УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12887 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 673 1
війна (56620) Запоріжжя (1441) Маріуполь (2821) евакуація (1928) Кириленко Павло (866) гуманітарний коридор (168)

Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя, - голова Донецької ОДА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя, - голова Донецької ОДА

Сьогодні, 15 березня, з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватних автомобілів з Маріуполя до Запоріжжя.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН, про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"15.03 з 9:00 відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту у напрямку: Маріуполь, Мангуш, Бердянськ, Токмак, Василівка, Запоріжжя", - зазначив він.

Кириленко також рекомендував громадянам для особистої безпеки видалити месенджери та фото, а також прибути до Василівки не пізніше 18:00, а якщо не встигають до цього часу - знайти безпечне місце та переночувати у Бердянську або у Токмаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі атаки окупантів на Маріуполь відбито, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Беженцы из Украины, граждане Германии не против приютить вас, но есть одна небольшая просьба, ведите себя достойно, не давайте повода путинским троллям, выставлять вас в негативном свете! Слава Украине и скорейшей победы над врагом!
показати весь коментар
15.03.2022 12:23 Відповісти
 
 