Триває мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, - ЗСУ

Проводиться мобілізація військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на брифігу повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ Збройних сил України Роман Горбач.

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"Майже 100% резервістів, які перебували на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вже вирушили у свої бойові військові частини та виконують завдання з оборони. Тому зараз ми проводимо мобілізацію військовозобов'язаних, які не входили до резервістів першої черги, а інших категорій", - сказав він.

За його словами, громадяни, які раніше проходили службу та мають відповідний досвід на певних посадах, також можуть бути відправлені безпосередньо у військові частини, а громадян, які раніше не проходили служби, але підлягають мобілізації, обов'язково відправляють до навчальних центрів Збройних сил України, де вони проходять відповідну підготовку і лише після цього прямують до бойових військових частин з метою виконання завдань з оборони.

Горбач також зазначив, що у воєнний час жінки, які перебувають на військовому обліку за відповідними військово-обліковими спеціальностями, можуть бути призвані у військові частини на військову службу, але наразі такої потреби немає.

"Але в окремих випадках їх можуть мобілізувати за найбільш дефіцитними спеціальностями, такими як медичні, зв'язок, обчислювальна техніка, радіоелектроніка тощо. Але варто зазначити, що станом на сьогодні жодну жінку не було мобілізовано без її згоди. Поки що така необхідність не настала", - сказав Горбач.

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