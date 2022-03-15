Продолжается мобилизация военнообязанных, не входивших в резервисты первой очереди, - ВСУ

Проводится мобилизация военнообязанных, не входивших в резервисты первой очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифиге сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

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"Почти 100% резервистов, которые состояли на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задачи по обороне. Поэтому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в резервистов первой очереди, а других категорий", - сказал он.

По его словам, граждане, ранее проходили службу и имеющие соответствующий опыт на определенных должностях, также могут быть отправлены непосредственно в воинские части, а граждан, ранее не проходили службы, но подлежат мобилизации, обязательно отправляют в учебные центры Вооруженных сил Украины , где они проходят соответствующую подготовку и лишь после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения задач по обороне.

Горбач также отметил, что в военное время женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу, но пока такой необходимости нет.

"Но в отдельных случаях их могут мобилизовать по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т.д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не наступила ", – сказал Горбач.

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