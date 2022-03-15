Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя, - голова Донецької ОДА

Сьогодні, 15 березня, з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватних автомобілів з Маріуполя до Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"15.03 з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя", - зазначив він.

Кириленко також рекомендував громадянам для особистої безпеки видалити месенджери та фото, а також прибути до Василівки не пізніше 18:00, а якщо не встигають до цього часу - знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську або у Токмаку.

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