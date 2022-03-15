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З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автівок, - міськрада

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автівок, - міськрада

Станом на 14:00 15 березня відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.

Отмечается, что люди следуют по маршруту Мариуполь – Мангуш – Бердянск – Токмак – Васильевка – Запорожье, где смогут получить необходимую помощь. Еще 2 тысячи машин стоят на выезде из города.

Также напоминается, что для личной безопасности нужно прибыть в Васильевку позже 18:00. Если не успеваете, найдите безопасное место и переночуйте в Бердянске или Токмаке.

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15.03.2022 14:35 Ответить
наконец-то вырвались, хотя бы часть
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15.03.2022 14:41 Ответить
да. мы все молимся все сердцем за мариупольцев
хотя бы часть уже вышла
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15.03.2022 15:11 Ответить
 
 