вул. Троїцькій, 46) захоплена російськими військами.

 Про це  повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медійну ініціативу за права людини.

"У заручниках утримується персонал та пацієнти лікарні. За повідомленням свідка, туди ж росіяни "зганяють" інших цивільних мешканців. При цьому обстрілюють позиції української армії з вікон лікарні, намагаючись викликати вогонь у відповідь", - йдеться у повідомленні.

 Як повідомив очевидець, з приміщення лікарні російські військові нікого не випускають, погрожуючи розстрілом. А ті пацієнти, які ризикнули вирватися з полону, повернулися з кульовими пораненнями.

" Медійна ініціатива за права людини закликає міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів, щоб припинити воєнний злочин Російської Федерації, який відбувається просто в ці хвилини, та звільнити лікарів, пацієнтів, мирних мешканців, який російська армія тримає в заручниках і використовує як живий щит", - додали в Медійній ініціативі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя, - голова Донецької ОДА

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
Все по методічке. Захватити чим більше заручників і спихнути на нас їх вбивство... Беслан, норд ост. Бачили знаємо!
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15.03.2022 11:49
+21
Це якіїсь виродки. Їх треба знищити до ноги. Які там "мальчікі". Всі вони - виродки.
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15.03.2022 11:44
+13
Возможно несколько человек, ДРГ допустим
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15.03.2022 11:48
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не разгоняй панику. Эта больница на окраине Мариуполя с западной стороны города.
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15.03.2022 12:18 Відповісти
Еще левый берег есть. И Арестович по поводу Мариуполя ни разу не сказал, что там все хорошо.
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15.03.2022 12:31 Відповісти
То ближче до краю міста, дивіться по карті.
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15.03.2022 11:49 Відповісти
Це якіїсь виродки. Їх треба знищити до ноги. Які там "мальчікі". Всі вони - виродки.
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15.03.2022 11:44 Відповісти
путинские крысы пролезли в Мариуполь
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15.03.2022 11:47 Відповісти
Возможно несколько человек, ДРГ допустим
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15.03.2022 11:48 Відповісти
Все по методічке. Захватити чим більше заручників і спихнути на нас їх вбивство... Беслан, норд ост. Бачили знаємо!
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15.03.2022 11:49 Відповісти
це все на шо кацапські спецназери здатні.
слідуючий степ? - вони захоплять дітей.
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15.03.2022 11:51 Відповісти
Грязная свинья Кадыров уже пытался, под Киевом, взять в заложники детей из интерната, но наши успели их эвакуировать
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15.03.2022 11:57 Відповісти
вони по дітях - не вдалося в тей раз, вони будуть питатися в другий
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15.03.2022 12:03 Відповісти
генштаб діло робить, а от де опа - я б вам відповів, але за це чомусь банять..
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15.03.2022 11:57 Відповісти
На таке тільки кадирівці здатні.
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15.03.2022 11:55 Відповісти
Вспомните, как путинские мрази завели в школу Беслана своих дрессированных чеченских собак, а потом сами же их и расфигачили с танков и гранатометов, вместе с 300 детьми.
Это их кредо - людей не жалеть русские бабы ещё нарожают.
Украинцы не кацапы, мы жизнь своих людей ценим
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15.03.2022 11:56 Відповісти
Генштаб. Успокойте хотя бы людей, сделайте заявление, что план освобождения Мариуполя уже разработан!
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15.03.2022 11:56 Відповісти
Вони хочуть закріпитися а околиці, прикрившись хворими. Далі - накопичивши сили, прориватися до центру. Для кацапа немає нічого святого і людського.
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15.03.2022 11:58 Відповісти
Посмотрите по карте, больница на окраине Мариуполя находится, от края города 20 минут ходу. Просочились падлы.
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15.03.2022 12:06 Відповісти
Тот случай когда защитники Мариуполя спокойне диванных вояк сбежавших на Западную Украину... Спокойнее, держатся наши, хотя и тяжело им очень.
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15.03.2022 12:08 Відповісти
рашисты прячутся за гражданскими, как завищал из **********.
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15.03.2022 12:33 Відповісти
Я вот думаю, что же они приготовили взорвать или потравить у себя в паРашке и сколько погубить СВОИХ собственных РАБОВ (которых "бабы еще нарожают"), чтоб оправдать применение ядерного оружия!?
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15.03.2022 12:41 Відповісти
ну вчера уже донецк сами обстреляли-что б коллаборантов простимулировать на войну с "нациками",а то "боевой"дух опустился ниже плинтуса.
Сейчас где нибудь в воронеже или саратове школу подорвут,или в таганрог Точкой У пальнут и будут визжать об "нациках из ВСУ"
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15.03.2022 13:14 Відповісти
ну, до Саратова ни одна украинская ракета впринципе долететь не может (хотя тупые кацапы запросто схавают и такое дерьмо), а вот по какому-нибудь приграничному городку кацапии (или еще подлее,Белоруси) вполне могут долбануть ("химическим оружием")!
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15.03.2022 13:38 Відповісти
могут подорвать что то и показать каких то убитых якобы дрг Украины-уже дома то взрывали и обвиняли потом чеченцев
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15.03.2022 13:44 Відповісти
 
 