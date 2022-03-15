УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12656 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 664 3
війна (56620) ПАРЄ (809) Росія (47279) Василенко Леся (8)

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації.

Про це повідомила у фейсбуці народна депутатка України Леся Василенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершився політком ПАРЄ. Переписали звіт про наслідки агресії РФ проти України. Більшість позицій української делегації підтримані", - зауважила вона.

Далі політикиня детально зупіняється на пунктах, що було підтримано. 

1) історична логіка відновлена: звіт починається 2014 роком і чітко вказує, що події 2022 р. лиш продовження агресії, яка триває вже 8 років.

2) чітко визначена повна несумісність Росії з Радою Європи. Росія не може бути членом Ради Європи, тепер написано чорним по білому.

3) зафіксована рекомендація Комітету Міністрів визначити точну дату виключення РФ з РЄ. Таким чином затягування процедури припинення членства РФ неможливе.

Також читайте: Рада Європи зупиняє членство Росії в організації

Також, за її словами, звіт доповнили рекомендаціями:

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко 01 розглянути можливість створення окремого трибуналу по РФ

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко 01в ЄСПЛ пріоритет розгляду надавати українським справам проти Росії

На політкомі ПАРЄ підтримано більшість позицій української делегації, - нардепка Василенко 01тиснути на Росію щодо негайного звільнення з полону і відновлення повноважень мерів та представників місцевих органів влади

"Далі дивує лицемірство країн звісно. Їхні уряди вже давно дають Україні зброю і військову підтримку, а тут депутати далі бояться включити бодай натяк на мілітарну підтримку України. Дуже шкода. В залі продовжимо боротьбу за пряму рекомендацію країнам членам Ради Європи все таки надавати Україні ВСЮ можливу допомогу, а не лише гуманітарну підтримку. Вже за пару годин буде перше рішення про перше виключення РФ з міжнародних організацій", - резюмує Василенко.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На рахунок включення пункту про військову допомогу - нехай вона краще надається реально й тихо, аніж тільки на папері...
показати весь коментар
15.03.2022 12:37 Відповісти
Зато Франция все эти годы 2014-2022) успешно продавала вооружение России в обход санкций. Ну я уже не хочу писать в очередной раз, что такое Европа. По-моему, уже все, наконец, сделали выводы.
показати весь коментар
15.03.2022 15:26 Відповісти
после победы Великой Украины над рашизмом и разбора полетов, будут сделаны выводы по переустройству систем коллективной безопасности еВРОПЫ и нужно будет сильно подумать по поводу всяких блоков и содружеств. хотя я не об этом.

Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!

Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.

Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.

Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?

Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.

Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.

Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.

Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.

Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
показати весь коментар
15.03.2022 16:25 Відповісти
 
 