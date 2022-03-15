УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6529 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
4 639 3
війна (56641) Маріуполь (2821) евакуація (1928) гуманітарний коридор (168)

З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автівок, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

З Маріуполя вже виїхало 2 тисячі легкових автівок, - міськрада

Станом на 14:00 15 березня відомо, що з Маріуполя виїхало 2 тисячі машин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Зазначається, що люди прямують за маршрутом Маріуполь - Мангуш - Бердянськ - Токмак- Василівка - Запоріжжя, де зможуть отримати необхідну допомогу. Ще 2 тисячі машин стоять на виїзді із міста.

Також нагадується, що для особистої безпеки потрібно прибути до Василівки не пізніше 18:00. Якщо не встигаєте, знайдіть безпечне місце та переночуйте у Бердянську або у Токмаці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкрито гуманітарний коридор для приватного транспорту з Маріуполя до Запоріжжя, - голова Донецької ОДА

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Телеграмм канал пророссийского колобаранта, где ведётся активная поддержка агрессии рашки против Украины: https://t.me/NadozhaOleksander
показати весь коментар
15.03.2022 14:35 Відповісти
наконец-то вырвались, хотя бы часть
показати весь коментар
15.03.2022 14:41 Відповісти
да. мы все молимся все сердцем за мариупольцев
хотя бы часть уже вышла
показати весь коментар
15.03.2022 15:11 Відповісти
 
 