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Продолжается мобилизация военнообязанных, не входивших в резервисты первой очереди, - ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Продолжается мобилизация военнообязанных, не входивших в резервисты первой очереди, - ВСУ

Проводится мобилизация военнообязанных, не входивших в резервисты первой очереди.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифиге сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач.

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"Почти 100% резервистов, которые состояли на учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, уже отправились в свои боевые воинские части и выполняют задачи по обороне. Поэтому сейчас мы проводим мобилизацию военнообязанных, не входивших в резервистов первой очереди, а других категорий", - сказал он.

По его словам, граждане, ранее проходили службу и имеющие соответствующий опыт на определенных должностях, также могут быть отправлены непосредственно в воинские части, а граждан, ранее не проходили службы, но подлежат мобилизации, обязательно отправляют в учебные центры Вооруженных сил Украины , где они проходят соответствующую подготовку и лишь после этого направляются в боевые воинские части с целью выполнения задач по обороне.

Горбач также отметил, что в военное время женщины, состоящие на военном учете по соответствующим военно-учетным специальностям, могут быть призваны в воинские части на военную службу, но пока такой необходимости нет.

"Но в отдельных случаях их могут мобилизовать по наиболее дефицитным специальностям, таким как медицинские, связь, вычислительная техника, радиоэлектроника и т.д. Но стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день ни одна женщина не была мобилизована без ее согласия. Пока такая необходимость не наступила ", – сказал Горбач.

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Топ комментарии
+48
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15.03.2022 14:40
+31
Пока свинораха мечется по странам третьего мира в надежде собрать мяса, Украина решила начать неспешно мобилизовывать вторую волну. Думаю, те, кто сейчас в конце очереди к военкомату не успеют поучаствовать в уничтожении мордора.
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15.03.2022 14:43
+10
вашими словами, та Богу в вуха
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15.03.2022 14:48
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15.03.2022 14:40 Ответить
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15.03.2022 14:43 Ответить
Пока свинораха мечется по странам третьего мира в надежде собрать мяса, Украина решила начать неспешно мобилизовывать вторую волну. Думаю, те, кто сейчас в конце очереди к военкомату не успеют поучаствовать в уничтожении мордора.
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15.03.2022 14:43 Ответить
вашими словами, та Богу в вуха
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15.03.2022 14:48 Ответить
Это что же? Мой сосед, здоровенный хряк на мерседесе, ни дня официально не работавший, получит повестку? А что получит военком?
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15.03.2022 14:47 Ответить
Военком получит 300 баксов от этого хракя на мерсе.
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15.03.2022 14:51 Ответить
При тому вдруге,перший раз коли хряка батьки відкупили від служби.
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15.03.2022 15:25 Ответить
Отличная проверка на вшивость!
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15.03.2022 14:51 Ответить
А можна телефон або адресу, куди звертатися. Бо куди не приходив,(Харків) потрібні Рембо та Термінатор. Було даже таке питання від тупого дитя - а ти вбивав людей! Це на вході до ТРО. Кажуть що бажаючих занадто, але ж війна в мене дома. Та й зброя де? Зробіть з міст В'єтнамські джунглі. Смерть ворогам!
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15.03.2022 14:57 Ответить
А можно поконкретнее? Кто входит в эту вторую очередь?
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15.03.2022 18:08 Ответить
Курва призывают с сел тех кто нулевый а стариков кто в 14 был хрен! Уже знакомые ищут кому денег дать чтобы взяли.
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02.05.2022 15:18 Ответить
 
 