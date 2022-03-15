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Щоб зупинити війну, санкцій недостатньо, потрібні поставки зброї, - єврокомісар

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство Війна в Україні

Щоб зупинити війну, санкцій недостатньо, потрібні поставки зброї, - єврокомісар

Єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні заявив, що економічні санкції, запроваджені ЄС мають вплив, але їх недостатню, щоб зупинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

"Російська економіка сильно постраждала, рівень торгівлі явно знижений. Санкції діють, але це не означає, що, на жаль, завтра вони змінять хід війни", – сказав він.

"Ми будемо тиснути, ми залишимося єдиними, але, на жаль, ми також маємо підтримувати український народ, постачати зброю для захисту, тому що самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни" - заявив Джентілоні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина більше не надаватиме інформацію про постачання зброї в Україну, щоб російський агресор не перерізав шляхи поставок

Як повідомлялося, Рада ЄС у вівторок остаточно затвердила четвертий пакет санкцій проти Росії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Каждый поставленный джавелин это гарантированный прогрев жоп экипажа рашкотанка
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15.03.2022 13:14
+9
Нарешті дійшло.
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15.03.2022 13:15
+7
Какую зброю дает Байден - хорошо известно. А ещё более известно - какую не дает. Нет ничего настоящего на фронте, ни высокоточных Химарисов бьющих на 300км (только что поставлены в Иорданию), ни МИГов, ни безоткатных орудий. Стингеры он разрешил поставить ограниченную партию странам Балтии, а на прямую Стингеры не даёт.
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
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15.03.2022 13:21
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Каждый поставленный джавелин это гарантированный прогрев жоп экипажа рашкотанка
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15.03.2022 13:14 Відповісти
Нарешті дійшло.
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15.03.2022 13:15 Відповісти
самих санкцій недостатньо, щоб змінити хід війни
---
Але для гэтага дастаткова закрыць неба...
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15.03.2022 13:16 Відповісти
Какую зброю дает Байден - хорошо известно. А ещё более известно - какую не дает. Нет ничего настоящего на фронте, ни высокоточных Химарисов бьющих на 300км (только что поставлены в Иорданию), ни МИГов, ни безоткатных орудий. Стингеры он разрешил поставить ограниченную партию странам Балтии, а на прямую Стингеры не даёт.
Более того, у ВСУ на вооружении есть ударные БПЛА и это не вызывает мировую войну.
Таким образом Байден мог бы спокойно использовать свои ударные БПЛА, которые управляются за тысячи км. Просто намалевав на них украинскую символику. В купе с высокоточными Химарисами это быстро бы решило исход войны, но Байден даже не хочет разблокировать Мариуполь.
И я знаю почему - это то, о чём он договорился с хуълом в Женеве в июне 2001г предварительно сделав ему предоплату в виде снятия санкций с Северного потока-2 и договорно сдав Афганистан.
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15.03.2022 13:21 Відповісти
Кончай паниковать. У Байдена и в Конгресе теперь думает про возможный приход НАТОвцев в Украину в реале. Осталось решить пару вещей - обеспечить, чтобы из России не улетели две действующие ядерные ракеты и чтобы Китай за время усмирения нацистов не полез где не надо.
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15.03.2022 13:30 Відповісти
"У Байдена и в Конгресе теперь думает про возможный приход НАТОвцев в Украину в реале" - это тебе приснилось?
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15.03.2022 13:34 Відповісти
Вчерашнего Швеца послушай.

https://www.youtube.com/watch?v=zDXQTa5EhCY
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15.03.2022 13:37 Відповісти
Швеца слушать - себя не уважать. Он просто глупый фантазер
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15.03.2022 14:04 Відповісти
в 2021 году наверное
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15.03.2022 13:41 Відповісти
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15.03.2022 13:21 Відповісти
Я собі без дозволу скопіював.
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15.03.2022 14:42 Відповісти
кто то зброю поставляет, а кто то не хочет засудить опзжо
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15.03.2022 13:26 Відповісти
Спасибо кэп
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15.03.2022 13:32 Відповісти
Доходить та з великим запізненням
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15.03.2022 13:36 Відповісти
Кажуть путін застрелився.чи обісрався .бо дуже вже в бункері смердить !!!
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15.03.2022 13:57 Відповісти
Щоб зупинити війну, подшебн спалить маскву!
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15.03.2022 14:31 Відповісти
Европа сильно помгает, но надо еще больше, осебенно зрк, ракеты до москвы..
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15.03.2022 15:21 Відповісти
 
 