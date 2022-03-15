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Зеленский отметил наградами 234 украинских защитника, из них 59 – посмертно

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

Зеленский отметил наградами 234 украинских защитника, из них 59 – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил 234 украинских военнослужащих государственными наградами Украины, 59 из них – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий указ №134/2022 опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество во время выполнения боевых задач, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден подполковника Виктора Сикозу, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени – подполковников Олега Апостола и Дмитрия Ющенко.

Также украинские военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил государственными наградами украинских воинов, 26 из них - посмертно
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Слава Героям України!
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15.03.2022 12:28 Ответить
Награди еще и Ермака за КБ ЛУЧ да и себя не забудь
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15.03.2022 13:23 Ответить
Шо ви мелите це спіціально робите
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15.03.2022 14:29 Ответить
 
 