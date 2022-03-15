Без електрики залишаються майже 1,7 тисяч населених пунктів, - Міненерго

Станом на 15 березня через пошкодження енергетичної інфраструктури ворожими військами знеструмленими залишалось понад 1679 населених пунктів. Це понад 928 тисяч споживачів. Без газопостачання залишаються близько 259 тисяч споживачів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго.

За минулу добу українські енергетики відновили електропостачання близько 43,5 тисячам споживачів.

Зокрема, в Запорізькій області електропостачання відновили для 15,8 тис. споживачів, у Донецькій області - 13 тисячам, у Київській області - для 8,6 тис., у Чернігівській області - для 6 тис. домогосподарств.

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Крім того, у Сумській області ремонтні бригади відновили електропостачання в Краснопілля, однак через бойові дії знову відбулися пошкодження та знеструмлення споживачів.

"Енергосистема України працює стабільно, частота підтримується на рівні 50 Гц у допустимому діапазоні", - йдеться в повідомленні.

Найскладніша ситуація із газопостачанням спостерігається в Донецькій, Чернігівській, Запорізькій, Київській та Миколаївській областях.