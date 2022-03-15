Щоб зупинити війну, санкцій недостатньо, потрібні поставки зброї, - єврокомісар
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Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, запроваджені ЄС мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.
Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.
"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але, на жаль, ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни" - заявив Джентілоні.
Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок остаточно затвердила четвертий пакет санкцій проти Росії.
Топ коментарі
+19 whywhy
показати весь коментар15.03.2022 13:14
+9 Ksenia VB
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+7 Mod Dom
показати весь коментар15.03.2022 13:21
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Але для гэтага дастаткова закрыць неба...
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
https://www.youtube.com/watch?v=zDXQTa5EhCY