Зеленский отметил наградами 234 украинских защитника, из них 59 – посмертно

Президент Владимир Зеленский отметил 234 украинских военнослужащих государственными наградами Украины, 59 из них – посмертно.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, соответствующий указ №134/2022 опубликован на сайте главы государства.

За личное мужество во время выполнения боевых задач, самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге орденом Богдана Хмельницкого I степени награжден подполковника Виктора Сикозу, орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени – подполковников Олега Апостола и Дмитрия Ющенко.

Также украинские военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, "За мужество" ІІ и ІІІ степеней, Даниила Галицкого и медалями "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отчизны", "За спасенную жизнь".

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