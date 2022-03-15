Без электричества остаются почти 1,7 тысячи населенных пунктов, - Минэнерго

По состоянию на 15 марта из-за повреждения энергетической инфраструктуры вражескими войсками обесточенными оставалось более 1679 населенных пунктов. Это более 928 тысяч потребителей. Без газоснабжения остаются около 259 тысяч потребителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу Минэнерго.

За минувшие сутки украинские энергетики возобновили электроснабжение около 43,5 тысяч потребителей.

В частности, в Запорожской области электроснабжение восстановили для 15,8 тыс. потребителей, в Донецкой области – 13 тысячам, в Киевской области – для 8,6 тыс., в Черниговской области – для 6 тыс. домохозяйств.

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Кроме того, в Сумской области ремонтные бригады возобновили электроснабжение в Краснополье, однако из-за боевых действий снова произошло повреждение и обесточивание потребителей.

"Энергосистема Украины работает стабильно, частота поддерживается на уровне 50 Гц в допустимом диапазоне", – говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Донецкой, Черниговской, Запорожской, Киевской и Николаевской областях.