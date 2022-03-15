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Триває мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, - ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Триває мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, - ЗСУ

Проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифігу повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

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"Майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій", - сказав він.

За його словами, громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини, а громадян, які раніше не проходили служби, але підлягають мобілізації, обов'язково відправляють до навчальних центрів Збройних сил України, де вони проходять відповідну підготовку і лише після цього прямують до бойових військових частин з метою виконання завдань з оборони.

Горбач також зазначив, що у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу, але наразі такої потреби немає.

"Але в окремих випадках їх можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але варто зазначити, що станом на сьогодні жодну жінку не було мобілізовано без її згоди. Поки що така необхідність не настала", - сказав Горбач.

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Топ коментарі
+48
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15.03.2022 14:40
+31
Пока свинораха мечется по странам третьего мира в надежде собрать мяса, Украина решила начать неспешно мобилизовывать вторую волну. Думаю, те, кто сейчас в конце очереди к военкомату не успеют поучаствовать в уничтожении мордора.
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15.03.2022 14:43
+10
вашими словами, та Богу в вуха
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15.03.2022 14:48
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15.03.2022 14:40 Відповісти
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15.03.2022 14:43 Відповісти
Пока свинораха мечется по странам третьего мира в надежде собрать мяса, Украина решила начать неспешно мобилизовывать вторую волну. Думаю, те, кто сейчас в конце очереди к военкомату не успеют поучаствовать в уничтожении мордора.
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15.03.2022 14:43 Відповісти
вашими словами, та Богу в вуха
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15.03.2022 14:48 Відповісти
Это что же? Мой сосед, здоровенный хряк на мерседесе, ни дня официально не работавший, получит повестку? А что получит военком?
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15.03.2022 14:47 Відповісти
Военком получит 300 баксов от этого хракя на мерсе.
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15.03.2022 14:51 Відповісти
При тому вдруге,перший раз коли хряка батьки відкупили від служби.
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15.03.2022 15:25 Відповісти
Отличная проверка на вшивость!
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15.03.2022 14:51 Відповісти
А можна телефон або адресу, куди звертатися. Бо куди не приходив,(Харків) потрібні Рембо та Термінатор. Було даже таке питання від тупого дитя - а ти вбивав людей! Це на вході до ТРО. Кажуть що бажаючих занадто, але ж війна в мене дома. Та й зброя де? Зробіть з міст В'єтнамські джунглі. Смерть ворогам!
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15.03.2022 14:57 Відповісти
А можно поконкретнее? Кто входит в эту вторую очередь?
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15.03.2022 18:08 Відповісти
Курва призывают с сел тех кто нулевый а стариков кто в 14 был хрен! Уже знакомые ищут кому денег дать чтобы взяли.
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02.05.2022 15:18 Відповісти
 
 