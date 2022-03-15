Чтобы остановить войну, санкций недостаточно, нужны поставки оружия, - еврокомиссар

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что экономические санкции, введенные ЕС, оказывают влияние, но их недостаточно, чтобы остановить войну России против Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Российская экономика сильно пострадала, уровень торговли явно снижен. Санкции действуют, но это не значит, что, к сожалению, завтра они поменяют ход войны", – сказал он.

"Мы будем давить, мы останемся едиными, но, к сожалению, мы также должны поддерживать украинский народ, поставлять оружие для защиты, потому что самих санкций недостаточно, чтобы изменить ход войны" - заявил Джентилони.

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Как сообщалось, Совет ЕС во вторник окончательно утвердил четвертый пакет санкций против России.