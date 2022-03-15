На политкоме ПАСЕ поддержано большинство позиций украинской делегации, - нардпек Василенко

На политкоме ПАСЕ поддержали большинство позиций украинской делегации.

Об этом сообщила в фейсбуке народный депутат Украины Леся Василенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершился политиком ПАСЕ. Переписали отчет о последствиях агрессии РФ против Украины. Большинство позиций украинской делегации поддержано", - отметила она.

Далее политик подробно останавливается на поддержанных пунктах.

1) историческая логика восстановлена: отчет начинается 2014-м годом и четко указывает, что события 2022 г. лишь продолжение агрессии, которая длится уже 8 лет.

2) четко определена полная несовместимость России с Советом Европы. Россия не может быть членом Совета Европы, теперь написана черным по белому.

3) зафиксирована рекомендация Комитета Министров определить точную дату исключения РФ из СЕ. Таким образом, затягивание процедуры прекращения членства РФ невозможно.

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Также, по ее словам, отчет был дополнен рекомендациями:

рассмотреть возможность создания отдельного трибунала по РФ

в ЕСПЧ приоритет рассмотрения предоставлять украинским делам против России

давить на Россию относительно немедленного освобождения из плена и восстановления полномочий мэров и представителей местных органов власти

"Дальше удивляет лицемерие стран, конечно. Их правительства уже давно дают Украине оружие и военную поддержку, а здесь депутаты дальше боятся включить хотя бы намек на милитарную поддержку Украины. Очень жаль. В зале продолжим борьбу за прямую рекомендацию странам членам Совета Европы все же предоставлять Украине ВСЮ возможную помощь, а не только гуманитарную поддержку. Уже через пару часов будет первое решение о первом исключении РФ из международных организаций", - резюмирует Василенко.