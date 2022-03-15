Чтобы остановить войну, санкций недостаточно, нужны поставки оружия, - еврокомиссар
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Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные ЕС, оказывают влияние, но их недостаточно, чтобы остановить войну России против Украины.
Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это не значит, что, к сожалению, завтра они поменяют ход войны", – сказал он.
"Мы будем давить, мы останемся едиными, но, к сожалению, мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны" - заявил Джентилони.
Как сообщалось, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России.
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+19 whywhy
показать весь комментарий15.03.2022 13:14
+9 Ksenia VB
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+7 Mod Dom
показать весь комментарий15.03.2022 13:21
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Але для гэтага дастаткова закрыць неба...
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
https://www.youtube.com/watch?v=zDXQTa5EhCY