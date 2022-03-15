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Чтобы остановить войну, санкций недостаточно, нужны поставки оружия, - еврокомиссар

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Чтобы остановить войну, санкций недостаточно, нужны поставки оружия, - еврокомиссар

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные ЕС, оказывают влияние, но их недостаточно, чтобы остановить войну России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это не значит, что, к сожалению, завтра они поменяют ход войны", – сказал он.

"Мы будем давить, мы останемся едиными, но, к сожалению, мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны" - заявил Джентилони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На политкоме ПАСЕ поддержано большинство позиций украинской делегации, - нардпек Василенко

Как сообщалось, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России.
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Топ комментарии
+19
Каждый поставленный джавелин это гарантированный прогрев жоп экипажа рашкотанка
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15.03.2022 13:14
+9
Нарешті дійшло.
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15.03.2022 13:15
+7
Какую зброю дает Байден - хорошо известно. А ещё более известно - какую не дает. Нет ничего настоящего на фронте, ни высокоточных Химарисов бьющих на 300км (только что поставлены в Иорданию), ни МИГов, ни безоткатных орудий. Стингеры он разрешил поставить ограниченную партию странам Балтии, а на прямую Стингеры не даёт.
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
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15.03.2022 13:21
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Каждый поставленный джавелин это гарантированный прогрев жоп экипажа рашкотанка
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15.03.2022 13:14 Ответить
Нарешті дійшло.
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15.03.2022 13:15 Ответить
самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни
---
Але для гэтага дастаткова закрыць неба...
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15.03.2022 13:16 Ответить
Какую зброю дает Байден - хорошо известно. А ещё более известно - какую не дает. Нет ничего настоящего на фронте, ни высокоточных Химарисов бьющих на 300км (только что поставлены в Иорданию), ни МИГов, ни безоткатных орудий. Стингеры он разрешил поставить ограниченную партию странам Балтии, а на прямую Стингеры не даёт.
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
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15.03.2022 13:21 Ответить
Кончай паниковать. У Байдена и в Конгресе теперь думает про возможный приход НАТОвцев в Украину в реале. Осталось решить пару вещей - обеспечить, чтобы из России не улетели две действующие ядерные ракеты и чтобы Китай за время усмирения нацистов не полез где не надо.
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15.03.2022 13:30 Ответить
"У Байдена и в Конгресе теперь думает про возможный приход НАТОвцев в Украину в реале" - это тебе приснилось?
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15.03.2022 13:34 Ответить
Вчерашнего Швеца послушай.

https://www.youtube.com/watch?v=zDXQTa5EhCY
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15.03.2022 13:37 Ответить
Швеца слушать - себя не уважать. Он просто глупый фантазер
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15.03.2022 14:04 Ответить
в 2021 году наверное
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15.03.2022 13:41 Ответить
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15.03.2022 13:21 Ответить
Я собі без дозволу скопіював.
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15.03.2022 14:42 Ответить
кто то зброю поставляет, а кто то не хочет засудить опзжо
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15.03.2022 13:26 Ответить
Спасибо кэп
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15.03.2022 13:32 Ответить
Доходить та з великим запізненням
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15.03.2022 13:36 Ответить
Кажуть путін застрелився.чи обісрався .бо дуже вже в бункері смердить !!!
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15.03.2022 13:57 Ответить
Щоб зупинити війну, подшебн спалить маскву!
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15.03.2022 14:31 Ответить
Европа сильно помгает, но надо еще больше, осебенно зрк, ракеты до москвы..
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15.03.2022 15:21 Ответить
 
 