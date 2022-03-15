Зеленський відзначив нагородами 234 українських захисників, з них 59 - посмертно

Президент Володимир Зеленський відзначив 234 українських військовослужбовців державними нагородами України, 59 з них - посмертно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідний указ №134/2022 опубліковано на сайті глави держави.

За особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військовій присязі орденом Богдана Хмельницького І ступеня нагороджено підполковника Віктора Сікозу, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня – підполковників Олега Апостола і Дмитра Ющенка.

Також українські військовослужбовці нагороджені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІ та ІІІ ступенів, Данила Галицького та медалями "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни", "За врятоване життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відзначив державними нагородами українських воїнів, 26 із них – посмертно